Bloqueos de taxistas en Bogotá podrían continuar, Hugo Ospina afirmó que el paro solo “está suspendido”

El 23 de julio, el gremio de taxistas en varias ciudades protestó en contra de las acciones de los Gobiernos locales para evitar que el transporte informal siga operando, siendo Bogotá uno de los lugares en los que más se registraron inconvenientes de orden público.

De acuerdo con el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, se impusieron más de 40 comparendos, fueron afectados siete buses troncales, una tractomula y doce taxistas denunciaron que sus vehículos fueron vandalizados por intentar trabajar.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El Gobierno distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vía de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”, indicó el mandatario local durante las protestas, lo que llevó a que el gremio de taxistas levantara los bloqueos.

Taxistas y el alcalde Galán se reunirán el 24 de julio

Luego de que finalizaron los bloqueos, Hugo Ospina, líder gremial de los taxistas en Bogotá, reveló que se reunirán el 24 de julio con el alcalde Carlos Fernando Galán, encuentro que tendrá al personero de la ciudad, Andrés Castro Franco, como garante de los acuerdos a los que se lleguen.

“Mañana se adelantará una jornada de diálogo entre el gremio de taxistas y el Gobierno distrital, en cabeza de las secretarías de Movilidad, Seguridad y Gobierno, indicó Galán sobre ese aspecto en su cuenta de X.

Sobre la reunión que tendrán con el alcalde Galán, Hugo Ospina habló con Infobae Colombia e indicó que el gremio de taxistas tiene como objetivo que en la capital sean multados los conductores que trabajan con aplicaciones en vehículos particulares.

“Nosotros ya le enviamos el comunicado al alcalde y al secretario de Movilidad, ya les pedimos que se cumpla lo que están haciendo las autoridades de tránsito en el país, tres meses de patios para los vehículos particulares y motos, y si es reincidente multa de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se cumpla lo que está estipulado en la ley, no es nada más”.

Ospina entregó un balance de la jornada de protestas del 23 de julio y resaltó que ellos son conscientes de que en ese tipo de movilizaciones pueden recibir comparendos.

“Nosotros sabemos a lo que nos exponemos cuando hacemos una protesta, hay detenidos, más de 40 comparendos, nosotros sabemos que hay ese tipo de conflictos, lo que sí quiero resaltar es que en los lugares en los que estuvimos nosotros hubo buen comportamiento de la fuerza pública”, destacó el líder gremial de los taxistas.

Al preguntarle qué pasaría si no hay acuerdos con Galán, Ospina respondió: “Yo creo que sí”, sobre la posibilidad de que puedan continuar los bloqueos en la capital.

“El alcalde exigen desde la norma, pero lo que se habla a la realidad, ustedes se dan cuenta, el alcalde me envió un trino diciendo que se levantaran los bloqueos para dialogar y eso hicimos, pero el paro está suspendido mientras esperamos la reunión con el alcalde”

El líder gremial se refirió al Gobierno nacional, pero en este caso para resaltar que el problema de los taxistas en cada ciudad es con los alcaldes, que, según él, están obligados a hacer cumplir las normas vigentes.

“El ministerio ya definió su postura, ahora les toca a los alcaldes combatir el transporte ilegal; la corte constitucional dice que los alcaldes son las autoridades, a ellos les compete, el ministro no puede salir a hacer operativos, el presidente menos, es el alcalde el que tiene que inmovilizar a los vehículos y multar a los conductores… Hay ciudades en las que no hubo paro porque el alcalde trabaja no para los taxistas, sino para que se cumpla lo que ellos juraron, hacer respetar la constitución y la ley, es la ley la que dice que en un vehículo particular y una moto no se puede prestar el servicio de taxi”, puntualizó Hugo Ospina.