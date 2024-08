Ana del Castillo se pronunció tras la baja asistencia a su concierto en Valledupar: “No escogí una fecha muy buena”

Ana del Castillo se pronunció tras la poca asistencia a su cocnierto de lanzamiento de 'Con Fuerza' en Valledupar - crédito @anadelcastilloj/Instagram

La destacada cantante de vallenato Ana del Castillo fue noticia debido a que la presentación en vivo de su álbum Con Fuerza no estuvo a la altura de las expectativas suyas ni de los organizadores.

La cantante eligió el parque de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, para el lanzamiento el 27 de julio, pero la afluencia de público no fue la esperada. En redes sociales se difundieron imágenes del recinto en las que era evidente que fueron pocos los que se animaron a ver a la cantante estrenando su segundo trabajo de estudio, que incluyó la última canción que le compuso Omar Geles antes de fallecer y tuvo como invitados especiales a Juancho de la Espriella y Rolando Ochoa, acordeoneros reconocidos por su trabajo con Silvestre Dangond.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Juancho de la Espriella fue uno de los invitados especiales al concierto de Ana del Castillo en Valledupar - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Aunque los asistentes al concierto afirmaron que las demoras se debieron a problemas de logística a la hora de llegar al parque y el recinto estuvo más lleno que lo difundido en las imágenes, eso no impidió que las reacciones cuestionando la viabilidad comercial del Castillo tomaran lugar. La más notable fue la de Yina Calderón, con la que mantiene diferencias desde hace años, afirmando que la cantante “no tiene nada sonando, no tiene con qué”.

La artista se refirió al tema abiertamente durante una reciente entrevista con el programa Lo Sé Todo, en la que reconoció que el lanzamiento del álbum estuvo lejos de colmar sus expectativas. “Es verdad, no se llenó”, confesó del Castillo ante las cámaras. De todos modos, agradeció a los que sí asistieron a su presentación. “Estoy muy feliz con las personas que fueron, no digo mentiras, no doy ilusiones, no me hago ilusiones vanas a mí” agregó, advirtiendo que dentro de un año sí logrará llenar el parque.

Ana también dejó ver que había razones muy concretas que perjudicaron la asistencia del público al lanzamiento, entre las que se contaron la elección de la fecha y el poco tiempo de promoción que tuvo el álbum.

“Estamos en una situación difícil, no escogí una fecha muy buena”, explicó. “Duré 15 días haciendo promoción, algo que se hace dos meses antes (...) De los errores se aprende”, afirmó.

El montaje de Ana del Castillo para el estreno de su nuevo álbum fue bien recibido por el público asistente - crédito @anadelcastilloj/Instagram

Al respecto también se pronunció Chide García, su novio y acordeonero, que no dudó en brindarle su apoyo frente a este revés. “Yo la admiro mucho porque es una guerrera y estos días han sido muy bonitos porque hemos aprendido mucho,” comentó. “Poco a poco Dios nos ha ido mostrando y enseñando el camino”, añadió.

Días atrás, Ana publicó un estado en su cuenta de Instagram, acompañado de fotografías del lanzamiento y en medio de una escenografía de primer nivel. En la descripción, apuntó algunas reflexiones sobre el lanzamiento. “JESUCRISTO gracias por esta oportunidad tan grande! Estoy profundamente agradecida con todos ustedes MAI PIPOL que me acompañaron y me apoyaron con tanto amor. Este evento fue de gran esfuerzo para muchas personas, y gracias a su dedicación, logramos algo maravilloso”, expresó.

En esa oportunidad no dejó de lado la cuestión de la asistencia por debajo de lo esperado, pero hizo gala de su fortaleza y determinación para asegurar que solo se trata de un tropiezo. “Los desafíos son parte del camino, CON FUERZA 💪🏼 y determinación, seguimos adelante. A veces, las críticas pueden ser duras, pero me fortalecen y me motivan a seguir mejorando para ustedes”, expresó.

Por último, la cantante agradeció a las personas que asistieron al lanzamiento, “y a los que me apoyan desde la distancia. ¡Los amo mucho y sigamos juntos en este camino lleno de éxitos!”.