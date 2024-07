Karol G y sus impresionantes cambios de ‘look’ en su último concierto en España

Los impresionantes cambios de 'look' de Karol G durante su concierto final en el Santiago Bernabéu - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

Sin lugar a duda, el último concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu será inolvidable en la carrera de la artista colombiana. Después de llenar tres estadios Azteca en Ciudad de México, la Bichota logró cuatro fechas consecutivas en Madrid, España, superando las dos fechas de Taylor Swift en este mismo escenario deportivo.

El show, que fue transmitido por completo en su canal de YouTube, generó grandes expectativas, teniendo en cuenta que durante las tres primeras noches tuvo invitados importantes como Amaia Montero y Bad Gyal, solo por mencionar algunos. La noche estuvo cargada de emociones, pues la paisa interpretó durante cerca de dos horas y media sus más grandes éxitos.

Además de los mensajes que dejó en las diferentes fases que tuvo el concierto, la intérprete de Qlona y TQG sorprendió a los asistentes con un homenaje a las diferentes etapas que vivió en los últimos años. En el espectáculo del Mañana será bonito Tour, los asistentes se percataron de los cambios de look, pasando por su cabellera verde hasta el rosa que caracteriza el último trabajo discográfico.

La colombiana sorprendió a más de 80.000 asistentes al Bernabéu en su cuarta noche de conciertos en España - crédito YouTube Karol G

Al inicio del espectáculo musical, la artista antioqueña y una de las referentes de la música urbana en Colombia, apareció con su conocida cabellera verde –o azul para algunos–, interpretando los temas TQG, Mi cama, Besties y El Barco, solamente por mencionar algunas. Este color de cabello recordó cuando estrenó Provenza, su primer sencillo en solitario, que forma parte de su álbum Mañana será bonito.

La nostalgia se apoderó de los asistentes, ya que recordó el inicio de una etapa de su carrera que la catapultó a la fama internacional, que también marcó un antes y un después en su redescubrimiento musical.

El atrevido y sensual rojo de su cabellera

En agosto de 2022, la paisa sorprendió en redes sociales al presumir que había dejado de lado el verde de su melena por un arriesgado y atrevido rojo encendido. Algunos recuerdan que este cambio se produjo cuando entró en su etapa más oscura y sensual, lanzando el sencillo Gatúbela y también apareció con este color en el video TQG junto a Shakira.

La cantante iluminó el Santiago Bernabéu de rojo, recordando su etapa como Bichota mientras los asistentes gritaban sus canciones - crédito YouTube Karol G

Cuando había interpretado algunas de las canciones en el escenario, la artista, emotiva por la aceptación que tuvo en España, habló de lo que significó para ella ese momento:

“Si hay algo hermoso que me dejó el viaje de este álbum fue aprender a quererme a mí misma, valorarme por encima de lo que los demás piensan de mí, porque estoy segura de que Dios me hizo única, como a cada uno de nosotros. Creo que en ese tour encontré que mi propósito es hacer que las personas se sientan como yo me siento ahora, después de tantos años de no haberme sentido así”, puntualizó.

De ‘Bichota’ a ‘Barbie’ con su cabello rosa

Después de haber sido la sensación con su cabellera roja, con la que también se enfrentó al uso desmedido de Photoshop para una portada de revista, la cantante sorprendió con un rosa pálido. Este look, que ha llevado desde que pasó por la alfombra rosa en el estreno de la película de Barbie, le dio el toque necesario para lanzarse al ruedo con la gira más larga hasta ahora de la Bichota.

Karol G interpretó 'Ocean' frente a los miles de asistentes al Santiago Bernabéu - crédito YouTube Karol G

Este cambio de apariencia en el escenario se vio cuando interpretó el tema Ocean, que complementó con un vestido en color blanco con brillantes y una capa con una cola de más de tres metros de largo con la que se vio imponente en el escenario. Esta misma melena rosa también la llevó con el último vestuario que utilizó en la interpretación de los temas Mientras me curo del cora, Mañana será bonito y Cairo, cerrando con Provenza.

“Me siento orgullosa de representar a mis países latinos alrededor del mundo. Me encantaría quedarme aquí con ustedes. Gracias por hacerme feliz, los amo a todos. Con esta canción empezó todo y con esta canción me despido. Gracias por regalarme los dos mejores años de mi vida. Vamos a vivir este momento como si fuera la mejor noche de nuestras vidas”, dijo segundo antes de interpretar Provenza.