Por suicidio de estudiante de Medicina de la Javeriana, lanzarán línea de atención para trabajadores de la Salud

A través de un video que publicó en su cuenta oficial en la red social X, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se pronunció en la noche del domingo 21 de julio por el trágico suicidio de la estudiante de medicina de la Universidad Javeriana, Catalina Gutiérrez Zuluaga, que se conoció el fin de semana y que se habría dado, presuntamente, por la presión de la que era víctima como residente de cirugía en esa prestigiosa institución de educación superior.

“La violencia no puede ser la forma de educar en salud Solidaridad con la familia de la dra Catalina Gutierrez. NO más maltratos, soluciones de fondo en todas las Facultades de Medicina, unión y fuerza para todas y todos los residentes y estudiantes de nuestro país. @ANIRNACIONAL (sic)”, trinó el funcionario del Gobierno Petro.

Mientras que en la grabación aseguró que desde la entidad que encabeza implementaron una línea de atención para recibir las denuncias de los trabajadores del sector Salud si son víctimas de maltratos y otros hechos en su contra.

“Por parte de la Superintendencia Nacional de Salud estamos trabajando en una línea de comunicación

para denunciar cualquier tipo de maltrato laboral que exista para todas y todos los trabajadores de la Salud, porque esto ni siquiera existía al interior del sistema”, anunció.

Precisamente destacó que esa ha sido una de las falencias dentro de la actual forma en que se administra la sanidad en el país, donde no han tenido en cuenta si se están dando las garantías que requieren estas personas para llevar a cabo su crucial labor.

“No había ni siquiera alguna entidad, línea o alguien que se encargara al menos de recopilar cualquier tipo de situación que ocurra al interior del ambiente laboral de los trabajadores de la salud. Esperamos lanzarlo dentro de poco, pero es necesario que este momento coyuntural nos haga más que reflexionar y no haga realmente exigir y plantear o replantearnos cómo es que la educación médica en nuestro país está teniendo unas grandes afectaciones en algo que ya de por sí tiene una amplia carga sobre nuestra salud mental”, reiteró.

En su reflexión, Leal también criticó que a los futuros médicos los están formando bajo una precepto de que deben tolerar el maltrato, ya que esa ha sido la costumbre dentro de esa área de la educación superior en el país.

“Personas que se atreven a contar lo que viven desde hace mucho tiempo al interior de un sistema de formación médica que parece ser simplemente como “la letra con sangre entra”. Que en muchas oportunidades no es consciente que hay unas altas cargas laborales, que no hay tiempo para descansar, para comer, para tener una relación estable, para dormir, mucho menos, a veces, para estudiar que las exigencias son altas”, aseveró.

Cuestionó que los docentes de las personas que sueñan con ser galenos en el país se escudan en que sus experiencias de formación han sido mucho peores y por eso las mantienen, bajo una falsa fachada de éxito para atender a los pacientes.

“Las justificaciones de muchos docentes son como —Es que a mí también me tocó a mí. Yo viví peor que usted. A usted no le ha tocado vivir ni la cuarta parte de lo que me tocó a mí— Es hacer una justificación para perpetuar el maltrato”, reprochó.

Insistió en que se debe cambiar esa mentalidad dentro de las instituciones que educan a los próximos los profesionales y dentro de un “sistema de salud que se supone debe estar pensado en cuidar y proteger la vida de las personas, pero que ni siquiera protege y cuida la vida de quienes están aprendiendo a hacer la labor médica o de especialista”.

Finalmente rechazó que tampoco haya solidaridad entre los mismos integrantes de ese gremio para exigir que cese el maltrato del que aseguran que han son víctimas.

“Hay una responsabilidad muy importante el interior de las universidades hoy para investigar que lo que está ocurriendo para frenar de una vez por todas estas prácticas para no justificar la alta carga laboral y la responsabilidad que tiene un residente y además para transformar esas prácticas educativas, pero también una responsabilidad del sector de residentes que tiene un gran poder en sus manos”, concluyó.

