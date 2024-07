Este es el presentador de la televisión española que insultó a Karol G y sus seguidores al aire: “Es una petarda”

Periodista español insultó a Karol G y de paso a su fanaticada - crédito @karolg/Instagram y captura de imagen En boca de todos

La contundente opinión que lanzó el presentador español Antonio Naranjo en contra de Karol G en medio de un programa de televisión causó revuelo en redes sociales, pues el periodista no solo insultó a la artista colombiana, sino que también lo hizo con todos quienes la siguen. “Es una petarda, pero más petardos aún son sus fanáticos”, expresó.

El panelista no soportó los elogios que hacían sus compañeros de la mesa de trabajo a las cuatro fechas de lleno total que tuvo la Bichota en el Santiago Bernabéu, de Madrid, España, y se despachó con su apreciación personal en la que descalificó el triunfo de la cantante paisa.

Durante una reciente emisión del programa de actualidad en el que se discuten las noticias más relevantes del día En boca de todos salió a relucir la hazaña que consiguió Karol G al convertirse en la única artista en lograr agotar las boletas de cuatro conciertos seguidos en el emblemático estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, uno de sus conductores se dejó llevar por sus gustos propios y sentó de manera drástica su pensamiento sobre el récord, despertando polémica mundial.

“Si esta petarda llena cuatro Bernabéu y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”, fue la aseveración con la que Antonio Naranjo remató su radical intervención sobre las históricas fechas que tuvo la cantante paisa con su Mañana será bonito tour.

De acuerdo con lo compartido por el presentador al aire en televisión española, el fenómeno que causa Karol G en su público es algo inexplicable para él, comparando a la artista colombiana con grandes leyendas del rock que no han conseguido superar a la Bichota ni en asistencia ni en venta de boletería para el gran escenario, pese a su trayectoria, legado y fama mundial.

Antonio Naranjo arremetió contra seguidores de Karol G

Todo comenzó cuando a la copresentadora Patricia Cerezo se ocurrió comentar que había tenido la oportunidad de haber estado presente en uno de los espectáculos de la Bichota, pero más allá de presumir su asistencia, la comunicadora exaltó la presentación de la paisa: “Estuve el sábado, en el primer concierto de los cuatro. La verdad, tengo que decir que fue espectacular. Estaba la gente entregadísima, todos de rosa... Yo no soy tan fan. Me gusta y no quería perderme el espectáculo. Desde luego que merece la pena”.

Terminada esta impresión de Patricia sobre lo que ella pudo presenciar, la mesa se fue calentando cuando uno de los compañeros pidió la palabra. No obstante, el presentador Antonio Naranjo quiso ser sarcástico para responderle a su compañera. “Estoy como loco, a ver si quedan entradas”.

A manera de broma, Patricia quiso insistirle a Antonio que fuera a ver a Karol G, por eso, le dijo: “No te cierres, que yo te veo perreando muy bien”.

Sin embargo, lo que estalló la discusión que trascendió a las redes sociales, fue el hecho de que Naranjo rematara con dura frase con la que desaprobó la fanaticada que tiene la cantante paisa.

“A mí me llevas a ver a los ACDC a Sevilla, no a ver a toda esta panda de petardas que tienen unas seguidoras todavía más petardas que ellas... ¿Creéis que los Rolling Stones llenarían cuatro Bernabéu seguidos actualmente? Si esta petarda llena cuatro Bernabéu y los Rolling Stones no, la humanidad merece extinguirse”.

Otro momento que marcó tendencia sobre los conciertos de Karol G con su gira en España tuvo que ver con la aparición en tarima de Amaia Montero el pasado 21 de julio. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh llevaba muchos años apartada de la escena musical debido a los problemas de salud que acarreaba; y aunque confesó que estaba muy nerviosa por cantar, se lució como la que más con su canción Rosas.

Las diferentes fechas en las que la Bichota complació su público con casi tres horas de concierto, contó con asistentes de lujo como Aitana y su pareja Sebastián Yatra, así como David Bisbal y Rosanna Zanetti, quienes no dudaron en alabar el empeño de la artista en el show. Además, también acudieron otros rostros como Esther Expósito, María Pedraza, Belén Esteban y Sergio Ramos, entre otros.