El termómetro constituyente en el Congreso de la República: los que apoyan y rechazan la propuesta de Gustavo Petro

La Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Gustavo Petro ha mencionado en múltiples ocasiones ha generado una división en el Congreso de la República y en otros sectores políticos. Varios contrarían al primer mandatario asegurando que podría tratarse de una estrategia para hacer cambios perjudiciales en la Constitución Política como, por ejemplo, revivir la figura de reelección. No obstante, luego de evidenciar la ola de críticas, el jefe de Estado culpó a la prensa de tergiversar sus palabras y aseguró que lo que busca es un “poder constituyente”.

Desde su perspectiva, ese poder al que se refiere pertenece a la ciudadanía y es el que le permite tomar decisiones. “El poder constituyente no lo convocan las personalidades. Eso es un contrasentido. El poder constituyente lo convoca el pueblo. El pueblo es el dueño del poder (sic)” señaló el presidente de la República en su cuenta oficial de la red social X.

El respaldo a la constituyente: el poder del “pueblo”

A pesar de los cuestionamientos que han surgido al respecto, cuenta con un apoyo en el Congreso de la República: la senadora María José Pizarro, que respaldó al primer mandatario, indicando que hubo un malentendido con respecto a su propuesta. En conversación con El Tiempo, explicó que lo que se tiene planeado es lograr cumplir a cabalidad con la Constitución Política de 1999, y no reformarla, como se especula.

“Él no ha dicho convocar a una asamblea nacional constituyente, sino convocar el poder constituyente, que es el constituyente primario, es decir, la gente. Nosotros hemos puesto ocho puntos que deberían ser debatidos en esos espacios de reunión. La Constitución dice que debe garantizarse derechos sociales y 34 años después de su promulgación no se ha cumplido”, precisó la congresista del Pacto Histórico al informativo.

Sin embargo, no descartó que después se decida convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Eso sí, indicó que si tal fuera el caso, se seguirían todos los pasos establecidos en la Carta Magna y no se tomarían caminos diferentes para sacarla adelante de manera arbitraria. “No estamos hablando, en este momento, de una asamblea nacional constituyente, sino que estamos hablando de convocar al poder constituyente para discutir temas que son fundamentales”, insistió.

Por su parte, la congresista María Fernanda Carrascal, defendió al jefe de Estado que, en conversación con El Tiempo, indicó que, como presidente, no puede decidir el futuro de una constituyente. “Hay que leer esta entrevista para entender qué es lo que se propone. Y no “tragar entero” ni dejarse desinformar de aquellos que siempre buscan su bienestar personal, por encima del colectivo”, aseveró la representante a la Cámara en X.

El representante a la Cámara David Racero también es uno de los congresistas que respalda al primer mandatario en su idea de impulsar una constituyente. En X, explicó que la convocatoria a una asamblea de este tipo es una consecuencia y “no se decreta”, sino que se reclama. En ese sentido, es el “pueblo” el responsable de lograr los cambios requeridos a través del diálogo.

“En el fondo, una Asamblea Constituyente es el pulso estructural de un pueblo por vencer de una vez por todas a ese poder de los mismos de siempre que se niegan a cambiar y que aún tienen secuestrado al Estado. El presidente @petrogustavo invita al inicio de una conversación, y es el pueblo el que decide cómo empujar la historia”, detalló Racero.

Una constituyente que puede “destruir” el país

Una de las más asiduas críticas del Gobierno es la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que en más de una ocasión ha cuestionado al primer mandatario por buscar impulsar una constituyente. Los señalamientos de la congresista han llegado a involucrar un posible “golpe de Estado” que estaría planeando el jefe de Estado por medio de una “constituyente subversiva”.

“¿Cómo lo va a obtener? Financiando con el dinero del Estado a sus primeras líneas, a sus colectivos, el mismo desorden del 2021, que se vio especialmente en el Valle del Cauca y en Cali, y las Juntas de Acción Comunal que se las quiere tomar para desdibujar su naturaleza y convertirlas en juntas populares”, dijo Cabal en un video.

