Armin Van Buuren anunció única fecha en Colombia para el segundo semestre de 2024: conozca fecha y precios de boletería

Armin Van Buuren presentará su más reciente álbum 'Breathe In' en el estadio Cincuentenario de Medellin, el próximo 12 de octubre - crédito cortesía Breakfast Live

La agenda de conciertos en Colombia suma un nuevo exponente de la música electrónica a su programación. En esta oportunidad se trata del DJ y productor Armin Van Buuren, que confirmó su paso por Colombia como parte de la gira promocional de Breathe In, su décimo álbum de estudio.

Van Buuren, una figura destacada en la música electrónica durante más de dos décadas, y reconocido a nivel mundial por éxitos como This Is What It Feels Like, Blah Blah Blah y Great Spirit que impulsaron la popularidad del house progresivo a nivel mundial durante los primeros años 2000; se presentará en Medellín el próximo 12 de octubre. El espectáculo, uno de los más destacados para los amantes de la música electrónica en el país, tendrá lugar en el estadio Cincuentenario, hogar habitual de varias presentaciones por el estilo en la capital antioqueña durante los últimos años.

La presentación, traída al país por Breakfast Live, forma parte del calentamiento para el festival Ritvales, uno de los más importantes de la música electrónica en el país y que ya confirmó parte de su cartel para los días 2 y 3 de noviembre, incluyendo nombres como Above & Beyond, Jamie Jones, Maceo Plex, Ellen Alien y Diplo entre los más destacados.

Las entradas para ver a Armin Van Buuren en Medellín se podrán adquirir a través de Tu Boleta - crédito cortesía Breakfast Live

Las entradas para ver a Van Buuren en Medellín estarán disponibles en Tu Boleta. La venta se dividirá en dos fases: una preventa exclusiva que va del 17 de julio a las 10:00 a. m., hasta el 19 de julio a las 9:59 a. m., exclusivamente para usuarios de tarjetas del Banco Falabella. Por su parte, la venta general comenzará el 19 de julio a las 10:00 a. m.

Cabe recordar que, la visita más reciente del DJ al país tuvo lugar en 2023, cuando formó parte del cartel del Festival Estéreo Picnic de ese año en Bogotá. Además, ya estuvo en Medellín presentando su repertorio y ambiciosa puesta en escena en 2014 en el Centro de Convenciones Plaza Mayor, y en 2016 en el estadio Ditaires de Itagüí.

Armin Van Buuren, el arquitecto del trance y el house progresivo

Armin Van Buuren inició su carrera musical en 1995. Es uno de los DJs responsables de popularizar el trance y el house progresivo a nivel internacional - crédito @arminvanbuuren/Instagram

A lo largo de una carrera que está por llegar a su tercera década, Van Buuren contribuyó junto con otras figuras de los Países Bajos como Tiësto o Ferry Corsten para iniciar un nuevo capítulo en la música electrónica, con más dedicación a la melodía y siempre buscando un ambiente de estadio en cada set, acompañado de visuales espectaculares.

Sus dos primeros trabajos en particular, 76 (2004) y Shivers (2006), sumados al reconocimiento internacional de su programa radial A State Of Trance (en el que difunde semanalmente nuevas canciones del género en la radio de su país), cimentaron su reputación como uno de los productores más populares en lo corrido del siglo XXI. Como parte de su legado, toda una generación posterior de productores surgieron siguiendo premisas similares, incluyendo entre otros a deadmau5, Above & Beyond, Swedish House Mafia, Alesso o Martin Garrix.

Incluso con los cambios de tendencia en las dos últimas décadas, su reputación se mantiene sólida, al punto que en 2024 publicó su décima producción Breathe In, un álbum doble de 24 canciones al que describió como “el más rápido que he lanzado”, en conversación con la revista Warp, haciendo referencia al ritmo más frenético de varias de sus canciones como God Is In The Soundwaves o Make It Count.

Inspirado en las reflexiones pospandemia de Van Buuren, incluye colaboraciones con Ferry Corsten, Anne Gudrun, GREYLEE o Vini Vici, entre otras figuras y amigos cercanos al productor. Buena parte de estas canciones, sumado a su reciente colaboración con David Guetta en In The Dark, forman parte del ser que el neerlandés presentará en Medellín el próximo octubre.