Estos son los apellidos colombianos que estarían en vías de extensión por la migración masiva y la mezcla de culturas

La mayor parte de apellidos en el país tendrían sus raíces en España- crédito X

Mientras algunos apellidos, sobre todo de origen vasco o castellano, parecen haberse fundido en el tiempo con la identidad latinoamericana, en Colombia algunos otros, sobre todo de pueblos indígenas o apartados de las grandes ciudades, estarían en peligro.

Así lo han señalado varios estudios que, a pesar de no contar con cifras exactas o un censo con los datos necesarios como para realizar una lista, han identificado un alto riesgo para comunidades y zonas del país.

Con fenómenos como la migración masiva y la mezcla de culturas –ambos registrados los últimos años en Colombia– algunos de los apellidos que hoy parecen comunes podrían desaparecer.

Los apellidos en cuestión, reunidos con ayuda de un sistema de Inteligencia artificial, fueron compartidos por Noticias Caracol, al igual que las razones por las que estarían en peligro de desaparecer:

Valenzuela: aunque Valenzuela es un apellido de origen español, su uso en Colombia no es tan común en todas las regiones. Este apellido proviene de una zona en España cuya influencia no se ha extendido en el territorio colombiano. A pesar de su presencia en algunas áreas, Valenzuela no se encuentra entre los apellidos más frecuentes en el país.

Sarmiento: Sarmiento es otro apellido con una historia notable, pero su frecuencia es relativamente baja en comparación con otros apellidos colombianos. La presencia de este apellido puede estar vinculada a linajes marcados por la migración y colonización, sin embargo, no ha alcanzado una amplia dispersión en Colombia.

Cárdenas: originario de la región de Castilla en España, el apellido Cárdenas también es reconocido en Colombia aunque de manera restringida. A pesar de llevar consigo una herencia rica y tradición histórica, no es uno de los apellidos predominantes en el territorio colombiano. Los que portan este apellido tienden a diseminarse en ciertas áreas específicas, en lugar de estar ampliamente distribuidos.

La migración y mezcla cultural estarían contribuyendo a su desaparición - crédito 123RF

Góngora: De origen español, Góngora es menos común en Colombia en comparación con apellidos más populares como Rodríguez o Martínez. Este apellido, que se puede rastrear hasta prominentes figuras literarias y históricas de España, ha tenido una penetración limitada en el país, siendo su presencia más notoria en ciertos nichos regionales.

Salamanca: Como otros apellidos españoles mencionados, Salamanca también proviene de España y no es de uso extendido en Colombia. Este apellido ha mantenido un perfil relativamente bajo en términos de su distribución y frecuencia en la población colombiana.

Urbano: El apellido Urbano se clasifica entre aquellos que son más raros en comparación con otros apellidos más comunes en el país. La baja frecuencia de Urbano se refleja en la limitada mención y aparición dentro de registros genealógicos y bases de datos demográficas.

Bermúdez: Bermúdez es otro apellido con raíces españolas que es menos comúnmente encontrado en Colombia. A pesar de la larga trayectoria histórica y las conexiones con figuras notables en España, este apellido ha mantenido una presencia menor en el país sudamericano.

Corzo: Procedente de España, Corzo no es ampliamente extendido en todo el territorio colombiano. Al igual que otros apellidos mencionados, su incidencia está acotada a determinadas familias y no se encuentra entre los principales apellidos en términos de frecuencia o reconocimiento.

Incluir su apellido en documentos, proyectos y arboles genealógicos retrasaría el proceso - crédito Reniec

Los apellidos más comunes en Colombia: ¿De dónde vienen?

Compartir el mismo apellido con otras personas no relacionadas en una misma familia es un fenómeno cada vez más común, especialmente después de tantas generaciones. Sin embargo, la prevalencia de ciertos apellidos varía según el país. En el caso del “nuevo continente” o América, este fenómeno está profundamente influenciado por la era de las colonias y el imperio europeo que dominaba la región en esa época.

