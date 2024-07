Él es el padre de las dos hijas de Ana María Trujillo: es hermano de Manolo Cardona y también fue actor

Francisco Cardona es el padre de las dos hijas de la actriz Ana María Trujillo - crédito @catalinacardonat/Instagram y cortesía Disney +

Pocos recuerdan el primer matrimonio de Ana María Trujillo con Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona, y con quien la actriz tuvo a sus dos hijas Catalina y Julieta.

Sin embargo, su historia de amor no fue la más feliz, ya que la también presentadora cartagenera descubrió un día antes de la boda que su futuro esposo era mucho menor que ella; luego, ya casados, Cardona le fue infiel con una colega.

“Me dijo que era mayor, pero resultó que tenía seis años menos que yo”, contó la protagonista de Pedro, el escamoso 2.

Ana María Trujillo y ‘Pacho’ Cardona, que también fue actor por un corto tiempo, fueron en su momento la pareja ideal, pues ella gozaba de amplía exposición en las pantallas, mientras que él pertenecía a la dinastía Cardona: tres hermanos considerados los hombres más guapos de Colombia, según las revistas de entretenimiento.

Ana María Trujillo confesó que sus dos hijas Catalina y Julieta quienes la hicieron sufrir cuando adolescentes - crédito Infobae Colombia y Disney

La boda contó con la presencia de los reflectores y protagonizó varios espacios en la prensa rosa del país, no obstante, aunque parecían la pareja perfecta, Ana María ya desconfiaba de él.

“Mi mamá, una amiga, varias personas, me rogaron que no me casara, yo ya estaba embarazada y el tema de la edad al final no me importó. Yo ya era independiente y decidí dar el paso, pero luego me arrepentí”, contó la actriz en conversación con el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión.

Posteriormente, justo el día del bautizo de su segunda hija en el momento que Ana María se dirigía a la capilla, recibió la llamada y la foto en la que se veía claramente a su esposo con otra modelo y actriz venezolana. “Lo llamé de inmediato, me dijo: te justo ante Dios que lo tengo aquí en frente que eso es mentira. Le pedí que se fuera de ahí y que llegará al apartamento, recogiera todo y desapareciera de mi vida”, relató Trujillo.

Ana María Trujillo, protagonista de 'Pedro es escamoso 2' contó por qué terminó con el padre de sus hijas - crédito @francardona11/Instagram

Pese a la drástica decisión de la actriz, la relación que llevan sus hijas con sus padres es bastante fraternal y ellas comparte tiempo, fechas especiales y reuniones familiares con él. Actualmente, ‘Pacho’ Cardona sostiene una relación de más de diez años con la modelo Daniela Pinedo con quien tuvo un hijo.

Quién es el actual esposo de Ana María Trujillo

La actriz cartagenera se radicó en Punta Cana, República Dominicana en dónde se casó en 2016 con el empresario José Francisco Arata, socio fundador de la petrolera Pacific Rubiales.

La expresentadora, que se instauró en la mente y corazón de los colombianos tras protagonizar los comerciales más exitosos de la pantalla chica, regresó a la televisión colombiana para hacer parte de Pedro el escamoso 2, producción que la puso de nuevo el ojo mediático luego de haber estado ocho años ausente. Razón por la que hoy se habla de su historial sentimental.

Ana María Trujillo y José Francisco Arata sufrieron importante pérdida en abril del 2024 cuando falleció una hija del empresario - crédito @anamariatrujilloficial/Instagram

La actriz cartagenera y el empresario venezolano, de 66 años de edad, se conocieron en Bogotá, sin embargo, en el punto de su relación, en Colombia ‘explotó’ un escándalo que enlodó su nombre, pues la empresa de hidrocarburos más exitosa del momento y la cual él fundó, Pacific Rubiales, quebró.

La controversia se creó porque para ese entonces la compañía gozaba de la más alta valorización en el mercado de las acciones, razón por la que muchos creyeron en su crecimiento e invirtieron en ella. No obstante, en 2014 se declaró ilíquida dejando a sus accionistas con importantes pérdidas.

La ambición de Pacific Rubiales por superar a Ecopetrol fracasó y José Francisco decidió abandonar el país en medio de la polémica. Detrás, lo siguió la actriz Ana María Trujillo, quien demostró todo su apoyo e incondicionalidad.

Ana María Trujillo dejó Colombia por amor y se fue a República Dominicana para convivir con su esposo José Francisco Arata - crédito @anamariatrujilloficial/Instagram

Arata abandonó la junta directiva de Pacific Rubiales en 2015, vendiendo su parte y, desde entonces, está radicado junto a la actriz cartagenera en República Dominicana.