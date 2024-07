Esta es la millonaria suma que se llevó ‘Mapi’, la mujer eliminada del ‘Desafío XX’ que lo había perdido todo

'Mapi' fue eliminada por parte de las mujeres del 'Desafío XX', se llevó jugosa cifra de dinero - crédito Canal Caracol

El Desafío XX vivió una de las eliminaciones más emociones, pues en el desafío a muerte de mujeres se enfrentaron dos de las competidoras más fuertes de esta temporada 2024, ‘Glock’ superó a ‘Mapi’ que debió abandonar la competencia.

Pese a su salida, la comunicadora social, nacida en Bucaramanga, Santander se mostró satisfecha con su desempeño, además de que acumuló una importante suma de dinero. “Quería seguir avanzando porque falta poco, pero me voy feliz por las inseguridades que superé aquí”, mencionó.

La reciente eliminada del Desafío 2024 reveló que entró al juego llena de miedos y prejuicios que durante el concurso pudo dejar atrás. Creía que esto era solo para fuertes y me demostré que podía, a pesar de bajita y no tener tanto músculo logré muchas cosas. Salgo siendo otra mujer, me voy empoderada”, agregó al momento de abandonar la aldea.

'Mapi' acumuló importante sema de dinero en el 'Desafío XX' tras ser eliminada en medio de un reñido desafío a muerte frente a 'Glock' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Finamente, el paso de María Paula Tobón de Castro como el nombre real de la exdesafiante no fue en vano, ya que, si bien había perdido toda la plata a acumulada luego de que su equipo no cumpliera el reto de cortar leña, consiguió recuperar lo perdido tras el castigo que le impusieron a Beta y le quitaran su dinero.

De acuerdo con lo relatado por la exintegrante del equipo omega antes de salir del reality alcanzó a sumar 14 millones de pesos colombianos. Dinero que se le había escapado de las manos, pero que por un golpe de suerte volvió a sus manos.

Esta cifra, la comunicadora social la invertirá en su emprendimiento de ropa deportiva para expandir su negocio, así como también tiene planeado darse un par de gusticos que se reservó.

'Mapi' y 'Arandú' abandonaron el 'Desafío XX' en medio de una reñida eliminación - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Gracias por estar aquí, gracias por acompañar a mi familia en este viaje con tantos mensajes de apoyo durante este tiempo✨🤍!La María Paula de hace unos años jamás se hubiera imaginado estar cumpliendo este sueño, nunca se hubiera creído que llegaría tan lejos, jamás hubiera pensado que podría subir una bola más pesada que ella hasta la cima, o cortar leña sin parar durante la noche, o que podría llegar a querer tan fuerte a ‘desconocidos’ en menos de 24 horas y que ahora son sus amigos de vida 💜”, escribió la bumanguesa en sus redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores durante el tiempo que estuvo en el Desafío.

La enfermedad que sufrió ‘Mapi’ y que le generó inseguridades

María Paula Tobón de Castro es una comunicadora social y periodista que se define a sí misma como una persona asertiva. Aunque aprendió a establecer límites con dificultad, la vida le enseñó rápidamente su importancia, y ahora cree que esta lección será valiosa en la convivencia con sus compañeros en el reality.

'Mapi' del 'Desafío XX' contó la causa por la que sufrió matoneo en la infancia - crédito @desafiocaracol/Instagram

Tiene una relación muy cercana con sus cuatro hermanas, recuerda que desde pequeña la llevaban a todas partes y siempre ha sido la consentida de todas.

‘Mapi’ aprendió la aceptación de su cuerpo a través de unas manchas que aparecieron en su piel cuando tenía 10 años. Su proceso personal con esta condición le ha enseñado a ser descomplicada.

Cómo tenista amateur ha participado en varios torneos locales. Se considera romántica, le encanta escribir y disfruta preparar recetas fitness.

“Dejo aquí mis pensamientos negativos, todo lo que pensaba que era en cuanto a mis miedos, que no era capaz, que era difícil, que era alto para mí, etc. Dejo muchas inseguridades que cargaba en la espalda. Volvería al Desafío 1500 veces”, concluyó sobre su salida del Desafío XX.

Glock, participante del 'Desafío XX' reveló detalles de su vida - crédito Caracol Televisión/Youtube

“Su forma de ser espectacular. Dios te bendiga siempre guerrera”, “lástima verla partir y que siga Natalia”, “¡Gracias por recordarnos que debemos abrazar el miedo y elegir lo que realmente queremos! ¡Brindemos por liberarnos del miedo y vivir nuestras mejores vidas!”, “bella por dentro y por fuera Dios te bendiga grandemente”, “tiene una energía linda”, comentaron algunos cibernautas en sus redes sociales sobre su eliminación.