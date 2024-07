Mientras instalaba varias trampas, un cazador fue mordido por un cerdo salvaje en “las nalgas” y todo quedó en video

Mientras uno de los cazadores trataba de recuperarse, el otro persiguió al jabalí monte adentro - crédito @OscuraColombia / X

La respuesta de un cerdo salvaje que, algunos usuarios encasillaron como karma instantáneo, sorprendió a dos cazadores que instalaban trampas en la espesa selva del putumayo.

Así quedó registrado en una cámara instalada en el sector para monitorear el paso de fauna salvaje en el área, cuya grabación fue compartida en las redes sociales hasta hacerse viral.

El animal, escondido entre las hojas color marrón que estaban cubriendo el suelo, atacó a uno de los cazadores, mordiéndole los glúteos de tal manera que se tiró al suelo bocarriba para cubrir la zona.

Uno de ellos fue mordido en los gluteos, según se aprecia en la grabación - crédito @OscuraColombia / X

En medio del caos, entre los gritos de dolor, el cerdo se dio a la huida hasta perder de vista al segundo cazador, que lejos de detenerse para ayudar a su compañero, lo dejó tirado, mientras este se sobaba las nalgas.

“Corrección: el salvaje es el que está colocando la trampa, el jabalí solo estaba defendiendo su hábitat ¿o qué harían ustedes si un ladrón entra a su casa?”, “Lastima que no tenga sonido el video, me hubiera gustado escucharlo”, “Yo, sinceramente, no entiendo porque la gente no puede dejar en paz a los animales”, “¿Pero quién es el verdadero salvaje: el jabalí que está en su hábitat o el cazador que poner las trampas para lastimarlo?”, “El jabalí: me voy, pero antes me llevo media nalga”, se lee en algunas de las reacciones a la publicación del video, en su mayoría bromeando sobe lo ocurrido.

¿Cuáles y por qué son los animales más peligrosos de Colombia, según Dexter Roger?: la mayoría se encuentran en la selva

5. Anaconda verde: “Residente del amazonas colombiano, es una de las serpientes más grandes y poderosas del mundo. Puede atacar y devorar presas mucho más grandes que ella misma, por ejemplo, un caimán completo. Son excelentes nadadores y pueden estar en el agua, aguantando la respiración por horas, mientras asecha en sigilo a su presa”.

4. Araña de rincón: “Aunque en Colombia hay muchísimas arañas, la araña de rincón se encuentra en todo el país y tiene un veneno tan potente que podría dañar, incluso, los tejidos del cuerpo. Además, de no atender rápidamente a su víctima con un antídoto, su mordida podría causar la muerte. Lo más peligroso es que tienden a ser muy escurridizas, se esconden en todos los rincones y, de ahí, deriva el nombre. Por esta razón, muchas veces, hay encuentros no deseados con seres humanos. Esta araña es increíblemente resistente y pude pasar meses sin agua ni comida”.

La anaconda puede tragar presas mucho más grandes que ella - crédito La Reserva

3. Serpiente marina: “Este reptil venenoso habita en las aguas del Caribe colombiano. Su mordedura puede resultar en parálisis, influencia respiratoria y hasta la muerte. A pesar de ser tan peligrosas, son muy conocidas por ser dóciles y atacaran, únicamente, si se sienten amenazadas. Tiene la capacidad de absorber oxígeno a través de su piel y esto les permite sumergirse por largos periodos de tiempo en el agua”.

2. Serpiente de cascabel: “Esta serpiente se encuentra en una variedad de hábitats en toda Colombia. Su veneno pude causar grandes daños, como la parálisis o, en casos graves, la muerte. Este veneno lo pueden inyectar a precisión y decisión, todo depende de si lo usan para defenderse o para cazar. Son conocidas por su cola, que emite un leve sonido de cascabel, de ahí sale su nombre: la víbora de cascabel. Normalmente emiten ese sonido cuando se sienten amenazadas. Es una advertencia para lo que ella considera son sus depredadores”.

La rana dardo dorada es el vertebrado más venenoso en la tierra - crédito Puente del Mundo

1. Rana dardo dorado: “Este anfibio residente de la selva tropical colombiana es el vertebrado más venenoso del mundo, su piel contiene un poderoso veneno que puede causar la muerte en minutos. Los nativos locales han utilizado sus toxinas para envenenar las puntas de sus dardos durante siglos. Aunque es extremadamente peligrosa, estas ranas son pequeñas y de colores brillantes. Este color, precisamente, es para advertirles a sus depredadores sobre su toxicidad. Si bien, en estado salvaje son muy venenosas, cuando las llevan a cautiverio, al cambiar su dieta, pierden su toxicidad, lo que sugiere que el veneno se deriva de la alimentación que llevan en la naturaleza”.