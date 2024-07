Ana María Orozco recibió tierna promoción de la secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’ con un emotivo mensaje de su novio

Salvador del Solar elogió el talento de Ana María Orozco en Instagram - crédito @saldelsol/Instagram

La actriz Ana María Orozco retomó su icónico papel de Beatriz Pinzón Solano en la secuela Yo soy Betty, la fea: la historia continúa, estrenada el 19 de julio en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Este lanzamiento de la exitosa telenovela escrita por el guionista Fernando Gaitán contó con el respaldo de su novio, el actor y político peruano Salvador del Solar.

El 4 de julio, día del cumpleaños 51 de la actriz, la colombiana confirmó su relación con el peruano, despejando los rumores surgidos desde su encuentro en 2016 durante el rodaje de la serie El regreso de Lucas. La pareja oficializó su romance mediante una emotiva fotografía en redes sociales, generando una reacción positiva entre sus seguidores.

El político peruano invitó a sus seguidores a ver la nueva serie en Amazon Prime Video - crédito @saldelsol/Instagram

Salvador del Solar, que fue primer ministro de Perú en 2019, elogió el talento de su novia en la red social Instagram, además invitó a sus seguidores a ver la nueva serie en Amazon Prime Video: “¡Está increíble el primer episodio! ¡Felicitaciones a todo el equipo detrás de esta gran producción! Se estrena mañana 19 de julio en @primevideolat con la hermosa e inigualable @anaorozcoof ❤️ y el extraordinario elenco de siempre. ¡No se lo pierdan!”, escribió del Solar.

Por su parte, la actriz bogotana respondió al mensaje con varios emojis de corazón y compartió una foto con Del Solar durante el evento de estreno, expresando su satisfacción con la compañía del actor y político peruano: “Estreno de “Betty la Fea, la historia continúa” Con la mejor compañía, @saldelsol ♥️, escribió Orozco.

La pareja compartió una foto romántica, generando comentarios positivos en redes sociales - crédito @anaorozcoof/Instagram

Fanáticos y seguidores de la actriz no tardaron en expresar sus opiniones en redes sociales, llenándolos de felicitaciones y buenos deseos: “Hermosa pareja, súper talentosos los dos”; “Extraordinario ambos, bendiciones”; “Fan de su relación ❤️‍🩹”; “La pareja del año”; “Tu felicidad, Ana María, también es nuestra”.

La intérprete de Beatriz Pinzón sigue conquistando al público latinoamericano. La secuela Betty, la fea: la historia continúa, producida por el Canal RCN y Amazon Prime Video, revive 25 años después de su estreno original: “Yo he pasado por varias etapas con el personaje. En un principio a mí me encantó hacerlo. (...) Ahora, todo lo que generó, por supuesto, es fuerte. Y en ese momento, hace veinte años, para mí fue muy fuerte. Entonces, sí hubo un impacto ahí, y ha quedado una estela muy grande y larga. (...) Por supuesto, siempre voy a ser identificada con Betty, la fea como actriz. Pero también he tenido mi propia búsqueda”, contó en una entrevista para El Universo.

Ana María Orozco habló de su regreso a 'Betty, la fea' - crédito @primevideolat/Instagram

Orozco aseguró sentirse agradecida y afortunada por el nuevo proyecto: “Hoy en día me siento agradecida y también lista para enfrentar lo que estoy haciendo ahora. Además, nos dieron todas las condiciones para poder cuidar el personaje, pensar bien en qué momento estamos, qué queremos contar ahora; que haya una evolución y que esté en el contexto actual”, agregó para el medio citado.

La vida sentimental de la bogotana ha sido de gran interés de sus seguidores, especialmente debido a su famoso personaje. Salvador del Solar, a su vez, ha tenido una carrera destacada tanto en el ámbito artístico como en la política peruana. Trabajó en producciones notables como Correo de inocentes, El Capo, Pantaleón y las visitadoras”, por algunos recibió varios premios internacionales.

La pareja oficializó su romance con una emotiva fotografía compartida en sus redes - crédito captura de TikTok

Los rumores de su relación comenzaron en 2022 durante un viaje de la actriz a Perú, pero su historia de amor podría haberse iniciado en 2016, tras conocerse durante la producción de El regreso de Lucas.

De la vida personal de Salvador del Solar se sabe que estuvo casado con Ximena Bellido, con quien tuvo dos hijas, y se separó en 2016. Ana María Orozco, por su parte, tuvo dos matrimonios previos; el primero con el actor Julián Arango y el segundo con Martín Quaglia, padre de sus dos hijas.