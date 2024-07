Se vistió como si fuera al gimnasio para robar en un supermercado: “Se me olvidó pagar”

Fueron las empleadas del lugar quienes tomaron la decisión de exhibir el caso en redes - crédito @OscuraColombia / X

Disfrazado como si acabara de salir del gimnasio, un hombre, habría sido atrapado cuando intenta robar un supermercado de la cadena Tiendas D1, en Barranquilla, y luego expuesto por las trabajadoras del lugar que, no saliendo de su asombro, descifraron su modus operandi revisando las cámaras de seguridad instaladas en el local.

Y es que, habiendo pagado unas toallas de cocina y lo que parece ser un paquete de arena para gato, en su maleta de gimnasio el hombre escondió varios productos de nevera, como un paquete de salchichas, queso en lojas y jamón porcionado.

Según informó la cuenta de denuncias ciudadanas, Colombia Oscura: “Una de las trabajadoras del lugar le pidió al hombre abrir su costoso bolso de gym pues le estaban haciendo seguimiento con las cámaras de seguridad del establecimiento”.

El señalado escondió los productos que no había cancelado en su maleta de gimnasio - crédito @OscuraColombia / X

En la grabación, que a pocas horas de ser compartida logró hacerse viral en plataformas como X (antes Twitter), se escucha a una de las cajeras diciéndole que, por instrucción del equipo de seguridad, debía pedirle que abriera su bolso.

Una indicación que el señalado siguió al pie de la letra, aunque mostrándose nervioso y algo lento en el proceso. Sobre un carrito de supermercado dejó los dos productos que había facturado, su caso de la moto y luego la maleta que, en su interior, como bien sospechaban, llevaba varios productos que no llegó a cancelar.

“Se me olvidó pagarlos”, se escucha decir al señalado; mientras la mujer a cargo le reclama: “Yo creo que no tienes la necesidad de robar. No se te olvidó y tú sabes. Yo te tengo grabado desde haya atrás, aquí hay vigilancia y no es la primera vez que vienes”.

Estos son los diez productos que más se roban de los supermercados en Colombia:

En el último trimestre del 2023, el gremio de los comerciantes Fenalco, en Cartagena, presentó los datos del último Censo Nacional de Mermas elaborado por We Team y Sensormatic, el cual detalla los diez productos más robados en almacenes y supermercados en el país. El estudio muestra que estas sustracciones generan pérdidas por $135.000 millones, representando el 17,94% de la merma operativa desconocida.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que el margen bruto de las ventas es de un 5% y que el robo alcanza casi el 3% de todas las ventas. Este contexto obliga a los comerciantes a incrementar los gastos en seguridad y ajustar los precios.

Al año, los supermercados colombianos estarían teniendo $135.000 millones en pérdidas por robos - crédito VisualesIA

El informe revela que, en promedio, se registran 42.000 casos de robo al comercio anualmente. De estos, el 95% corresponde a robos externos, es decir, realizadas por personas ajenas al comercio. El 5% restante lo ejecutan personas vinculadas a la operación comercial o logística. Además, se indica que la mayoría de estos robos se realizan con fines de lucro más que por necesidad, y hay un incremento del 47% en los asaltos a mano armada.

El estudio también identifica otras modalidades de robo emergentes como el fraude en puntos de venta y electrónico. Los casos de devoluciones ficticias aumentaron un 13% en 2022, mientras que el fraude con tarjetas de crédito creció un 14% y el fraude virtual subió un 9%.

Los productos más hurtados resultan ser los de la canasta básica familiar - crédito Pexels

Entre los productos más robados durante 2022 destacan, en primer lugar, los productos de la canasta básica familiar, como atún y enlatados, granos (lentejas y arroz), y productos cárnicos, seguido por golosinas en minigóndolas, artículos de aseo personal, licores, productos electrónicos, ropa, medicamentos y leche.

Finalmente, Cabal hizo un llamado para combatir este delito con legislaciones más estrictas, describiendo el robo en el comercio como un “cáncer contemporáneo” que afecta la industria global del retail. “Como sociedad no solo debemos denunciarlos, sino combatirlo. Las leyes deben ser radicalmente severas”, enfatizó.