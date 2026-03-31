Colombia

Joven futbolista fue asesinado por sicarios frente a su familia en el Quindío

La muerte del estudiante y amante de los deportes revivió el debate entre la comunidad sobre la seguridad en espacios públicos, por lo que las autoridades están trabajando para esclarecer el caso, según lo reportado a Infobae Colombia

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En febrero de 2026 se conocerá si se aprueba o no el acuerdo entre los dos sicarios y la Fiscalía - crédito archivo Colprensa
El joven fue asesinado en plena vía pública y las autoridades asumieron la investigación del caso - crédito Colprensa

La noche del domingo 29 de marzo de 2026, un joven futbolista murió tras un ataque a tiros frente a un local comercial cercano al parque principal del corregimiento de Barcelona, ubicado en Calarcá (Quindío).

La víctima fue identificada como Juan Esteban Osorio, de 17 años, que falleció en el lugar de los hechos donde, además, se reportó que un hombre de 41 años resultó herido en un caso que generó conmoción entre los habitantes del sector.

El reporte oficial señala que el joven fue atacado con arma de fuego mientras estaba acompañado de amigos y allegados. Tras el ataque, los agresores huyeron en motocicleta. La víctima, quien resultó herida en un brazo, fue trasladada al hospital más cercano.

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Ante la gravedad del caso, la Policía Nacional confirmó a Infobae Colombia que inició las investigaciones para esclarecer los motivos del ataque y localizar a los responsables.

Un hombre fue asesinado por un sicario en un billar, desatando una reacción violenta de la familia. La policía investiga otro intento de homicidio poco después - crédito Colprensa
Los expertos investigan la muerte del joven a las afueras de un local comercial - crédito Colprensa

El ataque ocurrió alrededor de las 7:13 p. m., en el momento en el que Osorio estaba sentado en el exterior de un local junto a algunos conocidos. Testigos relataron escenas de pánico cuando un hombre disparó en forma repentina y escapó con ayuda de un cómplice en motocicleta, mientras que la zona se encontraba con bastante afluencia de personas, por lo que varias personas se vieron expuestas al peligro.

Las heridas de Osorio fueron mortales y los médicos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después de su llegada al hospital más cercano. Según su declaración inicial, la herida habría ocurrido durante una riña en la misma zona, así que las autoridades están investigando si estos hechos se relacionan directamente o si fueron situaciones aisladas.

Perfil y trayectoria del joven futbolista

Juan Esteban Osorio era reconocido en el municipio de Calarcá por su afición al fútbol. Participaba en el Club Deportivo Real Sport como defensa en la categoría sub-20, destacando entre sus compañeros y entrenadores en la escuela de fútbol.

La noticia de su muerte provocó consternación y tristeza, resaltando el impacto de la violencia sobre la juventud y el deporte de la región. Tras conocerse el desenlace fatal, los habitantes del corregimiento de Barcelona rechazaron el ataque y exigieron a las autoridades una rápida investigación para lograr justicia.

Del mismo modo, residentes del sector y allegados a la víctima elevaron su voz para pedir el esclarecimiento del caso y la recuperación de la seguridad en los espacios públicos del municipio.

El club para el que jugaba el joven lamentó la situación a través de las redes sociales: “Juan es una víctima más de la violencia que golpea a nuestro país. Hoy la violencia apaga un sueño, arrebata de su hogar a un joven soñador y deja un enorme vacío en todos los que compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.

El ataque dejó un profundo dolor entre la comunidad - crédito Real Sport / Facebook
El ataque dejó un profundo dolor entre la comunidad - crédito Real Sport / Facebook

Así avanza la investigación policial

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de policía judicial asumieron la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo revelado por la institución a Infobae Colombia.

Por el momento, se analizan varias hipótesis como un ataque por represalias en contra del joven por alguna discusión previa o una equivocación del sicario, aunque las autoridades no revelaron mayores detalles del caso, por lo que se llevan a cabo labores de recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

Juan Pablo Leal Vásquez fue asesinado en el Valle del Cauca
Los uniformados intentan esclarecer el caso en el menor tiempo posible - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

Las autoridades trabajan por mantener la reserva de la información para garantizar la integridad del proceso ante la gravedad del hecho, teniendo en cuenta que involucra a un menor de edad que se había consolidado en el sector como promesa del deporte, por lo que los vecinos lo recuerdan con aprecio.

Entre tanto, la comunidad permanece atenta a los avances de las instituciones centradas en establecer las circunstancias y responsabilidades del crimen.

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