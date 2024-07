Karen Sevillano no quiere saber de ningún reality después de su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’

La caleña prefirió centrarse en su salud mental - crédito @chismealetoso/Instagram

Karen Sevillano fue la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, superando a Julián Trujillo, que quedó en segundo lugar, y Miguel Melfi, con la tercera posición. La creadora de contenido, semanas después de haberse llevado el millonario premio, se pronunció en sus redes sociales sobre el pago que el Canal RCN no había ejecutado todavía.

Una vez terminado el formato de convivencia, el nombre de Sevillano fue tema de conversación durante semanas, incluso la vallecaucana no descartó formar parte de otro reality al afirmar que ya tenía una propuesta. Sin embargo, en los últimos días la influencer parece haber cambiado de opinión, pues tomó una radical decisión sobre su participación en la propuesta que le habían formulado.

“Tengo una propuesta por ahí, pero la estoy pensando muy bien porque eso está encima y yo necesito salir de aquí a terapia psicológica, porque yo salí con problemas”, aseguró en su momento en una de las entrevistas que concedió en la gira de medios luego de su triunfo.

Pese a que dijo que su paso por La casa de los famosos Colombia era un escalón más en su ascenso a tener reconocimiento internacional, Karen parece haber pensado de más y se arrepintió de formar parte de Los 50. Este formato transmitido por Telemundo, reúne a 50 celebridades del mundo digital de diferentes partes de Latinoamérica para que convivan en una hacienda y llevarse un jugoso premio.

Esta información fue revelada por la creadora de contenido en medio de una ronda de preguntas y respuestas al ser interrogada por uno de sus seguidores sobre esta oferta. La respuesta de Sevillano fue negativa, destapando las razones que la llevaron a decirle “no” a este formato televisivo, muy similar a la competencia de convivencia del Canal RCN.

“No, chicos, esta temporada no voy a estar, para qué les digo que sí. Sí me hicieron la propuesta, pero yo recién estoy saliendo de cuatro meses de encierro y tengo que cuidar mi salud mental”, comentó, antes de afirmar que apenas completó un mes por fuera de la casa estudio y está enfocada en adaptarse nuevamente a la vida real.

Finalmente, la vallecaucana aseguró que todavía no ha podido recuperar del todo su vida antes de ingresar al reality, pues tiene comportamientos que adquirió durante los cuatro meses que permaneció distanciada de la realidad. “Tengo días en los que no soy yo, noches en las que no duermo completo, el sueño no se me ha acomodado. Psicológicamente, no me siento preparada”, concluyó.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que algunos respaldaron la decisión de la vallecaucana de no participar en otro formato: “Si va a ser igual, es mejor que se dedique a otra cosa”; “es mejor que se dedique a sanar lo que vivió en LCDLFC”; “Karen sabia decisión, mejor quédate tranquila y disfrutando de los millones que te llevaste”, entre otros.

Las críticas de Karen Sevillano a la producción de RCN

En una dinámica con sus seguidores, Sevillano señaló que la producción del Canal RCN “distorsionó” sus palabras y actos para proyectar una imagen negativa de su persona.

Para ella, esta manipulación afectó su percepción pública. En sus propias palabras, “si la gente no estaba viendo ese reality, lo entraba a ver para comprobar que yo era la porquería, porque eso era lo que salían a hablar los eliminados; y de pronto mucha gente entró y me terminó queriendo (...) Me pareció superbajo cuando lo pusieron a ver la película y nos dejaron a nosotros como los malos. Eso fue muy evidente”.