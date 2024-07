Le responden en redes sociales a Mafe Carrascal por decir que “No me pidan que respalde a María Corina, es como si respaldara a la Cabal”

La representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, enfrentó críticas en redes sociales por comparar a María Corina Machado con la senadora María Fernanda Cabal - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En países como Chile y Costa Rica hubo manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones en Venezuela, que dieron la victoria a Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos.

Por su parte, la Cancillería colombiana, en un comunicado emitido en la mañana de este lunes 29 de julio, no ha tomado una posición definida respecto a la jornada electoral, que está siendo cuestionada por supuestos actos de fraude.

Pero varios congresistas afines al Gobierno colombiano defendieron los resultados en Venezuela, pero fueron criticados en redes sociales. Tal fue el caso de la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, quien comparó a María Corina Machado con la senadora María Fernanda Cabal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que, en su publicación la congresista dijo que no apoyaría a la líder de la oposición en Venezuela. “No me pidan que respalde a María Corina, es como si respaldara a la Cabal”, dijo en su cuenta de X.

María Fernanda Carrascal comparó a María Corina Machado con María Fernanda Carrascal - crédito @MafeCarrascal

Dichas palabras por parte de la representante a la Cámara del Pacto Histórico, generó respuestas por parte de otro personajes de la política nacional. En ese sentido, el también congresista, Andrés Forero del Centro Democrático le contestó en la misma red social.

“Mafe. Quizá no sabías, pero @MariaCorinaYA no está en el tarjetón porque el régimen dictatorial que apoya tu partido arbitrariamente no la dejó participar en la elección. Acá no hay puntos medios: sea está con la libertad de Venezuela o con la dictadura. Tú ya elegiste”, comentó el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Andrés Forero le contesta a la representante María Fernanda Carrascal - crédito @AForeroM

El político y excandidato presidencial, Enrique Gómez también comentó con respecto a la publicación de la congresista del Pacto Histórico lo siguiente: " Es obvio lo de ustedes es respaldar a narcoterroristas y dictadores. No se preocupe, nadie pide imposibles”.

En ese sentido, el concejal de Bogotá perteneciente al Partido Alianza Verde, Julián Sastoque, se unió a las críticas a Carrascal. Y es que, en varios ocasiones, ellos dos ya han discutido en redes sociales. “Tranquila, de usted ni esperamos ni le pediremos nada hasta el día en que se gane una curul con votos propios y no regalada en una lista cerrada. Pero entendemos que no sucederá, y para conservar un lugar en la lista se reduce a una chavista más que le lava la cara a la dictadura”, aseveró.

Julián Sastoque y María Fernanda Carrascal discuten en redes sociales por elecciones en Venezuela - crédito @ElJuliSastoque

En cuanto a María Fernanda Carrascal, no se quedó callada frente a las palabras de Sastoque y respondió en esa publicación cuestionando la forma en la que el concejal fue escogido en su cargo actual. “Por lo menos los votos que me eligieron son de un proyecto político que fue en una lista cerrada con casi 900 mil votos solo en Bogotá, no los que te eligieron a ti, más bien pocos votos, con pura lagarteria y lamboneria, la burocracia de las entidades del distrito. Saludos”, replicó.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí porque un usuario de X, @malagontrading se sumó a la discusión y le contestó a Carrascal “Lista cerrada = mermelada !!!”, a lo que la representante a la Cámara del Pacto Histórico decidió dedicar una respuesta en la que dijo “Ay, no, es que tradicionalmente tenemos una maravilla de políticos que van en lista abierta. No diga estupideces, que por lista abierta no solo han comprado avales, sino que también han llegado corruptos, ladrones, narcos, delincuentes de todas las calañas”.

María Fernanda Carrascal discute con un usuario de X - crédito @MafeCarrascal

En otra de las publicaciones de la legisladora con respecto al tema, expresó que las elecciones en Venezuela han generado aún más divisiones que los propios asuntos internos del país. Además, ha señalado que ha recibido numerosos insultos en sus buzones debido a su postura sobre el tópico.

“Las elecciones en Venezuela nos tienen más divididos que nuestros asuntos internos. También tengo mis buzones llenos de insultos”, comentó la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.