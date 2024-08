Así fue el emotivo regreso de Nicolás de Zubiría a su casa luego de terminar las grabaciones de ‘Masterchef’: “Casi un mes sin vernos”

Así fue el reencuentro de Nicolás de Zubiría con su esposa después de terminar las grabaciones de 'MasterChef Celebrity' - crédito @danielavidalmarin/ Instagram

Desde el inicio del programa MasterChef en Colombia, el nombre de Nicolás de Zubiría se ha convertido en una constante durante todas las temporadas que el Canal RCN ha presentado, ganando gran notoriedad y respeto no solo en la cocina sino también en las redes sociales, convirtiéndose en un influencer de contenido gastronómico.

Tal como ha dado a conocer él detrás de cámaras de tantas temporadas del programa, las grabaciones toman un tiempo importante en la agenda de los jurados y de los participantes, pues deben estar en el set en todo momento grabando, por lo que se despiden de sus familias por mucho tiempo.

Desde su cuenta de Instagram, Daniela Vidal, esposa del reconocido jurado de MasterChef Celebrity, compartió una emotiva publicación en la que mostró a sus seguidores cómo fue el reencuentro con su esposo e hijos después de un mes seguido de grabaciones del programa sin verlo.

En el video que logró conmover a sus seguidores se ve a Nicolás de Zubiría llegando a casa después de un extenso periodo de trabajo y cómo sus dos hijos Sienna y Alessio corren a abrazarlo después de su larga ausencia mientras él los alza a ambos. “Casi un mes sin vernos y esta sorpresa es el cherry on the top de estas vacaciones. Dentro de todas tus cosas siempre sacas tiempo para nosotros,” escribió su esposa en la descripción del post.

“Con todo lo que haces sabemos y siempre sentimos que somos tu prioridad. ¡Te amamos!”, añadió la pareja del famoso cocinero mientras sonreía y filmaba la escena. A pesar de su apretada agenda, había encontrado tiempo para sorprender a su familia durante las vacaciones. Este gesto mostraba no solo su compromiso profesional, sino también su dedicación y amor incondicional hacia su familia.

El video no tardó en desatar los comentarios de los internautas donde destacaron la bonita familia que tienen. “Hermoso Nico y su bella familia. Bendiciones”, “esto es lo más hermoso que he visto sin lugar a duda, esta temporada esta imagen no tiene precio, qué hermosa bienvenida a su papá”, incluso la concursante Martina La Peligrosa comentó con unos emojis de corazón.

“Nada como la familia”, escribió el también participante Juan Pablo Llano, por su parte el actor Roberto Cano, escribió, “no se sabe quién está más feliz”, “qué belleza”, comentó la actriz y activista Cony Camelo.

Los libros de Daniela

El chef y su esposa Daniela Vidal comparten su vida desde hace más de diez años, cuando decidieron construir una familia. Daniela es una talentosa publicista, escritora y también creadora de contenido, que tal como lo enseña desde sus redes sociales, tiene como prioridad compartir tiempo con sus hijos.

La pareja se casó solo tres años después de conocerse y celebraron su amor en la iglesia San Pedro Claver de Cartagena, según el portal del Canal RCN. La pareja no solo comparte su vida amorosa, sino también su pasión por la cocina, lo que los llevó a lanzar varios libros gastronómicos.

En 2021, publicaron un libro llamado Comer para dos, que según ella, se trata de una guía de alimentación y recetas para el desarrollo del embarazo, pues esta publicación la realizó mientras esperaba a su segundo hijo, Alessio. El mismo año publicó junto a su esposo el libro La cocina de mamá y papá, bajo la misma temática, este libro habla de esos alimentos saludables tanto para los adultos como para los niños, inspirándose en que acaban de convertirse en papás.

En las redes sociales, Nicolás y Daniela son ampliamente admirados por su unión y complicidad. Los seguidores elogian su relación como un ejemplo de familia amorosa y solidaria. Su historia de amor fortalece la conexión entre los seguidores y los fanáticos de MasterChef Celebrity.