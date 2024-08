Le reviven video a Gustavo Petro donde no hablaba muy bien de Nicolás Maduro: “tengo enormes desconfianzas por sus prácticas, con falta absoluta de capacidad”

Gustavo Petro durante una entrevista radial en 2018, rechazó acusaciones de apoyo a Nicolás Maduro y cuestionó su gestión al frente del gobierno venezolano - crédito EFE/Carlos Ortega

Durante una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas, Maduro aseguró que no interviene en los asuntos internos de Colombia. Sin embargo, mencionó que está en comunicación con el presidente Gustavo Petro, a quien elogió como “una persona digna”. Además, acusó al exmandatario Juan Manuel Santos de haber intentado asesinarlo.

Luego de estas declaraciones y de las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, con respecto a toda la polémica que se despertó luego de que se conocieran los resultados de las elecciones en Venezuela, las redes sociales se inundaron con un video de Gustavo Petro que cobró gran popularidad.

En ese material audiovisual se mostraba un segmento de una entrevista del 2018 realizada en Blu Radio, al abanderado del movimiento político Colombia Humana, quien en ese momento aspiraba a ocupar el máximo cargo del poder ejecutivo nacional.

La entrevista realizada por Blu Radio tuvo lugar el 23 de mayo de ese año, en plena campaña presidencial contra Iván Duque. En esa ocasión, Petro arremetió contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro.

Petro respondió en aquella ocasión que el no apoyaba a Maduro. Incluso, dejó en claro que no lo conocía personalmente, insinuando que otros líderes políticos colombianos como Uribe o Santos han tenido más cercanía con el mandatario venezolano. Expresó además que tenía “profundas desconfianzas hacia Maduro y sus prácticas de gobierno”.

“Usted me quiere señalar con sus artículos que yo apoyé a Maduro, a Maduro ni lo conozco. Más lo conoce usted o más lo conoce al señor Uribe (Álvaro) o más lo conoce el señor Santos (Juan Manuel) que yo. De Maduro tengo enormes desconfianzas por sus prácticas, con falta absoluta de capacidad”, dijo en el material audiovisual.

Además de sus críticas a Maduro, Petro estableció una distinción entre el actual mandatario venezolano y su antecesor Hugo Chávez. “Soy candidato y puedo ser presidente por la Convención Americana. Cuando Chávez sacó a Venezuela de la Convención Americana, yo escribí una carta pública, año 2010-2009, no recuerdo la fecha, exigiendo que Venezuela no se retirara del pacto americano porque era el comienzo de una dictadura en Venezuela”, comentó el hoy primer mandatario de Colombia.

En dicho espacio, el periodista Néstor Morales volvió a hacerle varias preguntas en las que lo interrogaba sobre si apoyó en el pasado tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro.

La respuesta del hoy jefe de Estado a lo anterior fue la siguiente: “¿Usted está diciendo que yo fui asesor de Chávez? Eso significa que infringí la constitución de Colombia. Pues le repito, jamás, nunca lo hubiera hecho. No me interesa ese modelo, no es el mío. Señalé sus problemas en el momento que tocaba”.

Igualmente Petro habló de para él cuales eran las diferencias entre Nicolás Maduro y Chávez. Señaló que dentro del propio período de Chávez hubo un cambio significativo. Según Gustavo Petro, sus primeros años se caracterizaron por un ambiente pluralista, con constantes consultas electorales. Sin embargo, posteriormente, Chávez decidió acercarse al modelo cubano, abandonando algunas de las prácticas democráticas iniciales, de acuerdo con las palabras del hoy presidente.

Petro también ratificó su apego a la institucionalidad democrática y su repudio a cualquier ruptura del orden constitucional. “Un demócrata no puede apoyar un golpe de estado, o si no, ¿qué clase de demócrata somos nosotros? Yo no lo apoyé. Juan Manuel Santos sí lo apoyó. Iba a ser un debate al respecto. No me pareció que bajo el pacto americano un gobierno colombiano debiera apoyar un golpe de estado”, dijo Gustavo Petro en aquella entrevista de 2018.

Y es que, el presidente de la República, recientemente ha hecho varias publicaciones que han sido cuestionadas por varias personas. En uno de sus post de X en los que habla del vecino país comentó que: “No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela. Es a los venezolanos a quienes corresponde llegar a un acuerdo político para que cese la violencia en su país y establecer la forma transparente como se pueda adelantar un escrutinio con garantías para todos”.

