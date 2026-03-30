Colombia

Bus del Sitp fue destruido durante una riña: le rompieron el panorámico con enorme piedra y una persona resultó herida

En video quedó registrado el momento en el que varios individuos atacaron con piedras y palos a un vehículo zonal, afectando la movilidad, el vehículo, así como la integridad de los pasajeros presentes

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El hecho generó pánico entre los presentes y desató el caos en la movilidad - crédito Diana Diago / X

Durante la jornada del 29 de marzo de 2026 se confirmó un nuevo ataque en contra del sistema de TransMilenio, lo que causó retrasos en la movilidad y la lesión de uno de los presentes. De acuerdo con versiones preliminares, el hecho se presentó a plena luz del día en la Avenida Primero de Mayo con Calle 40 Sur, en el momento en el que el vidrio delantero de un bus zonal fue destruido por causa de un conflicto vial.

El informe oficial indica que una persona resultó herida durante los confusos hechos. Asimismo, se indicó que uno de los atacantes fue capturado y trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy para su judicialización, según reportó TransMilenio S.A., entidad que fue citada por Caracol Radio.

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Del mismo modo, se indicó que el hecho habría iniciado tras una discusión por la posición de los vehículos, según el reporte preliminar difundido por TransMilenio S.A. debido a la magnitud de la tragedia.

Las imágenes, que fueron grabadas con los celulares de las personas presentes y compartidas en redes sociales, muestran cómo al menos dos individuos, entre ellos el conductor de un bus colectivo, lanzaron piedras y palos contra el parabrisas del bus zonal, provocando daños materiales y poniendo en riesgo a los ocupantes del vehículo.

Uno de los presentes tomó una enorme piedra para atacar el bus - crédito Mariana Bazo/Reuters
Uno de los presentes tomó una enorme piedra para atacar el bus - crédito Mariana Bazo/Reuters

Cabe mencionar que las versiones recopiladas a través de las redes sociales indican que la Policía llegó al lugar luego de ser alertada de lo que estaba ocurriendo en la concurrida vía y, en medio de la situación, detuvo a uno de los presuntos responsables, que fue puesto a disposición de las autoridades en Kennedy.

En cuanto al pasajero herido, se confirmó que recibió atención médica en el lugar en el que se presentó el suceso. La ciudadanía mostró rechazo no solo por la violencia ejercida en el momento, sino por la posibilidad de que este tipo de situaciones pueden llegar a afectar a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, entre otros.

Representantes de TransMilenio S.A. condenaron el acto y solicitaron al concesionario iniciar las respectivas investigaciones internas para avanzar en las medidas correspondientes.

Voceros del sistema de transporte advirtieron que estos hechos afectan la seguridad y la movilidad de los usuarios y recordaron que continúan las pesquisas para determinar si más personas participaron en el ataque, además de insistir en el llamado a respetar los vehículos del servicio público.

Bus del SITP
Los buses del Sitp se han visto involucrados en varios problemas de inseguridad - crédito Camila Díaz / Colprensa

El video se viralizó rápidamente en las plataformas digitales y una de las personas que lo compartió en su cuenta oficial de X fue la concejal Diana Diago, que no dudó en referirse a este hecho como parte de la cotidianidad, puesto que no es la primera vez que se presenta una situación similar.

“En Ciudad Gótica! El vandalismo está al orden del día, los vándalos con piedra en mano acabando con el bus que le pertenecen a todos los ciudadanos! Definitivamente la involución en esta ciudad es evidente! (sic)”, escribió la cabildante en sus redes sociales, demostrando su rechazo ante todo tipo de violencia.

Conductor de SITP (Imagen de referencia) | Colprensa
La ciudadanía pide un mayor control en el transporte público - crédito Colprensa

El caso desató todo tipo de comentarios, entre los que se encuentran: “Y para esa gente ni hay sanción? Porque llenan de grafitis, rompen video, agreden a los conductores y no pasa nada. Mano dura contra esa gente”, “Como usuario, debo reconocer que muchos conductores de bus de Soacha son poco tolerantes, muy agresivos e irrespetuosos de las normas de tránsito. Son pandilleros al volante. No digo que los del Sitp sean perfectos, pero al menos son más profesionales en su labor” y “Ninguna intolerancia, esa vaina se llama delincuencia, destrucción del bien público, tal y como lo hizo la tal Epa que esta privada de la libertad”.

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