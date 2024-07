Escándalo en la Ungrd: revelan audio de exasesora de Olmedo López y las órdenes que habría recibido de funcionarios de Petro

Un audio revelaría la cercana relación entre Luis Fernando Velasco, Olmedo López y Carlos Ramón González, en medio del escándalo en la Ungrd - crédito Presidencia

A medida que pasan los días se conocen nuevos y reveladores detalles del caso de corrupción que se habría registrado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene como protagonistas a Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de manejo de desastres, en relación con el direccionamiento de contratos, al parecer, por instrucciones del Ejecutivo.

En la tarde del jueves 18 de julio de 2024, se conoció el contenido de un audio que Carolina Martínez, que ofició como asistente de López durante su presencia en la Ungrd, le envió a Pinilla y en el que aparecen mencionados Luis Fernando Velasco, que era el ministro del Interior, y Carlos Ramón González, que se desempeñó como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y hoy está en la DNI.

Según la revelación de Semana, Martínez compartió con el exsubdirector de la Unidad una orden que, a través de Jaime Ramírez Cobo, enlace entre el Gobierno y el Congreso, recibió en su dispositivo móvil, y que venía proveniente, de acuerdo con esta evidencia, tanto de Velasco como de González. En el audio se habla de la necesidad de comprar congresistas para aprobar las reformas del Gobierno.

Según Olmedo López, los congresistas habrían recibido dinero por votar a favor de proyectos del gobierno - crédito Colprensa

“Ney (Sneyder), ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo”, afirmó Carolina Martínez, haciendo mención al papel que cumpliría Ramírez Cobo para el Gobierno.

El audio que podría enlodar aún más a funcionarios del Gobierno

Según comentó en la mencionada pieza, este personaje, que sería cercano a Andrés Sarabia, hermano de la actual titular del Dapre, Laura Sarabia, insistía a la funcionaria de que era vital que se atendieran a los representantes de los tres municipios que serían beneficiarios de los jugosos contratos de la entidad, por más de $92.000 millones: Carmen de Bolívar (Bolívar), Saravena (Arauca) y Cotorra (Córdoba).

“Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”, reiteró en su consulta la funcionaria lo que concordaría con lo que se conoció de los chats de Pinilla con este personaje.

Cabe destacar que en el caso de Saravena, se pidieron por parte del Gobierno seis contratos por 35.631 millones de pesos entre el 6 de septiembre y el 21 de diciembre. Por su parte, en Cotorra, se adjudicaron proyectos por $46.748 millones, en pro de adelantar dos interventorías técnicas, jurídicas y financieras para que se adelantaran obras de emergencia y drenaje en esta población.

El exdirector de la Ungrd Olmedo López, acusó al representante Wadith Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, de "venderse" al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Y en Carmen de Bolívar, se relacionaron dos contratos, del 21 de diciembre de 2023, por un monto exacto de $11.695.767.000; tal como se conoció en la declaración juramentada de Olmedo López ante la Corte Suprema el 25 de junio de 2024.

Una polémica en la que han resultado salpicados los congresistas Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Diego Muñoz (que ya renunció a su cargo), Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Wadith Manzur, este último presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

De Ramírez, fue mencionada en el reporte de Noticias Caracol del 17 de julio, en el que se indicó cómo Jaime Ramírez le compartió un cuadro de los proyectos a viabilizar en los municipios. Y luego, este contactó al exsbudirector presentándose como funcionario del Dapre, en medio de una confusión, pues en ese momento indicó que le escribía de parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.