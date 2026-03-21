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Cancillería colombiana confirmó reunión diplomática con Ecuador para desescalar la crisis bilateral por bomba en la frontera

Juana Castro, viceministra de Relaciones Exteriores, encabezará la delegación nacional, mientras que su par ecuatoriano representará a Quito

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Cancillería colombiana confirmó reunión diplomática
Cancillería colombiana confirmó reunión diplomática con Ecuador para desescalar la crisis bilateral por bomba en la frontera - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Las delegaciones de Colombia y Ecuador celebrarán una reunión el 25 y 26 de marzo de 2026 en Lima (Perú), para abordar la crisis diplomática generada tras el hallazgo de una bomba de 250 kilogramos sin detonar en la frontera de los países, según confirmó la Cancillería de Colombia.

La decisión de convocar este encuentro se tomó para responder al hecho, que tuvo origen en una operación militar ecuatoriana contra estructuras armadas ilegales y derivó en la activación de mecanismos binacionales de verificación técnica.

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Juana Castro, viceministra de Relaciones
Juana Castro, viceministra de Relaciones Exteriores, encabezará la delegación nacional, mientras que su par ecuatoriano representará a Quito - crédito Cancilleria

“Los días 25 y 26 de marzo en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en Lima, República del Perú, se tiene programada una reunión entre delegaciones de alto nivel de la República de Colombia y la República del Ecuador, encabezadas por sus respectivos Viceministros de Relaciones Exteriores, con el objeto de propiciar consensos que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países”, puntualiza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa colombiano, liderado por Pedro Sánchez, el explosivo fue localizado en una zona rural del Putumayo, cerca de la línea limítrofe, y existen conclusiones preliminares que apuntan a que el artefacto recorrió aproximadamente 210 metros, impactando primero en territorio ecuatoriano antes de llegar a Colombia, sin causar daños personales ni materiales.

El comunicado oficial de la Cancillería detalla que la cita se desarrollará en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima, con la mediación de esta organización regional. Juana Castro, en su calidad de viceministra de Relaciones Exteriores, encabezará la delegación colombiana, mientras que su par ecuatoriano representará a Quito.

El objetivo, según la nota oficial, es alcanzar un entendimiento que permita superar las divergencias abiertas por el caso. El Gobierno ecuatoriano precisó que la operación militar se realizó dentro de sus límites territoriales y que no tuvo el propósito de provocar tensiones con Colombia.

Colombia y Ecuador anunciaron investigación para determinar cómo llegó una bomba a la frontera

Ambos paises buscan determinar el
Ambos paises buscan determinar el origen de la bomba encontrada en territorio colombiano - crédito Presidencia - crédito Presidencia

Una comisión técnica binacional viajará en los próximos días a la frontera entre Colombia y Ecuador para investigar el hallazgo de una bomba sin detonar en territorio colombiano, con el objetivo de desescalar las tensiones recientes entre ambos gobiernos tras el episodio, según informaron autoridades de estos países.

El acuerdo se alcanzó tras varios días de intercambio de declaraciones de alto nivel y responde a la necesidad de esclarecer el origen y las circunstancias del artefacto, que causó preocupaciones sobre la seguridad y la gestión de operaciones militares en la frontera, según detalló el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, en una rueda de prensa.

Durante la reunión virtual celebrada el miércoles 18 de marzo de 2026, participaron el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, Henry Delgado; junto con Sánchez y autoridades militares colombianas, informó el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Tras la reunión, el alto funcionario colombiano señaló en su cuenta de X que “la reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano”.

Pedro Sánchez resaltó los acuerdos
Pedro Sánchez resaltó los acuerdos logrados con el gobierno ecuatoriano - crédito @PedroSanchezCol/X

Y agregó: “Colombia expuso los distintos eventos ocurridos en la zona fronteriza y manifestó su preocupación por la aparición de este artefacto en su territorio, así como las acciones adelantadas hasta el momento”.

Entre las hipótesis que manejan las autoridades colombianas, Sánchez afirmó que el aparato pudo haber llegado a Colombia de manera involuntaria, como resultado de la alteración en su trayectoria durante el lanzamiento, o bien por la intervención de terceros que aún no han sido identificados. El ministro colombiano resaltó que la investigación permanece abierta, ahora con la participación directa de expertos de ambos países en la zona donde fue encontrado el material.

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