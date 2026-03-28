Estados Unidos pidió la detención sin fianza de siete colombianos acusados de narcotráfico marítimo

Las manos de un hombre esposado, detenido por la policía, simbolizan la acción de la ley y el proceso judicial en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos solicitó la detención permanente de siete ciudadanos colombianos acusados de narcotráfico marítimo. Las autoridades colombianas recibieron la petición formal como parte de la colaboración judicial entre ambos países en el combate al tráfico internacional de drogas.

La solicitud de Estados Unidos responde a la preocupación sobre el aumento de actividades ilícitas en rutas marítimas y al objetivo de frenar el narcotráfico transnacional. Se sustenta en pruebas recopiladas que vinculan a los señalados con el traslado ilegal de sustancias prohibidas, y busca su permanencia bajo custodia mientras se define su posible extradición, conforme a los acuerdos de cooperación vigentes, según información suministrada por Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el medio de comunicación, la petición estadounidense se refiere a cargos específicos por transporte ilícito de drogas en aguas internacionales. El caso involucra las rutas empleadas por redes criminales para movilizar grandes cargamentos y subraya la seriedad de los delitos imputados, así como el riesgo de fuga de los acusados.

Las autoridades judiciales de Colombia confirmaron que analizan el requerimiento siguiendo los procedimientos legales establecidos. Se revisan las pruebas aportadas y el historial penal de cada uno de los implicados en el proceso.

Funcionarios colombianos, indicaron que la decisión oficial dependerá del análisis técnico y jurídico conforme a los tratados de cooperación existentes entre Colombia y Estados Unidos.

La solicitud de Estados Unidos responde a la preocupación sobre el aumento de actividades ilícitas en rutas marítimas y al objetivo de frenar el narcotráfico transnacional - crédito ARC

El desarrollo del proceso considera tanto la viabilidad de la extradición de los detenidos como su juzgamiento en territorio colombiano, en función de los resultados del examen legal correspondiente.

Perfil de los acusados y contexto internacional

La petición estadounidense recae sobre siete personas que, según la información divulgada por Caracol Radio, estarían involucradas en operaciones de narcotráfico a gran escala mediante el uso de embarcaciones para el transporte de drogas.

Aunque no se han revelado los nombres de los señalados, el caso destaca la dimensión transnacional del delito y la importancia de los mecanismos bilaterales para combatir su expansión. La alianza entre ambos países sigue priorizando el enfrentamiento a las organizaciones criminales que emplean rutas marítimas para sus actividades ilícitas.

El intercambio entre Colombia y la justicia de Estados Unidos permanece activo, y ambas partes avanzan en la coordinación judicial para asegurar el cumplimiento de los procedimientos legales y afianzar la cooperación frente al crimen organizado.

Extraditaron a Estados Unidos al hermano de ”Black Jack"

Video muestra el momento en que agentes de la Interpol escoltan a un hombre identificado como alias Marco - crédito Policía Nacional/Dijín

La captura de alias Marco, identificado como uno de los principales operadores financieros de una red de narcotráfico transnacional, representa un avance para las autoridades colombianas frente al tráfico internacional de drogas. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en el marco de una extradición solicitada por autoridades extranjeras.

Las investigaciones policiales han señalado que el detenido, de nacionalidad colombiana y también conocido como Nautilius, habría jugado un papel fundamental dentro de una organización dirigida por su hermano, conocido como alias Black Jack. Según los reportes oficiales, dicha estructura criminal tiene vínculos con el Clan del Golfo y estaría orientada al tráfico de estupefacientes hacia Europa, Sudamérica y el Caribe.

Las autoridades aseguran que alias Marco no solo mantenía contacto directo con narcotraficantes internacionales, sino que también se encargaba de la recaudación del impuesto denominado “Gramaje”, una práctica que permite a estos grupos financiar sus operaciones. Además, los informes revelan que habría facilitado el ingreso de capitales ilícitos mediante la creación de un banco virtual en un país europeo, lo que ampliaba el alcance de la red criminal.

Alias Marco fue capturado por nexos con organizaciones criminales entre ellas el Clan del Golfo - crédito Policía Nacional/Dijín

En la investigación se documentó que tanto alias Marco como su hermano presentaron un incremento patrimonial que carece de justificación legal. Ambos realizaron viajes al extranjero utilizando documentos de residencia de los Emiratos Árabes Unidos, lo que, según las autoridades, evidenciaría la sofisticación de sus operaciones y la intención de evadir los controles migratorios.