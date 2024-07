Tasa de divorcio en Colombia: ¿se separan más las parejas heterosexuales o las del mismo sexo?

La Superintendencia de Notariado y Registro reporta que, entre enero de 2023 y abril de 2024, los divorcios en parejas heterosexuales superaron a las uniones homosexuales - crédito iStock

La Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia informó que, entre enero de 2023 y abril de 2024, se registraron 32.567 divorcios de parejas heterosexuales, frente a 88.069 matrimonios civiles en el mismo periodo. Esto sugiere que, por cada 100 matrimonios, 37 terminaron en divorcio. En contraste, las parejas del mismo sexo presentaron menores tasas de divorcio.

De acuerdo con Roosvelt Rodríguez Rengifo, superintendente de Notariado y Registro, se celebraron 918 matrimonios entre parejas del mismo sexo, de los cuales solo 35 se disolvieron, indicativo de una mayor estabilidad comparativa con las parejas heterosexuales. De estas uniones homosexuales, 477 fueron entre mujeres y 441 entre hombres; lo que indica que, por cada 100 matrimonios homosexuales, cuatro finalizaron en divorcio.

El estudio realizado destaca que las uniones homosexuales son predominantemente urbanas, concentrándose en grandes ciudades y regiones. Los matrimonios entre mujeres se concentraron principalmente en Antioquia (35), Bogotá (30) y Risaralda (19), con Santander y Valle del Cauca en cuarto y quinto lugar respectivamente. En el caso de los matrimonios entre hombres, las principales regiones fueron Antioquia (43), Bogotá (32) y Valle del Cauca (13), Quindío (4) y Atlántico (4). Por otro lado, departamentos como Amazonas, Boyacá, Caquetá, Casanare, Córdoba, Huila, Nariño y Vichada reportaron entre cero y un matrimonio.

Desde 2013, a raíz de la sentencia C-577 de 2011 de la Corte Constitucional, las parejas del mismo sexo en Colombia pueden casarse civilmente ante un juez o notario. Entre 2016 y 2021 se solemnizaron 341.502 matrimonios civiles, correspondiendo solo 1.703 a parejas del mismo sexo. En 2022, 1.546 parejas homosexuales contrajeron matrimonio, el número más alto desde la legalización del matrimonio igualitario.

Para 2023, de un total de 69.456 matrimonios civiles, 671 fueron uniones homosexuales. Esta tendencia hacia un mayor número de matrimonios homosexuales refleja una creciente aceptación y estabilidad en dichas uniones, a diferencia del aumento de divorcios en matrimonios heterosexuales. La legalización del matrimonio igualitario en Colombia está en línea con una tendencia global vista en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Argentina, Islandia, México y Portugal.

Por qué las personas se divorcian

Eduardo Durán, presidente del Colegio Nacional de Notarios, mencionó los motivos por los cuales las parejas se están separando: “Son causas que no son graves, que no se comprendieron, el tema económico, que no están dispuestos a contribuir ambos en igual forma para el sostenimiento del hogar que han conformado o simplemente que quieren seguir como llevando la vida de solteros”, dijo a Noticias Caracol.

Expertos afirman que, en la actualidad, se ha presentado un cambio en la manera de abordar las relaciones y algunas conductas de la pareja, motivo que estaría generando un aumento de separaciones: “Antes, las relaciones duraban mucho más, pero había situaciones de violencia que se pasaban. Por un lado, se perdonaban cuestiones como infidelidades o también se normalizaban”, afirmó Mariana Botero, de la Clínica Jurídica contra la Violencia Familiar de la Universidad del Rosario, para el medio citado.

Conozca las causales de divorcio según el Código Civil

Relaciones sexuales extramatrimoniales.

Incumplimientos del cónyuge frente a los deberes que exige la ley.

Maltrato.

Embriaguez habitual.

Consumo de estupefacientes habitual.

Enfermedad incurable que ponga en riesgo la salud física o mental del otro cónyuge.

Comportamientos que puedan corromper o pervertir al cónyuge, descendientes o personas a su cuidado.

Separación de cuerpos por más de dos años.

Mutuo consentimiento.

No obstante, el 27 de abril de 2023 se aprobó en primer debate en el Congreso de la República un proyecto de ley donde se busca que para lograr tener un divorcio solo se necesite la voluntad de una de las partes, con lo cual se aprobaría el concepto de “divorcio libre”.