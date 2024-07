La preocupación de Daniel Sancho en Tailandia a vísperas de su condena: “Lo ve desmejorado”

Daniel Sancho es el confeso asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta - crédito Montaje Infobae.

El asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha sido un tema que ha generado revuelo en España, esto se debe a que el confeso asesino del sudamericano es Daniel Sancho, hijo de las celebridades Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Es por ello por lo que, desde su detención en el país asiático, los padres de Sancho han viajado en múltiples ocasiones a Tailandia para estar al tanto del proceso que podría terminar con Daniel condenado a cadena perpetua, de acuerdo con la solicitud que hizo la Fiscalía.

La determinación del juez sobre la condena de Sancho se conocerá el 27 de agosto, pero en los últimos días el español ha vuelto a figurar en los medios de comunicación por su cumpleaños, para el que pidió poder hablar con su abuela Noela, que es la madre de Rodolfo Sancho.

La preocupación de Sancho

El padre de Sancho ha encabezado la mayoría de procesos legales en Tailandia - crédito Europa Press

Además de esta petición, el periodista Edu Calle expuso que otro aspecto que se reveló sobre la estadía de Sancho en Tailandia es que el juicio que terminó el 2 de mayo dejó al confeso asesino preocupado por uno de sus familiares.

El comunicador indicó que a Sancho “le sorprendió bastante cómo vio a su padre físicamente”, puesto que al actor “lo ve desmejorado” respecto al último encuentro que había tenido con su hijo, que fue antes de que Daniel viajara a Tailandia para encontrarse con Edwin Arrieta.

En ese aspecto, el confeso asesino no solo señaló el cambio de su padre, sino que también habría tenido una charla con su progenitor en el que le indicó que había comenzado a hacer deporte para pasar su tiempo en prisión.

“Daniel habría presumido también ante el actor sobre cómo estaba él físicamente a diferencia de su progenitor porque está haciendo deporte a diario y está incluso mejor que antes de entrar en la cárcel”, destacó Aguirre.

Además de dejar a un lado su vida profesional, Rodolfo Sancho ha tenido que viajar en múltiples ocasiones a Tailandia, siendo el encargado de contratar al jurista Marcos García Montes para que encabezara la defensa de su hijo.

El tono del cabello y la barba de Rodolfo Sancho es uno de los aspectos que más se diferencian en comparación a cuando se registró la captura de Daniel, ya que se han vuelto más visibles las canas del actor en las últimas semanas.

Sacerdote que contactó la familia Sancho también habló de la estabilidad de Rodolfo - crédito EFE

Cabe mencionar que Sancho no solo ha afrontado con el caso de su hijo, los señalamientos de la prensa y una posible remuneración a la familia de Arrieta, por lo que ha sido protagonista de varios cruces de palabras con el abogado de los colombianos, sino que también fue denunciado por su expareja Silvia Bronchalo por un presunto caso de violencia de género.

Esta no es la primera vez que se habla en España sobre el impacto que le ha generado a Rodolfo Sancho el caso que protagonizó su hijo, puesto que en Socialité Club un sacerdote que contacto el actor reveló aspectos íntimos de su conversación.

El sacerdote Miguel Garaizabal, que vive desde hace varios años en Tailandia, afirmó que el actor lo contactó para que interviniera en el caso de Daniel, pero debido a su estado actual de salud, el religioso se negó a viajar hasta la isla de Koh Samui, pero si reveló que había identificado que Rodolfo se mostró como una persona dispersa.

“A mí me dio la impresión de que entendía perfectamente la situación. No había negación de nada. Yo nunca le oí que su hijo era inocente. No lo dijo. Se lo cree, o esperaba probarlo, pero nunca se lo oí decir… Yo creo que él está un poco aturdido, y el pobre está en la luna, está más preocupado que otra cosa”.