María Fernanda Yepes reveló por qué no ha tenido hijos pese a que desea ser madre: “Quiero, pero no se ha dado”

María Fernanda Yepes reveló la razón pro la que no ha tenido hijos - crédito cortesía Canal RCN

María Fernanda Yepes abrió su corazón y compartió las razones por las que ha no tenido hijos, pese a que sí tiene el deseo de convertirse en mamá.

La actriz paisa, que participó en Masterchef Celebrity Colombia 2024, contó que luego de superar un problema de salud, ya se encuentra lista para quedar en embarazo, así que podría sorprender pronto con la noticia.

Recordada por protagonizar la telenovela Rosario Tijeras, la también presentadora sorprendió al revelar su intención de agrandar la familia, junto a su esposo, el economista argentino Nicolás Rodríguez, con quien se casó en 2022.

Todo parece indicar que a sus 43 años la actriz paisa estaría buscando ser mamá, pues su cuerpo ya está listo luego de superar un reto de salud.

”Tuve miomas uterinos que llevaron a apartarme un poco de las pantallas para dedicarme tiempo a mí misma y sanar. Me di cuenta estaba desconectada de mi lado femenino, porque la actuación me había llevado por camino de la rudeza, pues mis personajes siempre fueron violentos, fuertes, y eso me alejó de mi verdadero ser espiritual”, comentó la actriz nacida en Medellín, sobre la pausa que hizo en la televisión y la razón por la que ha quedado embarazada”.

María Fernanda Yepes compartió su intención por ser mamá en este 2024 - crédito @buendiacolombia/Instagram

En conversación con la presentadora Viena Ruiz para el matutino Buen día Colombia, Yepes habló como pocas veces sobre su vida privada y sentimental. ”Pasaron muchas cosas en mi vida durante estos cuatro años que me desconecte del mundo del entretenimiento y las cámaras. Pude sanarme, por fortuna conservé mi matriz así que todavía puedo quedar embarazada, me casé, recuperé mi lado espiritual, no me considero religiosa, pero si muy conectada con lo espiritual”, agregó la actriz confirmando que es una mujer que puede gestar.

Luego de que la periodista le preguntara sobre su deseo de madre, María Fernanda reiteró que algo que puede pasar pronto: “Yo estoy dispuesta, pero no se ha dado. No sé por qué, pero con mi esposo estamos listo para cuando Dios lo decida”.

Respecto a si se imagina teniendo un niño o niña, la reciente eliminada de reality de cocina aseguró que no tiene reparo en el sexo de su bebé, ya que lo único que le pide a la vida es que sea un ser sano. “A mí no me importa eso, lo dejo en manos de Dios, Yo seré feliz con que nazca bien”, añadió la actriz.

María Fernanda Yepes dio el sí en medio de las montañas antioqueñas - crédito @mariafelina/Instagram

María Fernanda Yepes quiere volver a la actuación

La actriz paisa que ha mostrado su talento en producciones como Azúcar, Sin senos sí hay paraíso y Pura Sangre, expresó que está disponible para estar de nuevo en la piel de un personaje, no obstante, advirtió que ahora se quiere tomar el tiempo de estudiarlo bien. “Quiero ver a que mujer le voy a dar vida, quiero vaya en la línea de esta nueva María Fernanda, acode a mi versión de ahora”, comentó.

María Fernanda Yepes quiere volver a la actuación luego de su paso por 'Masterchef Celebrity' - crédito @mariafelina/Instagram

En 2016, Yepes dejó Colombia por seis meses, pero México la conquistó y acogió al punto que se quedó, pues su protagónico en La piloto la puso en la cima de la fama mexicana. Sin embargo, dividió su tiempo entre el país azteca, pues en su tierra le siguieron saliendo proyectos como el reto de explorar su faceta como conducta del reality Soldados y la última producción en la que la actuó que fue María Magdalena.

Tras darse un tiempo, María Fernanda regresó a sus raíces y se radicó en su ciudad natal al lado de su esposo con quien vivió un proceso espiritual.

“Ya quiero volver, en parte por eso acepté hacer parte de Masterchef para empezar a acostúmbrame de nuevo al ritmo y atener las cámaras tan cerca. Además, de decir aquí estoy presente porque los medios se quedaron con la idea de que me retiré y eso no fue así, estuve haciendo cosas intermitentes. En México realicé Oscuro deseo para Netflix por ejemplo”, aclaró.