Sneyder Pinilla respondió a Gustavo Petro y calificó de “lamentable” que quiera interferir en procesos judiciales

Sneyder Pinilla planteó una serie de condiciones para concertar un principio de oportunidad con la Fiscalía - crédito Ungrd

Sneyder Pinilla le respondió al presidente Gustavo Petro, luego de que este cuestionara la propuesta hecha a la Fiscalía General de la Nación como parte del principio de oportunidad que busca pactar en medio del caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)

El mandatario había cuestionado que el exfuncionario de la Ungrd haya propuesto aceptar todos los cargos que le serán imputados por la Fiscalía, a cambio de pagar una pena de cinco años por sus actuaciones dentro del entramado de corrupción, en un centro de reclusión militar.

“Ufffff. Pagar poquita cárcel y salir a disfrutar el botín”, escribió Petro en su cuenta de X.

Gustavo Petro cuestionó la propuesta presentada por Pinilla, sugiriendo que las condiciones del acuerdo no corresponden con la gravedad de las irregularidades cometidas en la Ungrd - crédito @petrogustavo/X

A estas declaraciones, Sneyder Pinilla respondió: “lamento que el señor presidente de la República pretenda tener injerencia en los procesos judiciales en los que estamos implicados altos funcionarios de su Gobierno. Expreso mi gran preocupación por la pérdida de material probatorio de gran importancia en este proceso penal con repercusión nacional”.

En un comunicado a la opinión pública, el exfuncionario expresó su compromiso con la verdad y el esclarecimiento de actos de corrupción en la Ungrd, subrayando su disposición a colaborar desde el inicio del proceso penal y devolver el dinero obtenido de manera irregular: “Desde el minuto uno me comprometí y lo estoy cumpliendo a contar la verdad, colaborar, reparar y entregar el dinero obtenido irregularmente”.

Así las cosas, indicó que sus esfuerzos de cooperación incluyen la delación con pruebas de otros involucrados en el esquema de corrupción y la identificación de quienes se quedaron con los fondos públicos destinados a la prevención y atención de desastres en diferentes departamentos. Según Pinilla: “El objeto de mi cooperación incluye delatar, con pruebas, a quienes hicieron parte del esquema de corrupción”.

En un llamado a otros políticos y servidores públicos, Pinilla solicitó que se unan en el compromiso de devolver los fondos malversados. “Invito a los congresistas, a otros servidores públicos y a todo aquel que se apropió de dineros que no nos pertenecen”, declaró, haciendo una mención específica al representante a la Cámara, Andrés Calle, y al senador, Iván Name, instándolos a devolver las sumas de $1.000 y $3.000 millones, respectivamente.

Sneyder Pinilla reveló que el presidente del Senado, Iván Name, recibió $3.000 millones provenientes del contrato para la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira - crédito @SenadoGovCo/X

“Es por ello que, los días 9 y 10 de julio, durante el proceso de cooperación con la Fiscalía General de la Nación, me comprometí a regresar en su totalidad los dineros de los que me apropié en el caso conocido como ‘carrotanques’, dinero que jamás debí recibir y por el cual les pido perdón a todos los colombianos, con más énfasis a mi familia, a la que defraudé y he puesto en alto riesgo”, agregó.

Sneyder Pinilla también advirtió sobre los riesgos que enfrenta, tanto él como su familia, por decidir colaborar y exponer la corrupción interna de la Ungrd. “No huí, no me escondí, no pido impunidad y no me escondo bajo figuras de poder. Soy responsable de mis actos y, aunque temo por mi vida y la de mi familia, decidí ser el primero en asumir y contarle con pruebas al país lo que sucedió al interior de la Ungrd”, aseveró.

Finalmente, destacó su arrepentimiento y reiteró su disposición a colaborar en el esclarecimiento de estos actos de corrupción: “Para finalizar, les aseguro que repararé económicamente, camino que ya inicié. Sé que debo cumplir prisión preventiva de la libertad y así lo haré. Continuaré cooperando para que la verdad salga a la luz. Entiendo que su confianza en mí esté destruida; sin embargo, apelo a su sabiduría. (...) Les pido una vez más perdón. Expreso mi gran arrepentimiento con cada uno de ustedes, en especial con los habitantes de las poblaciones más afectadas por las acciones cometidas. Espero que la justicia siga actuando para que no sea solo el eslabón más débil el que le dé la cara al país mientras los poderosos continúan desangrando nuestra nación”.

Sneyder Pinilla reiteró su compromiso de devolver el dinero sustraído en actos de corrupción al interior de la Ungrd - crédito redes sociales