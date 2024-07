Así se vivió la velatón en homenaje a estudiante de medicina de la Javeriana que se suicidó

Bogotá. Julio 22 de 2024. En la plazoleta de la Universidad Javeriana se realiza velatón en memoria de la residente en medicina Catalina Gutiérrez. (Colprensa - Catalina Olaya)

Un sentido homenaje le rindió la comunidad educativa de la Universidad Javeriana a la estudiante de Medicina Catalina Gutiérrez Zuluaga, que tomó la trágica decisión de acabar con su vida, al parecer, por el maltrato psicológico que habría recibido como residente de cirugía en esa institución de educación superior.

La sede de la carrera 7ª con calle 45, en el centro histórico de Bogotá, fue el lugar elegido para que los javerianos llevaron a cabo una velatón con la que conmemoraron el triste deceso de la joven que soñaba con convertirse en una nueva galena que quería servirle al país.

Aunque el hecho, que puso sobre la palestra los problemas de salud mental de los trabajadores de la salud en Colombia, ocurrió la semana pasada, solo se conoció hasta el pasado fin de semana, luego de que en redes sociales se hiciera viral la nota de despedida de la aspirante a cirujana.

“A todos los residentes gracias, de cada uno me llevo muchas enseñanzas. Siempre los llevaré en mi corazón. Ustedes pueden! Ánimo (sic)”, fue lo último que expresó, ante de suicidarse.

Por ese difícil suceso, la sede principal de la Javeriana se engalanó con rosas, mientras que los participantes volvieron a expresar su indignación que sería la ‘punta del iceberg’ de las continuas presiones y maltratos de los que estarían siendo víctimas los estudiantes de Medicina en esa universidad.

Con frases como “Es una residencia, no una resistencia” o “Enseñar no es humillar”, los participantes también protestaron por ese caso por el que incluso el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció una intervención en esa universidad por ese hecho.

“Toda mi solidaridad con la familia Gutiérrez Zuluaga y la comunidad educativa de la U. Javeriana por esta pérdida dolorosa; como Ministro de Educación designado asumo compromiso de revisar prioritariamente e integralmente las condiciones de los estudiantes residentes del área de salud. He solicitado a equipo Directivo de @Mineducacion adelantar a través de inspección y vigilancia las acciones y requerimientos que permitan esclarecer la situación y condiciones de calidad de residentes”, afirmó el funcionario en su cuenta oficial de la red social X.

Sobre esta nueva tragedia en la Universidad Javeriana, la misma institución también se pronunció la semana pasada, a través de un comunicado en el que, aparte de solidarizarse con la familia de la estudiante, anunciaron medidas para establecer qué ocurrió en su facultad de Medicina con este caso.

“Nos llama a reflexionar profundamente, y con humildad, sobre la cultura y los modos de proceder en la formación de nuestros médicos especialistas”, afirmaron en uno de los apartes de la misiva, en la que también instaron a la prudencia por respeto a la víctima.

Incluso el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se pronunció y destacó que desde esa entidad se implementará una línea de atención para los trabajadores de la Salud y verificar si cuentan con las garantías para ejercer su vital labor.

“Estamos trabajando en una línea de comunicación para denunciar cualquier tipo de maltrato laboral que exista para todas y todos los trabajadores de la Salud, porque esto ni siquiera existía al interior del sistema”, informó.

Cuestionó que los docentes de los futuros médicos en el país se justifiquen diciendo que sus propias experiencias formativas fueron mucho peores, y por eso mantienen esas prácticas, bajo una falsa apariencia de éxito.

“Las justificaciones de muchos docentes son como —Es que a mí también me tocó a mí. Yo viví peor que usted. A usted no le ha tocado vivir ni la cuarta parte de lo que me tocó a mí—. Es hacer una justificación para perpetuar el maltrato”, reprochó.