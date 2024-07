Gustavo Petro volvió a criticar las políticas del presidente Milei y Bukele: “Generarán estallidos sociales”

Presidente Petro lanzó nuevas pullas a Milei y a Bukele- crédito AP/Reuters

Durante una conferencia en el Queens College en Nueva York, Estados Unidos, el viernes 12 de julio de 2024, Gustavo Petro, presidente de la República, volvió a cuestionar la gestión de sus homólogos de Argentina, Javier Milei, y de El Salvador, Nayib Bukele. A pesar de reconocer que si hablaba de ellos generaría un “problema diplomático”, el mandatario colombiano criticó las políticas internas de ambos países.

“Si hablo de ellos me meto en un problema diplomático, porque no tengo la libertad”, afirmó Petro, que en reiteradas ocasiones ha tenido cruces ideológicos con ambos mandatarios. “Milei intentó hablar de mí y al final hicimos un acuerdo”, agregó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“En el partido de Colombia y Argentina del domingo se puede dar una batalla... en Davos lo invitaron (a Milei) y lo pusieron a él en el puesto del rey. El gran capital quería escucharlo a él y no a Petro. A mí me invitan como para que haya un adorno nada más. Se entiende de manera ideológica”, dijo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló durante su visita a Estados Unidos, sobre las políticas públicas de sus homólogos de Argentina y El Salvador - crédito Ernesto Guzmán/EFE

A su vez, se refirió a la falta de protagonismo que tienen sus ideas en los eventos de talla internacional. “Les llama la atención lo que dice Milei y no lo que dice Petro. Porque lo que está diciendo Petro es que si queremos actuar, tenemos que hacer un plan mundial, no de mercado, y que tiene que ser de todos los países. Tiene que haber una multilateralidad”, agregó el mandatario.

Las críticas no terminaron ahí. Aunque no se refirió directamente al jefe de Estado argentino, el presidente Petro aseguró que el enfoque que tiene Milei para el país sudamericano es un “plan suicida” que, según él, no considera las necesidades de los trabajadores de su país, ni las del medio ambiente. “El otro dice que no importa cuánto le paguen a sus trabajadores y cuántos árboles tumben y a ellos les encanta. Lo que pasa es que es un plan suicida”, dijo el presidente colombiano.

Para el mandatario colombiano, las políticas económícas de Javier Milei afectan la integridad de los trabajadores del país suramericano- crédito Gustavo Garello/AP

Además, expresó su desacuerdo con la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, cuyas medidas son criticadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Igualmente, comparó las iniciativas de Bukele con el programa de Seguridad Democrática que implementó durante su gobierno el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

“En Colombia hubo también de eso, en este siglo. Hubo un presidente, que es mi paisano y lo he invitado a hablar, que expresó una política de seguridad similar a la de Bukele, con la que planteó una guerra a muerte contra las Farc. A su vez, planteó la paz con grupos narcotraficantes armados que el mismo Estado organizó. Y en este período murieron muchas personas”, expresó el presidente Gustavo Petro sobre este tema.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue duramente criticado por el presidente Petro a causa de su política de seguridad - crédito Rodrigo Sura/EFE

El primer mandatario también hizo referencia a los casos de falsos positivos cometidos en el periodo presidencial de Uribe. “Después se descubrió, pese a las estadísticas que mostraban para sustentar su victoria militar, que muchos de los muertos no eran guerrilleros, sino que eran jóvenes que cogían de los barrios, muy pobres, y los llevaban a otro punto, los vestían de guerrilleros y los fusilaban. Luego los presentaban para mostrar que se estaba ganando la guerra. Es el peor delito de lesa humanidad cometido en el siglo en el continente”, dijo Petro.

En ese sentido, el mandatario de los colombianos concluyó que las políticas implementadas por Milei y Bukele supuestamente están obligando a la juventud salvadoreña y la argentina a desafiar estos modelos por medio de la protesta social para exigir democracia en sus países.