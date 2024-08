Los productos sobre Pablo Escobar y otros criminales quedarían prohibidos: proyecto de ley busca acabar con la “narco cultura”

El representante a la Cámara busca que la imagen del narco desaparezca de los mercados - crédito Reuters

A pesar de que fue uno de los criminales más despiadados de la historia y que en los años 80 y 90 se convirtió en el enemigo número uno de la lucha antidrogas, la imagen de Pablo Escobar Gaviria no ha desaparecido por completo 30 años después de su muerte.

Luego de ser catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo en los años 90, Medellín se ha establecido como uno de los lugares más turísticos de Colombia, principalmente porque espacios de violencia han sido transformados en espacios culturales; sin embargo, la imagen del capo sigue presente de manera indirecta.

Esto se debe a que varios turistas están interesados en adquirir camisetas, llaveros o diferentes productos con la imagen del capo, pues el éxito de las producciones audiovisuales sobre la vida del criminal han llamado la atención de los extranjeros.

Buscando que esto termine, el representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Cristian Avendaño, radicó un proyecto que tiene como objetivo principal que se prohíba la comercialización de productos alusivos a Pablo Escobar y cualquier otro criminal.

Se ha normalizado la venta de productos alusivos al capo en Medellín - crédito Reuters

En diálogo con El Tiempo, Avendaño entregó detalles del proyecto, que no es la primera vez que es mencionado en el país, puesto que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ya había asegurado que le gustaría acabar con ese tipo de comercio.

En primer lugar, el representante afirmó que en Colombia existen múltiples representantes positivos como para seguir replicando la imagen del capo que generó miles de muertes durante la guerra que entabló contra el Estado.

“El ejemplo más claro es Pablo Escobar con toda la cantidad de artículos, prendas y llaveros que se venden en muchas partes del país y en el exterior. Termina siendo una ventana hacia el mundo no deseable. Nosotros vivimos una época de violencia que terminó marcando nuestra identidad, lo que no puede seguir pasando es que nosotros sigamos promoviendo esa cultura de la mafia, de esa vida oscura y esa violencia que vivimos. Tenemos una riqueza de académicos, artistas y deportistas y seguimos exaltando la imagen de personas que solo causaron destrucción”, declaró Avendaño.

El alcalde de Medellín ya había hablado de su intención de terminar con ese tipo de comercio - crédito Montaje Infobae

Sobre una duda que se generó con la radicación del proyecto, el representante indicó que no es posible que su idea sea replicada a nivel de producciones de televisión o museos, puesto que no es un aspecto que se pueda prohibir.

“Por el momento, buscamos es que sea sobre artículos, camisetas y todas esas cosas de manera general que se venden en muchas partes. Yo he visto esas camisetas en aeropuertos internacionales y no puede ser que la identidad de nuestro país gire en torno a esa época de violencia y destrucción”, destacó el congresista.

De la misma forma, el representante Avendaño recordó que su proyecto se basa en prohibir la venta de productos alusivos a criminales condenados, por lo que camisetas con imágenes de otro tipo de personajes no serían retirados del mercado.

“El límite es personas condenadas y lo que dice el código penal. Yo no creo que haya problema con que una persona condenada no esté en camisetas o demás. Yo creo que eso es un mínimo. No hablamos de investigados o imputados, solo nos regimos al código penal y personas que se encuentren condenadas por el código penal no puedan estar en este tipo de artículos. El límite es claro, es condenarlos”, explicó Avendaño.

La vida del capo sigue siendo un mercado apetecido por los turistas en Medellín - crédito Reuters

Por último, el congresista del Partido Alianza Verde afirmó que están buscando a las personas que viven de vender estos productos para plantearles alternativas; de la misma forma, resaltó que no es un proyecto para perseguir a comerciantes, ya que también se buscará que sean castigados los ciudadanos que usen los productos.

“Hay que reconocer que en el texto nos quedó inicialmente una parte en la que se prohíbe el porte y eso sería violatorio de la libertad de expresión. Entonces, eso es sujeto de corrección y de debates”, puntualizó el representante.