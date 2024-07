‘Culotauro’, de ‘La casa de los famosos Colombia’, está ofreciendo empleo: esta es la vacante

El comediante ofreció un empleo a través de sus redes sociales - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El comediante bogotano Camilo Díaz, conocido artísticamente como ‘Culotauro’, aprovechó sus redes sociales para anunciar una convocatoria laboral. El humorista, que aumentó su reconocimiento en Latinoamérica por su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, y la app de ViX, está en la búsqueda de un editor para su programa digital Por la ventana pódcast.

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 694 mil seguidores, el comediante invitó a los interesados a enviar sus aplicaciones por mensaje directo o su correo personal.

“Trabajo si hay. Busco un editor que tengas ganas de camellar en @porlaventanap y contenido cómico. Escriban al DM o al siguiente correo: levantandoelculo@gmail.com”, escribió el bogotano, y agregó que las personas interesadas deberán su nombre, número de contacto, su cuenta de Instagram y propuestas de edición.

“No tengo trabajo, auxilio, tengo hambre. Escuche, si usted es un editor o conoce un editor, mándele esta historia, esto es para usted. ¡Hay camello! Estoy haciendo una mesa de trabajo de editores que tengan conocimiento en Premiere. Estamos mejorando el formato de “Por la ventana”. A la gente que lo ha visto y le ha gustado, gracias, de verdad, qué chimba. Y pues claro, estoy formando este equipo de trabajo para quienes quieran camellar y tengan tiempo disponible a tiempo completo. Escríbeme al DM o mándele esta historia a esa persona. Hay camello y es haciendo chistes, haciendo reír”, añadió a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La oferta de trabajo llega en un momento crucial para Díaz, que después de su salida del reality retomó con fuerza sus proyectos personales. Entre estos destaca su espectáculo de comedia, basado en su experiencia en el programa y que ha presentado en diversas ciudades, incluyendo un show en Panamá durante el viaje ‘Papillente’. Simultáneamente, dio inicio a la tercera temporada de su formato digital, donde comparte micrófonos con Camilo Sánchez, de Fucks News, y Emir Quintero, antiguo integrante de Con ánimo de ofender.

Camilo Díaz, de 26 años, se ha caracterizado por enfrentar las adversidades con humor. Entre sus trabajos anteriores se destaca el proyecto Sancocho trifásico, un programa de comedia en el que realizaba entrevistas a distintos invitados mientras viajaban en carro. Este formato es similar a sus rutinarias presentaciones de stand-up comedy, en las que aborda temas personales y de autoaceptación, así como su vivencia con una discapacidad física.

El bogotano sufre de pie equino varo, una condición de nacimiento que provoca que el pie apunte hacia abajo y gire hacia adentro. El comediante ha sabido convertir sus inseguridades en material humorístico: “Lo que dices: ‘Ay, qué chimba que te puedes reír de eso’, eso no pasaba, o sea, como que yo caminaba para que solo se me viera el lado izquierdo de mi cuerpo, y si me saludaban, yo daba la mano izquierda. De pelao lo que uno intenta es taparse, porque uno sobrevive de esa forma”, confesó a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia.

El sobrenombre de Culotauro tiene una curiosa historia detrás: “¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón y, de repente, empecé a hacer chistes sobre eso. En uno de esos chistes me llamaba Culotauro. Luego, lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor Culotauro’”, explicó en sus redes sociales.

En su paso por La casa de los famosos Colombia tuvo varias controversias y momentos humorísticos. Uno de los incidentes que más causó comentarios graciosos en las redes sociales fue cuando Díaz mintió acerca de su cumpleaños, en un intento por obtener una torta. También su relación con la actriz Diana Ángel generó muchas reacciones debido a que los televidentes del programa destacaban la diferencia de edad de 22 años entre ambos.

