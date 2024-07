Gustavo Bolívar aseguró que el Gobierno Petro pidió un reconteo en Venezuela para descartar posible fraude de Nicolás Maduro: “Los votos uno a uno”

Gustavo Bolívar ya había vaticinado que Nicolás Maduro perdería en Venezuela, sin importar los resultados electorales del domingo 28 de julio - crédito EFE/Colprensa

Horas después de que el líder del régimen Nicolás Maduro confirmara su supuesta reelección en Venezuela tras los comicios adelantados en ese país el domingo 28 de julio, el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, se refirió a los resultados que, para muchos, son una muestra del fraude electoral que se vive en la nación vecina.

Según informó Bolívar en rueda de prensa, Venezuela debe permitir que los delegados internacionales hagan presencia para hacer un reconteo de votos y confirmar la posible victoria del oficialismo, luego de que una de las líderes de la oposición, María Corina Machado, denunciara públicamente que el gobierno de ese país había adulterado la decisión del pueblo venezolano.

“Primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude, si no hay un recuento, voto a voto y mesa a mesa, no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude. Debe haber un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, señaló Bolívar.

De hecho, el director del DPS también se refirió al altercado que reportó en la mañana de este lunes con el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, quien lo bloqueó de la red social X.

“El señor Diosdado Cabello me bloqueó. El recuento de votos en presencia de delegados internacionales es el único camino para despejar las dudas de la oposición”, afirmó en su cuenta el funcionario colombiano. Sin embargo, Bolívar aseguró que el disgusto del político venezolano se habría dado por la solicitud del Gobierno nacional para efectuar una verificación de los votos.

“Me imagino que fue por pedir el recuento mesa a mesa, que yo creo que en aras de la transparencia y para la tranquilidad de la oposición y de la comunidad internacional, es lo que se debe hacer, un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, comentó el funcionario del DPS.

Sin embargo, Bolívar no dejó clara la posición del Gobierno nacional por los resultados en las elecciones de Venezuela. Según comentó, es prematuro darle la razón a la oposición o al oficialismo sobre el presunto fraude electoral que se vivió en la jornada del domingo, por lo que reiteró la posición de la Cancillería de Colombia.

Esto dijo la cancillería sobre las elecciones en Venezuela

Después de que Nicolás Maduro fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela con un 51,2 % de los votos, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el resultado ha generado controversia y denuncias de fraude por parte de diversos sectores internacionales.

Países como Chile y Costa Rica han anunciado que desconocerán los resultados, mientras que las autoridades colombianas han adoptado una postura de cautela. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, invitó a que se consideren las voces de “todos los actores políticos” que participaron en las elecciones. “Es fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores”, afirmó Murillo a través de su cuenta oficial en la red social X.

El canciller también solicitó la divulgación completa y pronta de todos los datos de las votaciones, tomando en cuenta las observaciones de los invitados internacionales que verificaron el proceso. “La comunidad internacional y el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores”, destacó el ministro.

Una parte crucial de su mensaje fue la insistencia en la revisión acelerada del material electoral para garantizar la transparencia. “Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente,” enfatizó, resaltando la necesidad de asegurar la credibilidad y legitimidad de los resultados para el bien de la región y del pueblo venezolano.

Durante el conteo de los sufragios, desde la Cancillería de Colombia se envió un mensaje en la misma línea, donde solo instaban a garantizar la transparencia. “El Gobierno de Colombia está a la expectativa de la divulgación de los resultados de las elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El conteo de votos debe hacerse con plenas garantías para todos los sectores”, se publicó en la cuenta oficial de la entidad diplomática.