José Félix Lafaurie criticó al ELN y solicitó a Gustavo Petro congelar los diálogos de paz: “El Gobierno no puede aceptar esto”

José Félix Lafaurie también habló con el presidente Petro sobre la reforma integral y el sector ganadero - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y miembro del equipo negociador del Gobierno nacional en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), solicitó al presidente Gustavo Petro congelar las conversaciones con el grupo armado.

En entrevista con Semana, Lafaurie afirmó que es inadmisible que a última hora el Gobierno nacional le otorgue un status de legitimidad al ELN, considerado como terrorista. “No solamente es violar la Ley 1908 del 2018, sino incumplir otra ley del año 94 que aprueba el protocolo adicional a los convenios de Ginebra”, indicó el presidente de Fedegan.

Lafaurie también aseguró que el ELN tiene una conducta que no es acorde con la disposición del Gobierno. “El comunicado del ELN, donde solicita precisamente que le quiten esa condición para dar un estatus de legitimidad, viene acompañado de una serie de imprecisiones y supuestas violaciones al cese el fuego por parte del gobierno que no son ciertas”, aseveró.

En cuanto al frente Comuneros del Sur, Lafaurie precisó al citado medio que el Gobierno atendió el reclamo de la ciudadanía, mientras que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, estuvo presente en las “pretensiones” de ese grupo del ELN, con el propósito de atender las solicitudes de la ciudadanía.

Encuentro entre Otty Patiño y alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur del ELN - crédito @LuisAlfonsoEsc/X

“La Ley 1908 es absolutamente clara con respecto a la manera como hay que proceder con organizaciones criminales y, en este caso, una organización que sigue estando como un grupo terrorista a nivel internacional no puede tener estatus. El Gobierno no puede desconocer esa norma, como tampoco puede desconocer el protocolo adicional al Convenio de Ginebra”, expresó el presidente de Fedegán.

Y agregó: “La negociación también se puede hacer y así arrancó. El cese al fuego se acordó posteriormente. Es más, hubo quienes sugirieron no pactar el cese al fuego. Yo, por ejemplo, era partidario de pactar un cese, pero localizado y en una región específica, para poder avanzar en aquellos elementos transformadores de un territorio para que cesara la violencia”.

José Félix Lafaurie enfatizó que, en caso de presentarse una escalada de violencia, la fuerza pública debe confrontarlos, razón por la cual afirmó que no debe existir ningún susto en cuanto a la terminación del cese al fuego con ese grupo armado.

El presidente de Fedegán aseguró que la situación en Venezuela también está afectando los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional. “Estamos frente a un grupo armado binacional que opera en Colombia y en Venezuela”. Asimismo, indicó que el Gobierno nacional tiene derecho de saber lo que pasó en el sexto Congreso del ELN, ya que según Lafaurie, no es comparable con el realizado en 2016.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió a las conversaciones de paz con el ELN - crédito Colprensa y EFE

“La Colombia de 2024 no tiene nada que ver con la Colombia del 2016, entre otras cosas, porque gobierna un ciudadano que fue guerrillero, que se incorpora a la vida civil y a través de un proceso democrático obtiene la presidencia de la República. Entonces, son dos circunstancias totalmente diferentes y creo que tenemos todo el derecho de saber qué ha pensado el ELN frente a un tema como el secuestro extorsivo, que había sido pactado para dejarlo y que después dijeron que no”, indicó Lafaurie a Semana.

Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) patrullan las montañas del departamento de Antioquia, Colombia - crédito Albeiro Lopera/REUTERS

Lafaurie enfatizó que se reunió con el presidente Gustavo Petro el jueves 1 de agosto, donde hablaron de la reforma rural integral, el sector ganadero y la conversaciones con el ELN.

El presidente de Fedegán le aseguró al citado medio que le reiteró la propuesta de congelar los diálogos con este grupo armado. “Me parece que el Gobierno no puede aceptar esto que está pasando y no creo que el ELN tenga que reclamar nada cuando, por lo menos, en lo que yo he podido observar, el gobierno ha sido respetuoso de estos diálogos y ha abierto unos escenarios que anteriormente no estaban abiertos. La prueba es que llevamos siete ciclos y 28 acuerdos”, finalizó José Félix Lafaurie.