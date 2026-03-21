El procurador, Gregorio Eljach, negó denuncias formales de fraude electoral por parte del presidente Petro: “Ha emitido opiniones”

El procurador Gregorio Eljach aclara que el presidente Gustavo Petro no ha presentado denuncias formales por fraude electoral en Colombia - crédito @PGN_COL/X

El procurador general, Gregorio Eljach, afirmó el viernes 20 de marzo en Barranquilla que el presidente Gustavo Petro no ha presentado denuncias formales sobre fraude electoral, sino que solo ha dado opiniones personales sobre el proceso electoral en curso.

La declaración se dio tras los recientes señalamientos del mandatario, que puso en duda la transparencia de los sistemas de software de la Registraduría Nacional del Estado Civil de cara a las próximas elecciones presidenciales a realizarse el domingo 31 de mayo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportó El Heraldo, el procurador Eljach indicó que las observaciones de Petro carecen de sustento probatorio y reiteró que “él no ha hecho denuncias, lo que ha emitido son opiniones”.

El jefe del Ministerio Público detalló que sí existen garantías para el desarrollo de los comicios y que las instituciones responsables, incluida la Registraduría, mantienen una coordinación activa para asegurar la transparencia del proceso.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó a través de canales legales que se ordene al presidente abstenerse de lanzar acusaciones de fraude sin pruebas, en un intento por proteger la confianza en el sistema democrático.

Eljach subrayó que en la reciente jornada electoral legislativa se implementó un esquema de “paz electoral” que resultó exitoso, con la participación directa del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.

“Creemos que, en el momento, no hay motivos para desconfiar de que eso se vaya a hacer de una manera diferente”, sostuvo el procurador.

La Procuraduría General de la Nación solicita a Gustavo Petro que no realice acusaciones de fraude electoral sin pruebas verificables - crédito Procuraduría General de la Nación

El funcionario enfatizó que la Procuraduría, junto con la Contraloría General y la Registraduría, está diseñando nuevas estrategias para reforzar las garantías en las próximas elecciones.

Señaló que, aunque la dinámica electoral ha cambiado al existir catorce listas en vez de 3.000 candidatos, las autoridades continuarán con la estrategia de paz electoral, apoyándose en recursos del sector privado, especialmente para campañas publicitarias y de promoción.

En sus declaraciones, Eljach reiteró que la presencia activa de las entidades estatales ha permitido fortalecer la confianza en el proceso electoral y que “fue un éxito que se lo reconocemos a los colombianos”.

El procurador insistió en que la vigilancia institucional permanece y que se mantendrán los esfuerzos para garantizar la legitimidad de las próximas contiendas electorales.

La Fiscalía recibe petición de Petro para esclarecer manipulación digital en elecciones pasadas

El presidente Gustavo Petro solicita a la Fiscalía avances concretos en la investigación sobre el sabotaje al software electoral de 2014 - crédito Europa Press

El presidente Gustavo Petro reiteró su solicitud a la Fiscalía General para que esclarezca las irregularidades electorales de 2014, cuando el partido Mira perdió tres curules en el Senado debido a lo que el Consejo de Estado consideró como sabotaje al software electoral, según informó El Espectador.

Petro relacionó estos hechos con denuncias actuales sobre manipulación digital en elecciones recientes y advirtió sobre el riesgo de que se repitan en los próximos comicios.

La sentencia del Consejo de Estado del 8 de febrero de 2018 determinó que el sabotaje al software afectó más de 1.400 mesas y eliminó más de 236.000 votos del Mira, además de documentar destrucción de material electoral, formularios inconsistentes y problemas con plumones que derivaron en la anulación de votos.

El tribunal ordenó la creación de un sistema digital propio, implementado en 2022 por la Registraduría, y remitió el caso a la Fiscalía para investigación penal.

La Registraduría Nacional implementó en 2022 un sistema digital propio para procesos electorales, en cumplimiento de la orden judicial - crédito Colprensa

Petro sostuvo que las vulnerabilidades del sistema de conteo permanecieron durante la última década y aseguró que hubo maniobras similares en 2022, con riesgo de repetirse en 2026.

“Lo que se encontró como fraudulento, demostrado por la justicia, sigue vigente. Se aplicó en 2022 y espero que no se aplique en 2026. Tengo pruebas de cómo se usó contra el Pacto Histórico y contra mí”, dijo Petro.

El presidente envió un derecho de petición a la Fiscalía para conocer el avance de la investigación iniciada en 2018, pero en la investigación de El Espectador señaló que no hay información pública sobre el proceso.

El registrador nacional Hernán Penagos refutó las afirmaciones de Petro, señalando que el sistema fue reemplazado en los últimos años por una solución digital de la empresa española Indra, lo que, según Penagos, elimina las vulnerabilidades del sistema anterior.