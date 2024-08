Tribunal de Cundinamarca emitirá sentencia anticipada en caso pasaportes con Thomas Greg & Sons

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, John Camargo, destacó la determinación de su equipo para enfrentar la demanda de Thomas Greg & Sons - crédito montaje Infobae

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que dictará una sentencia “anticipada” en la demanda que presentó la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada en su mayoría, por la firma Thomas Greg & Sons, basada en las pruebas disponibles.

Se presentó una demanda contra las decisiones del excanciller Álvaro Leyva, en contra de las decisiones que tomó y que le quitaron a la firma la posibilidad de ganar un contrato millonario para la expedición de los pasaportes. A pesar de que la misma había quedado como el único proponente habilitado para el contrato millonario de pasaportes, fue excluida en la etapa final del proceso.

El Tribunal revisará la Resolución 7485 del 13 de septiembre de 2023, firmada por Leyva, que declaró desierta la licitación pública de los pasaportes, valorada en $599.651 millones de pesos.

La magistrada Bertha Lucy Ceballos, ponente en este caso, determinará si se anulan las decisiones que finalizaron el proceso de licitación bajo el argumento de no permitir un solo proponente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La parte demandada sostiene que la adjudicación de la licitación al oferente único habilitado habría vulnerado el principio de selección objetiva porque la licitación se estructuró sobre reglas restrictivas que impidieron la participación de pluralidad de oferentes”, dice la magistrada.

Además, la magistrada Ceballos anunció que el fallo definirá “los perjuicios económicos reclamados por la parte demandante, que se tasan en $117 mil millones de pesos”. La cifra aumentó debido a la falta de conciliación propuesta por Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. La demanda incluye $107.507 millones de pesos por la “utilidad dejada de percibir y $10.000 millones de pesos por “daño reputacional” sufrido por los integrantes de la Unión Temporal.

Por otra parte, Ceballos también rechazó unas pruebas que solicitó la Cancillería en las que pedía la intervención en el proceso de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Industria y Comercio, esta última entidad habría inspecciones a la empresa Thomas Greg.

Según Ceballos, “la materia de este proceso no es subjetiva, sino que consiste en el control objetivo de la legalidad de los actos administrativos controvertidos y no a la conducta de los funcionarios o ex funcionarios de la entidad”.