En Europa, a partir del siglo XIII, se estableció la práctica de heredar apellidos a los descendientes, los cuales a menudo reflejaban elementos como la ubicación, el aspecto físico o el nombre de un ancestro. De acuerdo con el portal especializado Forebears, los apellidos más comunes entre los colombianos incluyen Rodríguez, Martínez, García, Gómez, López, González, Hernández, Sánchez, Pérez y Ramírez. A continuación, se presenta una mirada en profundidad a la etimología y el origen de estos nombres.

Para el caso del ‘nuevo continente’ tiene todo que ver con el imperio que estuvo a cargo durante la época de las colonias - crédito CUARTOSCURO

Rodríguez

El apellido Rodríguez es de origen patronímico y deriva del nombre propio Rodrigo, que tiene raíces germánicas, proveniente del término “Hrodric,” que significa “caudillo famoso” (hrod = fama, gloria; ric = poderoso, rico). Este apellido es bastante común en países de habla hispana, incluido Colombia.

Martínez

El apellido Martínez tiene sus casas más antiguas en las regiones de Galicia y Asturias en España. Se considera que proviene del nombre propio Martín, otro apellido común. Históricamente, muchos caballeros con este apellido comprobaron su nobleza en órdenes militares, reales chancillerías y guardias de marinas. Tiene un significado de “hijo de Martín” y es un apellido profundamente enraizado en la nobleza y la caballería.

García

García es un apellido antiguo de origen vasco que significa “llama de incendio”. En la península ibérica, este apellido es conocido por su antigüedad y difusión, siendo uno de los más comunes no solo en España sino también en América Latina.

Gómez

El apellido Gómez tiene dos posibles orígenes. El primero sugiere que significa “hijo de Gome,” un nombre que ha caído en desuso. La segunda interpretación es que proviene del término vasco para “altura de monte”. Este apellido es común en muchos países de habla hispana debido a su dispersión con la conquista y colonización.

López

López es un apellido de origen vasco que significa “gordo, grueso y robusto”. Al igual que muchos apellidos vascos, López fue adoptado ampliamente en América Latina durante la época colonial y se ha mantenido hasta la actualidad como uno de los más comunes.

González

González es otro apellido patronímico, derivado del nombre propio Gonzalo, que fue bastante común durante la Edad Media. Este apellido tiene la particularidad de que ha sido usado por diversas familias sin relación entre sí debido a la práctica de combinarlo con otros apellidos para formar linajes únicos. Este fenómeno lo hace un apellido muy frecuente y sin vinculación única con una familia en particular.

Hernández

El apellido Hernández es de origen español y data del siglo XV. También es un apellido patronímico, que significa “hijo de Hernán o Hernando”. Este apellido comparte características comunes con otros apellidos patronímicos de la península ibérica.

Sánchez

Sánchez es otro apellido patrónimo y proviene de la península ibérica, significando “hijo de Sancho”. El apellido ha sido prevalente en muchas partes de España y fue llevado a América Latina durante la era de la colonización.

Pérez

Pérez es un apellido derived del nombre Pedro —o su variante aragonesa, Pero. El nombre proviene del término latino “petrus”, que significa “piedra”. Este apellido patronímico ha tenido una gran dispersión no solo en España sino también en América Latina.

Ramírez

Finalmente, Ramírez significa “hijo de Ramiro”. Al igual que los otros apellidos, tiene origen en la península ibérica y se ha extendido a lo largo de América Latina, particularmente en Colombia.

La amplia difusión de estos apellidos en Colombia y otras regiones de América Latina refleja la rica historia de migración y mezcla cultural desde la época colonial hasta la actualidad. La gran mayoría de estos apellidos comunes son de origen vasco o castellano, reflejando las raíces de los primeros colonos europeos que se establecieron en el continente.

Estos apellidos, ahora fundidos en la identidad latinoamericana, constituyen un recordatorio constante de la historia compartida y la influencia duradera de aquellos primeros europeos que marcaron el comienzo de una nueva era en el continente. Sin embargo, cada apellido lleva consigo una historia única que se entrelaza con la de miles de familias, creando un mosaico de identidades individuales que componen la rica trama cultural de Colombia y América Latina.