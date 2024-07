Juan Pablo Montoya aseguró que el automovilismo podría estar en los Juegos Olímpicos

Juan Pablo Montoya se sinceró sobre las verdaderas motivaciones de los deportistas - crédito Colprensa

Con la inauguración de los Juegos Olímpicos el 26 de julio de 2024, las expectativas de la delegación olímpica colombiana en las justas se hace cada vez más importante. Con la participación de Mariana Pajón en su cuartas olimpiada y la presencia de la selección Colombia femenina, nuestro país aspira a tener una destacada actuación que marque la historia,

La presencia de atletas, como Mariana Pajón en el BMX; de Anthony Zambrano, en el atletismo en los 400 metros planos, y el fútbol femenino con la selección Colombia de Linda Caicedo (que perdió ante Francia en el debut y jugará ante Nueva Zelanda el 28 de julio), pasarán las esperanzas de protagonismo para nuestro país.

En el pasado, uno de los deportes de furor fue el automovilismo. La presencia de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1 puso al deporte como uno de los más seguidos en Colombia a comienzos del siglo XXI.

En conversación con Montoya, del diario mencionado y en colaboración con la W Radio, la periodista Valentina Peña le preguntó sobre la posibilidad de considerar el automovilismo como deporte olímpico. El ex piloto, respondió de la siguiente forma ante la inquietud de la periodista:

“Sí, la verdad sería complicado pero ¿por qué no hacer el intento?

Juan Pablo Montoya se llevó el Gran Premio de Mónaco de 2003 en la Fórmula 1 - crédito AFP

“Sí, la verdad sería complicado. Veo que hay una rica historia en el deporte. Realmente si el automovilismo fuera un tema de interés olímpico, creo que sería importante tener en cuenta la actualidad de los pilotos con la clasificación en la Fórmula 1.

“También me intriga saber cómo sería la acogida del deporte en unos Juegos Olímpicos, porque pongo un ejemplo: por qué no podrían organizar el automovilismo, como pasa en el fútbol, que se disputa en diferentes ciudades, ¿por qué no? hacer el proceso para que sea considerado como deporte olímpico y que sea usado como prueba para las olimpiadas de Los Ángeles 2028 exista la posibilidad”, destacó el exdeportista colombiano.

De esta forma, en la conversación que tuvo Valentina Peña con Juan Pablo Montoya abrieron un debate que contempla la posibilidad de que en el futuro cercano, el automovilismo, que ha tenido acogida a lo largo del mundo en este siglo, se considere como un deporte olímpico.

Horario de los atletas colombianos para el 27 de julio en París 2024

En el marco de lo que será el comienzo de las justas para Colombia, estos serán los horarios más importantes:

Ángel Barajas (Gimnasia artística): 8 y 30 de la mañana, 8 y 46 de la mañana - Clasificación subdivisión 2

Jenny Arias (Boxeo - Categoría 54 kilogramos): 8 y 30 de la mañana - Ronda dieciseisavos

Erika Lasso (Judo - Categoría 48 kilogramos): 9 de la mañana - Clasificación Final

Angie Valdés (Boxeo - Categoría 60 kilogramos): 9 y 18 de la mañana, 9 y 34 de la mañana - Ronda dieciseisavos

Donde se podrán seguir los Juegos Olímpicos desde TV

Delegación colombiana ya esta lista para la ceremonia inaugural por el río Sena en París - crédito Comité olímpico Colombiano/Instagram

Los diferentes eventos donde participarán los atletas de la delegación colombiana los podrán ver a través de los canales nacionales de Caracol TV (con transmisión de la marca Caracol Sports), RCN TV (con su canal de Deportes RCN) y en Claro Sports (en los canales 502, 503, 504 en SD y 1502, 1503, 1504 en HD) y en el canal de YouTube oficial.

Abanderados de Colombia para los Juegos Olímpicos

Flor Ruíz y Kevin Quintero son los abanderados para Colombia en las justas olímpicas de París 2024 - crédito @OlimpicoCol / X

Flor Denis Ruíz

La atleta especialista en lanzamiento de jabalina, se ha destacado por sus logros en los Juegos Sudamericanos de Asunción (Paraguay) en el 2022 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador (El Salvador) en 2023.

Ruíz tendrá su tercera participación en Juegos Olímpicos para Flor Denis Ruíz, luego de estar en Londres 2012 y Río 2016, con una clasificación en el lugar 30 y número 9 en lanzamiento de jabalina, en las pasadas justas.

Kevin Quintero

El palmireño, campeón del mundo en la modalidad de Keirin es el segundo abanderado por Colombia. Quintero se destaca por ser campeón del mundo en la modalidad de Keirin (Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista) en Glasgow en el 2023.

Además, también es medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y subcampeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Hay que recordar que, será segunda participación que tendrá debido a que ya estuvo en las justas de Tokio 2020, donde quedó en la posición número 20.