“Nos quieren intimidar, someter y matar”: congresistas de Arauca denunciaron amenazas del ELN

Dos congresistas denuncian amenzadas por parte del ELN - crédito Colprensa

En el Congreso de la República hay preocupación por las constantes amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a varios políticos del país. Las víctimas de intimidaciones son el senador por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño y Lina María Garrido, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, recién electa como segunda vicepresidenta de la Cámara.

Según los dos funcionarios oriundos de Arauca, el grupo al margen de la ley, que tiene una fuerte presencia en el departamento, envió panfletos amenazantes por su posición política y proyectos de ley propuestos en el Congreso.

“Invitamos a que se coloque el traje de combate de los mercenarios narco paramilitares, que él ayudó a posicionar en el territorio araucano”, denunciaron los congresistas. En el contenido de los pasquines resaltan que “Carreño y Lina Garrido no son ningunos mesías ni auténticos líderes, mucho menos hijos ejemplares de Arauca”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) difunde en Arauca panfletos con mensajes en contra de los congresistas - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Tras las amenazas del grupo que se encuentra en negociaciones de paz con el Gobierno nacional, la representante por el Partido Cambio Radical, señaló que el objetivo del grupo es afectar su integridad.”Pretenden asesinarme y quieren justificarlo. No pretendan acallar a quien le cuenta al país y denuncia todos los días lo que ustedes hacen con Arauca y con Colombia”,agregó.

Garrido, indicó que con la denuncia espera que “Colombia y el mundo se enteren que de esta forma los terroristas del ELN intentan intimidar, someter y amordazar mi posición como la única mujer de la Mesa Directiva del Congreso de la República y Representante a la Cámara de Arauca”, se puede leer en un comunicado.

En el documento también señaló al ministro de Defensa Iván Velásquez como el principal responsable de la situación de inseguridad en el departamento y de cualquier cosa que le pasé a ella ó á sus familiares. Asimismo, solicitó al Gobierno apoyo para reforzar su esquema de seguridad, “mi vida está en riesgo, pero yo pido al Gobierno nacional y a los organismos internacionales que protejan la vida de mi familia principalmente”.

Los congresistas solicitaron al Ministerio de Defensa mejorar las medidas de protección - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Su partido también rechazó los hechos y aseguró que “La protección y seguridad no es solo para los amigos y aliados del Gobierno o para las estructuras criminales que están bajo su amparo, quienes son los que más amedrentan”. Además de afirmar que “el Gobierno debe garantizar la seguridad de los congresistas que hoy ejercen la oposición”.

El senador de la República por el Centro Democrático también denunció que ha sido víctima de amenazas por parte del ELN, por su labor en hacer visible los altos índices de reclutamiento de menores de edad en la zona resultado de las incursiones militares del grupo armado ilegal.

A su vez, Carreño dijo que lo tienen en la mira por no asistir a las reuniones que realiza el grupo subversivo para discutir varios aspectos en el manejo del territorio. “No me he dejado amedrentar, como un buen número de políticos que hacen ir a sus perversas reuniones”, agregó. En ese sentido, afirmó que “nunca jamás hablaré con ustedes, jamás me arrodillaré. Jamás haré componendas con ningún grupo criminal”.

Ante las denuncias del senador, el Partido Centro Democrático emitió un comunicado en el que “manifestamos nuestra preocupación y condena frente a los graves señalamientos e intimidaciones de las que viene siendo objeto el senador del Centro Democrático, José Carreño por parte del ELN”.

El grupo político también solicitó de manera urgente que las autoridades competentes “tomen medidas frente a estas amenazas y le brinden garantías al senador Carreño, que valientemente ha denunciado el actuar del ELN contra la ciudadanía de Arauca”.