Cintia Cossio reaccionó a la expulsión de Daniel Muñoz: “Nos quedamos sin uno de los más importantes”

La hermana de Yeferson Cossio estaba conmocionada por lo ocurrido en la cancha - crédito @siguelelapista/Instagram

La selección Colombia vivió momentos de tensión en la cancha durante su encuentro contra Uruguay en la semifinal de la Copa América. El jugador Daniel Muñoz fue expulsado del juego en el minuto 46, después de haber propiciado una agresión física en contra del uruguayo Manuel Ugarte, dejándolo tendido en el piso.

Han sido varias las celebridades que reaccionaron a la expulsión del colombiano en redes sociales, una de ellas fue la creadora de contenido, Cintia Cossio, que vivió la experiencia en el estadio Bank of America de la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte en Estados Unidos. La hermana de Yeferson replicó algunas historias en su cuenta de Instagram de los momentos de tensión que se vivieron durante el juego.

Cintia Cossio asistió al partido de la selección Colombia contra Uruguay - crédito @soycintiacossio/Instagram

Así las cosas, la influenciadora decidió la preocupante sensación que tuvieron los hinchas en el estadio en el que se desarrolló la semifinal, pues al quedar con 10 jugadores se puso en riesgo la clasificación a la final del torneo. “Amarilla pa’ Muñoz, ya le habían sacado una amarilla … Nos quedamos con diez jugadores y sin uno de los más importantes de la selección”, manifestó Cintia Cossio.

Después de esto, la creadora de contenido grabó el momento en el que el jugador es despedido por la hinchada, mientras ella grita: “Guerrero, nos diste una gran Copa América … De Bello pa’l mundo”, agregó. En medio de la euforia, explicó que no asiste al estadio solamente por “faranduelar”, pues es bien sabido que para la antioqueña, el futbol es uno de los deportes que más le apasionan.

La creadora de contenido saltó y gritó cuando el juez central dio el pitazo final - crédito @soycintiacossio/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer entre sus seguidores, quienes destacaron el buen juego que hizo el jugador de la selección Colombia, entre los que destacan: “Qué gran jugador, se dejó picar por el uruguayo, pero la sacamos del estadio”; “Cintia está más emocionada que cualquiera viendo esa semifinal de infarto por allá”; “buen juego, mucha ansiedad, mucha presión, pero ganamos”, entre otros.

Cintia Cossio contó cuántos tatuajes tiene

Cintia Cossio mostró sus tatuajes, contó cuántos tiene y lo que significan cada uno para ella y la razón por la que se lo hizo. “Tengo estrías, pero yo ando así. No me da pena”. La creadora de contenido paisa confesó cuáles son sus favoritos, enseño el que le hizo su hermano Yeferson, el de su expareja y reveló que se terminará de completar algunas partes que tiene libres: “Quiero llenar los espacios para cerrarme toda la espalda y los brazos”.

Cintia Cossio enseñó sus tatuajes y reveló lo que significa cada uno - crédito @superlike_rcn/Instagram

No obstante, sus primeros tatuajes fueron la simple práctica de un amigo artista al que ella le sirvió de lienzo. “En 2016 me tatué todo un brazo en 24 horas a punta de una bebida energizante y sin anestesia, en esas 24 horas fueron cuatro tatuajes, ninguno tiene significado, fue más como un reto al que el diseñador me invitó”, relató la creadora de contenido paisa.

Pero esto no fue lo único de lo que habló Cosio, ya que reveló que para el diseño que se realizó recientemente, eligió la espalda en la que se plasmó la ‘Diosa de la luna’, un tatuaje con gran significado para la creadora de contenido quien nos explicó que su nombre ‘Cintia’ es derivado de esta diosa. Además, aseguró que tiene connotación maternal y de sanación. Su hijo también forma parte de esta pasión, debido a que también es inspiración para uno muy especial.

En uno de sus brazos tiene tatuado el rostro de su hijo junto a su dibujo animado favorito, un Minion. Además, tiene tatuado a su gato y a dos de sus perros.