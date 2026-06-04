Denuncian entrega de huevos a cambio de apoyo político en Medellín: “Qué huevonada con Iván Cepeda”

La cabildante pidió que las autoridades esclarezcan este tipo de hechos - crédito @claudiacarrasq/X

Antes de los comicios del 31 de mayo y después de los resultados de la primera vuelta en la que se confirmó que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la presidencia de Colombia, seguidores de ambas campañas denunciaron lo que definen como estrategias poco éticas para convencer a los ciudadanos.

En la tarde del 3 de junio, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla compartió videos en su cuenta de X que afirmó que son la prueba de que en la capital antioqueña están entregando canastas de huevos a los potenciales votantes de Iván Cepeda.

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“Qué huevonada con Iván Cepeda”, fue parte de la descripción que sumó Carrasquilla en su publicación, que hasta el momento suma más de 4.000 reproducciones.

Carrasquilla señaló en su denuncia que: “Lo que está ocurriendo en la Ciudadela Nuevo Occidente merece una explicación inmediata. A pocos días de una elección definitiva para Colombia, aparecen estos personajes entregando canastas de huevos mientras les piden a los ciudadanos la cédula y una firma, bajo el supuesto argumento de un registro para recibir la ayuda”.

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La concejala denunció hechos irregulares en la capital antioqueña - crédito @claudiacarrasq/X

La cabildante indicó que ha descubierto que se trata de personas que respaldan la campaña de Iván Cepeda y pidió explicaciones al candidato presidencial sobre este hecho.

“La pregunta es simple: ¿qué están firmando realmente los ciudadanos? Si la ayuda es transparente, ¿por qué condicionarla a la entrega de datos personales? ¿Por qué recoger firmas en plena campaña? ¿Por qué tantas coincidencias cuando el Pacto Histórico y su candidato atraviesan uno de sus momentos más difíciles en las encuestas?”, cuestionó Carrasquilla.

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La concejala invitó a que los ciudadanos se informen sobre los documentos que firman en la calle y pidió que las autoridades esclarezcan la transparencia en ese tipo de situaciones.

“Aquí van a ver las imágenes, están entregando canastas de huevo, pero miran cómo exigen la cédula y la firma. Sigan creyendo que de eso tan bueno no le dan a uno”, puntualizó.

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La concejala pidió la intervención de las autoridades - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla denunció hostigamiento por cuestionar la ‘paz urbana’ del Gobierno Petro

La concejala Claudia Carrasquilla denunció amenazas y hostigamientos tras exponer una fiesta en la cárcel de Itagüí, evento que puso en entredicho las negociaciones entre el Estado y las bandas criminales del Valle de Aburrá.

Carrasquilla afirmó que un dron de vigilancia se estrelló en su residencia, lo que se suma a las amenazas previas recibidas por su labor de denuncia. A través de X, la cabildante responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que pueda ocurrirle, argumentando que la permisividad estatal fortaleció a las estructuras criminales en Antioquia y la capital.

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En sus declaraciones, Carrasquilla sostuvo que no se dejará intimidar y que continuará denunciando la recuperación del control territorial por parte de los violentos, quienes además estarían reclutando menores, desplazando familias y extorsionando a la ciudadanía. La concejala reiteró que las amenazas son consecuencia directa de las políticas de negociación con grupos delincuenciales, y que el Estado, al ceder ante ellos, permite que se sientan con poder para intimidar a quienes los enfrentan públicamente.

Estas son las fotos que publicó Carrasquilla en sus redes sociales - crédito @claudiacarrasq/X

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, expresó su respaldo a Carrasquilla y pidió una investigación para esclarecer los hechos; de hecho, alertó sobre la gravedad de que una concejala que denuncia la criminalidad se convierta en víctima de posibles actos de intimidación, solicitando protección para quienes alzan la voz contra la ilegalidad.

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Además, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se manifestó en contra de la continuidad de la mesa de diálogos con las bandas, argumentando que mientras se negocia en la cárcel, los grupos siguen delinquiendo. El proceso de ‘paz urbana’, no obstante, mantiene el apoyo del Gobierno Petro, que destaca la reducción de homicidios como uno de sus logros, a pesar de los hechos denunciados.