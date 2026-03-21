Colombiano murió en un accidente laboral en España: gracias a las redes sociales se supo que era líder de un resguardo indígena

Los mensajes se conocieron a través de redes sociales el viernes 21 de marzo de 2026 - créditos Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia/Facebook | Suministrado a Infobae Colombia

Un mensaje con una fotografía adjunta con el pasaporte de un ciudadano colombiano que se compartió durante la tarde del viernes 20 de marzo de 2026 en redes sociales y grupos de mensajería instantánea (como WhatsApp y Telegram), terminaron por confirmar más detalles sobre la procedencia de Benito Alejandro Cortés Cumbalaza, un hombre de 43 años que murió en un accidente laboral en España.

“Hola grupo bendiciones. Les comento y pido compartan el anuncio. Este joven, Benito Alejandro Cortes, tuvo un accidente Laboral en España, dentro de un pueblo cercano a Madrid”, inicia uno de los mensajes que se difundió por WhatsApp, y que conoció Infobae Colombia.

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“Ha fallecido lamentablemente y necesitan dar con familiares o conocidos”, señaló más adelante el mensaje, y que finaliza confirmado que “el cuerpo (de Cortés) está en la morgue y se necesita dar con alguien que le conozca. Para ver que se hace con el cuerpo, pasar aviso por favor”.

Debido a esta publicación, y en cuestión de horas, se precisó por parte de varios medios regionales que el migrante colombiano era el líder del Resguardo Indígena de San Juan, ubicado en Ipiales (Nariño).

Este fue uno de los mensajes que circuló en rede sociales y grupos de mensajería instantánea - crédito suministrado a Infobae

Este detalle clave se conoció a través de un comunicado divulgado por medio de la cuenta de Facebook del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, que en el mensaje de condolencias expresó lo siguiente:

“Desde el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia – AICO, lamentamos profundamente la partida de Benito Alejandro Cortés, líder y comunero del Resguardo Indígena de San Juan. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos en solidaridad con su familia, su comunidad y todos sus seres queridos en este momento de dolor", reza en la imagen.

Al final se mencionó que “su legado, compromiso y liderazgo permanecerán en la memoria de su pueblo”.

Asimismo, el medio Cnc Ipiales reportó que Cortés Cumbalaza perdió la vida mientras realizaba arreglos locativos en un tejado, y debido a la caída falleció en Badajoz.

Con este comunicado de prensa se confirmó que el migrante colombiano resultó ser líder de un resguardo indígena en Ipiales, Nariño - crédito Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia/Facebook

Menos de un mes atrás, la muerte de otro colombiano conmocionó a España: un adolescente de 13 lo asesinó

Un niño colombiano de 13 años fue identificado como el presunto autor material del asesinato a puñaladas de Juan Esteban Rubio en Valladolid, un caso que, según la Policía Nacional, refleja el incremento de enfrentamientos entre bandas latinas en España.

La ley española considera inimputable al menor, por lo que no puede ser procesado penalmente, mientras la alarma social y el debate sobre la seguridad juvenil crecen tanto en Castilla y León como en otras regiones que enfrentan fenómenos similares en los últimos años.

Junto al menor, la Policía de España detuvo a dos jóvenes, una de 18 años y otra de 17, que serán investigadas por un posible delito de homicidio mientras la justicia revisa si el caso debe ser calificado formalmente como homicidio o asesinato, de acuerdo con la información recabada por la Policía Nacional.

El ingreso del menor en el Centro de Menores Infractores del Zambrana se produjo tras la intervención de la Fiscalía de Menores, sumando gravedad al hecho el reconocimiento de la madre del niño, quien admitió su imposibilidad para controlar la situación familiar.

El homicidio de Juan Esteban Rubio expuso la expansión de las bandas latinas en España

Juan Esteban Rubio, de 18 años y nacionalidad colombiana, fue apuñalado tres veces a plena luz del día, el viernes 20 de febrero, a la salida del colegio Amor de Dios en la calle Democracia, según la reconstrucción policial de los hechos.

Los servicios de emergencia lo trasladaron en estado crítico al Hospital Clínico, donde murió poco después de las 4:00 p. m..

La investigación policial señala que el incidente forma parte de la rivalidad entre las organizaciones Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios, dos bandas de origen caribeño que han extendido sus redes a varias ciudades de España y reclutan adolescentes para actividades ilícitas y disputas territoriales, según fuentes policiales.

Dos jóvenes, una de 18 y otra de 17 años, han sido detenidas en relación al homicidio y se enfrentan a cargos provisionales mientras avanzan las investigaciones- crédito Captura video Telecinco España

El menor presunto agresor ya contaba con antecedentes violentos ligados a bandas desde los 11 años.

En una declaración televisiva recogida por El Programa de Ana Rosa, los padres de Rubio, Diego y Mónica, negaron cualquier vinculación de su hijo con estos grupos y reivindicaron su dignidad:

“Queremos dejar el nombre de nuestro hijo en alto. Todo el que le conocía sabía que era un niño noble, con un gran corazón que amaba a su familia y el deporte. Las personas sudamericanas que estamos aquí, no todas somos malas”, inicia la madre.

Los familiares relataron que no existía una relación directa entre la víctima y el principal sospechoso salvo desencuentros previos, unos veinte días antes.

Además, detallaron que la madre del presunto asesino había buscado ayuda ante la policía y los servicios sociales porque no conseguía controlar a su hijo, pero se encontró con la respuesta de que “no podían hacer nada hasta que no sucediera algo”.

La familia Rubio desmintió rumores y pidió justicia ante las cámaras: “No tenemos palabras como padres para explicar cómo estamos, pero queremos que se haga justicia porque él no se merecía nada de lo que pasó”, finalizó la mamá de la víctima colombiana.