Por su parte, Paloma Valencia aseguró que una constituyente no debería tenerse contemplada, a pesar de que en el pasado apoyó la misma propuesta cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde el punto de vista de la congresista de derecha, lo que se necesita en dar cumplimiento a lo planteado en la Constitución Política de 1991.

“Entonces, crearon esa constitución, con todo lo que se suponía que el progresismo de la época quería y ahora tampoco les sirve, quieren destruirla para volver a empezar”, sostuvo la senadora del Centro Democrático. Argumentó que las constituciones no contienen “fórmulas mágicas” que brinden soluciones inmediatas a las diferentes problemáticas de los países. Por eso, arremetió contra la izquierda colombiana, indicando que piensa que las cosas escritas en un papel se llevan a cabo fácilmente.

Miguel Polo Polo fue más lejos en las críticas y aseguró que la iniciativa del primer mandatario sería una “caja de pandora” problemática para Colombia, teniendo en cuenta que esta podría utilizarse para modificar la normativa en la Constitución que impide la reelección de los presidentes, que solo pueden permanecer en el cargo por cuatro años.

“La Constituyente es como una caja de pandora que, si se abre, va a destruir nuestro país. A Petro no le bastó con que su guerrilla, el M-19, se volviera un partido político y después hiciera parte de la Constituyente del 91, sino que ahora quiere destruir esa Constitución y quiere crear una a su acomodo para perpetuarse en el poder”, advirtió el representante a la Cámara.

La congresista de Alianza Verde Catherine Juvinao, cuyo partido se declaró como de gobierno en un inicio, ha sido una de las políticas más críticas de la administración de Gustavo Petro. Según la representante a la Cámara, no hay razones para justificar una constituyente, porque el Gobierno nacional no ha logrado avanzar en los cambios que se requieren, a pesar de que el Congreso de la República le permitió contar con las herramientas para ello.

Aseguró que los congresistas aprobación la reforma tributaria, el plan de desarrollo y el presupuesto para que las autoridades correspondientes pudieran ejecutar sus planes. “Al día de hoy no han avanzado. No han ejecutado. Pero tienen el descaro de decirnos que lo que necesitan es una constituyente. ¡DESCARADOS!”, expuso la representante.

El senador de Cambio Radical David Luna también criticó al jefe de Estado por la propuesta, asegurando que ha utilizado diferentes estrategias para justificar la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pues, el primer mandatario anunció que se tramitará una nueva reforma a la salud con un mensaje de urgencia, luego de que la iniciativa se hundiera en la Comisión Séptima del Senado.

“Ojo a la estrategia que está planeando el presidente Gustavo Petro. Anunció una nueva reforma a la salud con mensaje de urgencia, lo que podría hundir sus propias reformas laboral y pensional, para así seguir alimentando su discurso de victimización y buscar excusas para seguir en su campaña por la Constituyente”, increpó el senador en X.

Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, que en varios momentos ha salido en defensa de Gustavo Petro, explicó en un video que no está de acuerdo con una posible reelección del presidente de la República, ni de ninguno. No obstante, aclaró que la idea del mandatario no está basada en generar cambios en la Constitución Política, sino en permitir un “poder constituyente”. “Todavía no es el tiempo de hablar de la convocatoria a una Asamblea Constituyente”, añadió.

Finalmente, el senador Humberto de la Calle, que fue jefe de la delegación de paz del Gobierno en la mesa de diálogos con las extintas Farc, desmintió a Petro por haber afirmado que lo acordado con la extinta guerrilla le permitiría, sin problema, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. “Esa es una tesis absolutamente equivocada”, indicó.

“Precisamente, el plebiscito fue lo que se pactó para evitar ese camino de la constituyente que siempre estuvo fuera de consideración de parte del Gobierno”, detalló.

