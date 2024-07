Epa Colombia contó su versión de lo que ocurrió en el matrimonio de Andrea Valdiri: “Nunca me han escuchado”

Epa Colombia y Andrea Valdiri compartieron durante el matrimonio de la barranquillera y se desmintió que no entrara con su pareja - crédito redes sociales

En abril de 2022 se llevó a cabo uno de los matrimonios más comentados en redes sociales, que involucró a los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma. La pareja llegó al altar en medio de comentarios de todo tipo, debido a la forma en la que se había desarrollado la relación cuando la bailarina barranquillera estaba en estado de gestación.

A este matrimonio asistieron grandes figuras del entretenimiento digital, entre las que destacaron Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia. En su momento, la empresaria presumió la invitación que le había hecho llegar su amiga para asistir a la celebración que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel El Prado de Barranquilla; sin embargo, la asistencia estaba confirmada para una persona.

Chat que revelaría el disgusto que existió entre Andrea Valdiri y Epa Colombia al no permitir el ingreso de la pareja de la empresaria al matrimonio de la barranquillera - crédito @rechismes/Instagram

La polémica estalló cuando la bogotana llegó a la ceremonia acompañada de su novia, que todavía no había sido aceptada por Valdiri, puesto que todavía se hablaba de la unión con Diana Celis. La dueña del emporio de keratinas y productos capilares, insistió en que si no podía ingresar con su nueva pareja, no entregaría el regalo a Valdiri y Saruma, pero las publicaciones de la barranquillera daban muestra de que sí logró ingresar al festejo.

La versión de Epa Colombia sobre la pelea con Andrea Valdiri

En medio de la dinámica que realizó con Yina Calderón a través de una plataforma de streaming, Barrera Rojas contó la verdad de lo que ocurrió e, incluso, mostró la invitación que llegó a su casa frente a las cámaras en la que decía que efectivamente señalaba que era válida para dos personas.

“Todo el mundo dice no, a Epa no la invitemos a ninguna fiesta, a nada porque ella es terrible, pero nunca han escuchado mi versión. Cuando Andrea Valdiri me invitó a su matrimonio, ella me mandó una invitación acá a mi casa… la cual decía en una tarjetica dos personas, dos personas”, recalcó la creadora de contenido.

Epa Colombia, La Jessu y Andrea Valdiri en la boda de esta última influenciadora - crédito @epa_colombia/Instagram

Al llegar a la entrada del hotel, Epa Colombia fue informada de que solamente se le permitiría el ingreso a ella, algo que la dejó perpleja, teniendo en cuenta que la boleta de invitación hacía referencia a dos personas. Finalmente, la empresaria enfatizó en que se sintió maltratada y destacó que era importante que conocieran su versión antes de juzgarla como se hizo en su momento.

Sobre la separación de Saruma y Valdiri, aseguró que el creador audiovisual es una gran persona; no obstante, desconoce si se registraron algunos problemas al interior de la relación.

Epa Colombia y La Jesuu con sus vestidos para la boda de Andrea Valdiri - crédito @epa_colombia/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos salieron en defensa de la empresaria, pues siempre la han señalado de no saberse comportar en los eventos públicos. Algunos de los más sobresalientes fueron: “Era comprensible que fuera con su novia”; “será que Saruma no la quería en la fiesta”; “pero si ella y Andrea eran superamigas, no entiendo”, entre otros.

Aida Victoria Merlano defendió a Epa Colombia

Por el contrario, Aída Victoria Merlano se mostró incrédula y aseguró que todo hace parte de un chisme, pues se mostró sorprendida con que se haya negado la entrada a Karol Samatha, ya que para ella es normal que un invitado a un matrimonio llegue en compañía de su pareja.

“A uno en las bodas siempre le dan dos cupos y con quién más va a ir uno, pues con la pareja ¡Ninguna colada! Lo que pasa es que también la gente habla muchas cosas a veces, todo por el chisme, la novela y la cosa”, aseveró la joven atlanticense.