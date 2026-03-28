Icfes abrió preinscripciones para las pruebas Saber Pro y TyT 2026: esto es lo que debe tener en cuenta

El Icfes anuncia apertura de preinscripciones para pruebas Saber Pro y TyT 2026 - crédito Icfes

En un anuncio clave para miles de universitarios, técnicos y tecnólogos del país, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó la apertura del proceso de preinscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al segundo semestre de 2026.

Se trata de un paso obligatorio para quienes están próximos a graduarse y uno de los requisitos más importantes dentro del proceso académico en Colombia.

De acuerdo con la entidad, el proceso estará habilitado hasta el próximo 15 de mayo de 2026 y está dirigido a estudiantes que ya hayan aprobado al menos el 75% de los créditos de su programa académico. y esta condición permite que los futuros profesionales, técnicos o tecnólogos puedan adelantar el trámite sin necesidad de haber culminado la totalidad de sus estudios.

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Las pruebas, que se aplicarán el domingo 6 de septiembre de 2026, se realizarán bajo la modalidad tradicional de lápiz y papel en sitio. Además, el Icfes indicó que esta convocatoria también incluye la posibilidad de presentar el examen en el exterior para quienes se encuentren fuera del país.

Las pruebas Saber Pro y TyT tendrán preinscripciones abiertas hasta el 15 de mayo de 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá/Icfes

El anuncio se da en un contexto en el que estas evaluaciones siguen siendo fundamentales no solo como requisito de grado, sino también como una herramienta clave para medir la calidad de la educación superior en Colombia.

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT no son opcionales y para miles de estudiantes, representan el último paso antes de obtener su título. En ese sentido, el Icfes reiteró que estos exámenes están dirigidos a quienes se encuentran en la etapa final de su formación académica.

En el caso de Saber Pro, está enfocado en estudiantes de programas profesionales, mientras que Saber TyT aplica para quienes cursan carreras técnicas y tecnológicas. Ambos exámenes evalúan competencias genéricas y específicas que resultan fundamentales para el desempeño en el mundo laboral.

Además de medir habilidades, los resultados también sirven como insumo para que las Instituciones de Educación Superior (IES) analicen la calidad de sus programas académicos y realicen ajustes en sus planes de estudio. A nivel estatal, estos datos son clave para la formulación de políticas públicas en educación.

El calendario del Icfes para exámenes de grado ya está disponible para estudiantes próximos a graduarse - crédito Icfes/Página web

Calendario completo del proceso

El cronograma establecido por el Icfes incluye varias fechas que los estudiantes deben tener en cuenta para evitar contratiempos:

Preinscripción: hasta el viernes 15 de mayo de 2026.

Registro y recaudo ordinario: hasta el 15 de mayo de 2026.

Registro extraordinario: del 19 de mayo al 12 de junio de 2026.

Publicación de citaciones: 21 de agosto de 2026.

Aplicación del examen: 6 de septiembre de 2026.

Certificados de asistencia: disponibles desde el 28 de septiembre de 2026.

Resultados individuales: 22 de diciembre de 2026.

Este calendario marca cada una de las etapas que deben seguir los estudiantes, desde el inicio del proceso hasta la entrega de resultados, que suele ser uno de los momentos más esperados.

¿Por qué son tan importantes estas pruebas?

Más allá de ser un requisito de grado, las pruebas Saber Pro y TyT cumplen una función estratégica dentro del sistema educativo colombiano. Permiten identificar qué competencias dominan los estudiantes que están por ingresar al mercado laboral y cuáles necesitan fortalecer.

El Icfes da luz verde al proceso de preinscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa

Entre las habilidades evaluadas se encuentran la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, las competencias ciudadanas y la comunicación escrita, entre otras. Estos resultados no solo impactan al estudiante, sino también a las universidades, que pueden utilizar esta información para mejorar la calidad de la educación que ofrecen.

Uno de los puntos que más destaca el Icfes es que no es necesario haber completado el 100 % de los créditos para iniciar el proceso. Con haber alcanzado el 75% es suficiente para preinscribirse, lo que permite planificar con anticipación este requisito académico.

Asimismo, la entidad recomienda a los estudiantes estar atentos a los procesos internos de sus instituciones, ya que muchas veces son las universidades las encargadas de gestionar la inscripción inicial.