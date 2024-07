Registraduría confirmó que no tendrá ningún tipo de participación en las elecciones de Venezuela

La Registraduría Nacional del Estado Civil no apoyará tareas relacionadas con las mesas de votación en las elecciones de Venezuela - crédito Colprensa

Las elecciones presidenciales en Venezuela que se llevarán a cabo el 28 de julio de 2024 han generado cuestionamientos por la aparente falta de observadores electorales calificados que se enfoquen en una labor de veeduría. Pues, en mayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, indicó que Colombia no enviará una misión de observación electoral y ahora la Registraduría Nacional de Estado Civil, que integra Organización Electoral de Colombia, confirmó que tampoco apoyará en nada que tenga que ver con los comicios.

El registrador Hernán Penagos afirmó que no tiene asignada ninguna tarea dentro de las elecciones venezolanas. “Respecto de la Registraduría, no vamos a participar ni apoyando algún tema que tenga que ver con puestos de votación, mucho menos vamos a estar asistiendo las elecciones, tampoco vamos a participar como observadores. Es decir, la Registraduría no hará ninguna participación en ese proceso electoral”, precisó el funcionario a varios medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El canciller de Colombia explicó en su momento que por falta de tiempo no fue posible organizarse para enviar un equipo de observación electoral a Venezuela para el ejercicio de veeduría. Esto, a pesar de que el dictador Nicolás Maduro invitó al país a servir como observador independiente en los comicios. “Teníamos la intención de enviar observadores técnicos. Tuvimos conversaciones con Alejandra Barrios (directora de la Misión de Observación Electoral, MOE). Sin embargo, por el tiempo no se podía estructurar una observación con las características técnicas exigidas”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.

El registrador Hernán Penagos aseguró que la Registraduría no asistirá el proceso de electoral de Venezuela - crédito Colprensa

La directora de la MOE, de hecho, explicó que hay varios puntos para tener en cuenta antes de enviar a un equipo de observadores que sirvan como garantes de las elecciones de otro país. En conversación con El Tiempo, destacó que es importante hacer un censo electoral, verificar la financiación de las campañas participantes, comprobar el nivel de equidad en la competencia y conocer a cabalidad las tecnologías utilizadas para el voto y la divulgación de la información. “Es un menú tan grande que posteriormente se entra a negociar con el gobierno que invita y eso normalmente se hace seis meses antes de las elecciones”, precisó la funcionaria al medio citado.

Algunos analistas culparon al régimen de Maduro de haber implementado cambios en el cronograma electoral para impedir la llegada de observadores electorales verdaderamente calificados en la contienda. El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario Ronal Rodríguez, por ejemplo, aseguró a El Tiempo que el dictador adelantó las elecciones para julio, cuando debían desarrollarse más adelante, en el segundo semestre de 2024.

El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo afirmó que no hubo tiempo para organizar una misión de observación electoral que fuera enviada a Venezuela - crédito Cancillería de Colombia/EFE

Sobre esto se refirió entonces el expresidente Andrés Pastrana, que cuestionó a Nicolás Maduro por presuntamente abstenerse de contar con observadores electorales, teniendo en cuenta que revocó la invitación que hizo la Unión Europea de enviar a personas que se encargaran de la veeduría en la contienda.

“@NicolasMaduro usted perdió la calle y el pueblo venezolano exige un cambio. Dos preguntas; ¿Por qué teme la presencia de observadores internacionales calificados? ¿Está usted dispuesto a aceptar el resultado de la voluntad popular el próximo 28 de julio? Los demócratas del mundo esperamos su pronta respuesta. @MariaCorinaYA”, comentó ex jefe de Estado de Colombia en X.

Andrés Pastrana cuestionó a Nicolás Maduro por las elecciones de Venezuela del 28 de julio - crédito @AndresPastrana_/X

No obstante, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó al canal estatal VTV que ya cuentan con más de 635 veedores internacionales que harán presencia en los comicios. Además, precisó que hay partidos políticos que invitaron a acompañantes veedores y que hay expertos de la ONU que asistirán el proceso electoral. “Nosotros nos abrimos al mundo para que vean nuestro proceso y vean lo que va a ocurrir en Venezuela”, confirmó al medio.