Antioquia podría suspender atención en salud para los maestros por deudas a hospitales públicos

Suspenderán los servicios en salud no urgentes para los maestros - crédito visualesIA

La agremiación Aesa que congrega a los hospitales públicos del departamento de Antioquia había firmado un acuerdo con el Fomag para atender sin obstáculos a los docentes durante la transición del modelo de salud desde el 1 de mayo, ahora la entidad está en crisis porque en pocos días debe resolver varios puntos que no vienen funcionando.

En una carta los hospitales públicos le dan un ultimátum a este fondo del Ministerio de Educación para que de inmediato se ponga al día con los pagos pendientes de entre mayo y junio.

Además, les dan plazo hasta el 31 de julio para la realización y perfeccionamiento de los contratos porque de lo contrario suspenderán los servicios en salud no urgentes para los maestros y sus beneficiarios desde el inicio del mes de agosto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Adicionalmente, solicitan que haya una garantía de contratación preferente en todo el territorio antioqueño con la red pública hospitalaria y la cooperativa de hospitales de Antioquia, por encima de los operadores de la prestación de servicios de salud y proveedores de insumos que venían en el modelo anterior de salud del magisterio.

“Tuve cita a las 12 del día, me fui para la farmacia, hice fila de hora y media, la droga que iba a reclamar no estaba montada, me vine para que me la montaran y llegué a la 1:50 p.m. Me dicen que si a las 7:00 p.m. no alcanzó esta ficha mañana ya no sirve”, dijo uno de los maestros afectados por la prestación del servicio en los últimos días.

Finalmente, la carta le recuerda a la gerente nacional de Salud del Fomag, Maria Mercedes Petro Ramírez, la disposición que tuvieron como hospitales públicos para facilitar la transición que sufrió la atención en salud a este gremio.

Solicitan que haya una garantía de contratación preferente en todo el territorio antioqueño con la red pública hospitalaria - crédito VisualesIA

Fomag anunció nuevas medidas para la atención en salud de los docentes afiliados

El 1 de julio el Fondo del Magisterio (Fomag) dio a conocer un nuevo acuerdo sobre las medidas para la atención en salud de los docentes afiliados.

De acuerdo con el comunicado, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) privadas, públicas y mixtas están autorizadas para ofrecer servicios de salud a los docentes, incluyendo medicamentos de baja complejidad y alto costo, sin necesidad de requerir autorización previa.

La nueva disposición especifica que las IPS podrán facturar bajo la modalidad de pago por evento, utilizando tarifas negociadas o sus propias tarifas en caso de no tener un acuerdo previo. No obstante, se deben seguir instrucciones concretas para la facturación, todo con el propósito de cumplir la Circular 047 de 2022.

La circular también deja clara la implementación de redes colaborativas institucionales para garantizar la atención a gestantes con problemas obstétricos y recién nacidos, con el objetivo de cumplir con indicadores de calidad y tener información detallada.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que no está en sus funciones el modelo de salud del magisterio - crédito Cataolina Olaya/Colprensa

El Fomag explicó que “los maestros deberá enviar diariamente la relación de los pacientes atendidos de acuerdo al formato anexo a la CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2024 expedida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Del Magisterio”. Esta información debe ser al correo electrónico autorizacionfomag@fiduprevisora.com.co.

“Se informa a las instituciones prestadoras de servicios de salud que las actas de negociación tienen alcance civiles y contractuales, donde una vez firmada el prestador se compromete a iniciar y/o continuar garantizando la prestación de los servicios de salud”, indicó el Fondo del Magisterio.

La circular precisó que los prestadores de cualquier contrato firmado previamente o que tiene acuerdos precontractuales existentes perderán toda validez con la implementación de la nueva normativa.

En los últimos meses, los maestros han tenido que afrontar una seria crisis en el sistema, motivo por el cual la representante a la Cámara Jennifer Pedraza criticó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que, según ella, se libró de toda culpa con la crisis en el Fomag.

“El Ministro Jaramillo SÍ es responsable de la crisis del FOMAG”, dado que, aunque el Ministerio de Salud no hace parte de la dirección del Fomag, sí fue invitado como asesor técnico por Gustavo Petro para “formular el diseño del nuevo modelo, su implementación y funcionamiento”, indicó Pedraza en su cuenta de X.