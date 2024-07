Daniel Arenas tuvo fuerte agarrón con compañera en vivo: “Una cosa es cariño y otra es te amo”

El presentador expuso su punto de vista en medio del programa en vivo que presenta - crédito @hoydia/Instagram

Daniel Arenas es un reconocido presentador colombiano que inició su carrera en el mundo del entretenimiento en novelas en Colombia para después dar el salto a México. Actualmente, trabaja en el programa Hoy Día de Telemundo, junto a otros conductores, con los que abordan diversos temas de actualidad.

Recientemente, sobre la mesa se expuso el tema de la infidelidad, en el que participó Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, en la que ambos compartieron sus opiniones respecto al engaño entre las parejas. El asunto escaló cuando se tocó una arista, en especial haciendo referencia a si existía un cambio en la persona infiel y la nueva relación.

En ese momento, el esposo de Daniela Ospina aseguró que la infidelidad no es una falta hacia la pareja, sino también hacia la persona que está cometiendo el engaño, sobre todo cuando se tienen valores que sostienen esa relación. Sin embargo, la molestia de Arenas provino cuando la psicóloga del matutino de Telemundo habló sobre los acuerdos de la relación y los “cuadros” a los que hace referencia el amor.

“Está faltando el respeto y está incumpliendo los acuerdos… Eso es un cuadrito de tantos cuadros que tiene el amor”. La incomodidad de Arenas fue contundente cuando pidió que no se vincularan el amor y la infidelidad, pues no estaba de acuerdo con las declaraciones de su compañera de set.

“No podemos permitir en este programa que nos está viendo un público y que somos ejemplo para ellos que pongamos la palabra amor en igualdad con la infidelidad, me perdonas. Espérame. Una cosa es cariño, ‘te aprecio, te admiro, pareja’, pero otra cosa es ‘te amo’, si yo te amo no te soy infiel. Discúlpenme. Tengo que decirte, no es escala de valores, por eso la sociedad está como está, estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate, eso no es amor verdadero”, puntualizó.

Sus declaraciones recibieron elogios de los internautas, quienes aseguraron que es un caballero y se siente el respeto que siente hacia su pareja. Entre algunos de los comentarios destacan: “Daniel es un hombre demasiado inteligente, totalmente de acuerdo con él 👍”; “más hombres como ellos dos, por favor”; “100% con Daniel. Quien Ama, respeta. No se debe normalizar el tema de la infidelidad con excusas tontas!”, entre otros.

Daniela Álvarez habló de su relación con el presentador

En una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, de la periodista Eva Rey, la exreina compartió detalles íntimos sobre su relación con Daniel Arenas, revelando cómo ambos han construido una conexión sólida basada en el respeto mutuo y el amor incondicional.

La barranquillera habló sobre cómo el exparticipante del reality Protagonistas de nuestra tele ha sabido apreciar su verdadera esencia, más allá de las apariencias o logros profesionales, además de su condición física. Afirmó que el bumangués ha logrado enamorarse de sus vulnerabilidades y fortalezas, uniendo aún más la pareja.

“Daniel es un hombre que ha visto en mí lo verdaderamente importante en una mujer, que no solamente es si es bonita o emprendedora, sino que realmente ve como mi vulnerabilidad, conoce como mis puntos más débiles y se ha enamorado de ellos”, explicó.

“Estamos felices, hemos hecho una linda pareja (...) Realmente juntos hemos nos hemos agarrado fuertemente y ayer me mandaba un mensaje que me encantaba porque hablaba del Día de San Valentín y que siempre había pensado que era una fecha muy comercial, pero que realmente quería destacar que ser un Valentine habla de valentía y que el amor es de valientes, porque amar es una gran decisión y que es para siempre, entonces es un hombre así muy profundo y a pesar de mis circunstancias siempre las ve como una fortaleza más que como una debilidad”, agregó a modelo barranquillera.