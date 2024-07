Preocupante incremento de cifras de maltrato infantil y violencia de género en 2024, según la Procuraduría

El maltrato infantil y la violencia de género registran alarmantes cifras en Colombia, en lo corrido de 2024 - crédito iStock

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre las preocupantes cifras de maltrato infantil y violencia de género en Colombia en lo que va del año. De acuerdo con el organismo de control, entre enero y abril de 2024, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Barranquilla registraron las cifras más altas de violencia intrafamiliar contra menores de edad.

Asimismo, en los primeros cuatro meses del presente año el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Inmlcf) reportó un total de 177 homicidios de niños y adolescentes. De estos, 11 se cometieron contra la población en etapa de primera infancia, 7 contra infantes y 159 casos corresponden a adolescentes.

Además, la entidad forense informó sobre 11.195 situaciones de violencia contra menores en el mismo periodo de tiempo. De estas, 5.889 fueron casos de presunto delito sexual, 2.754 de violencia intrafamiliar y 2.552 de violencia interpersonal.

La Procuraduría también destacó que las ciudades con mayores índices de casos de violencia intrafamiliar fueron: Bogotá, con 880 casos, seguida de Medellín, con 112; Cali, con 64; Villavicencio, con 52; y Barranquilla, con 44. Otros lugares con cifras significativas incluyen Ibagué (38), Cúcuta (35), Yopal (33), Bucaramanga (28) y Valledupar (25).

La violencia contra la mujer en Colombia sigue en aumento, con 121 feminicidios y 8 transfeminicidios reportados en los primeros seis meses del año - crédito Europa Press

En cuanto al ingreso de niños al sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se reportaron 11.427 registros entre enero y marzo de 2024, atribuibles principalmente a omisión o negligencia, violencia sexual y por falta absoluta o temporal de responsable.

La preocupación también se extiende a la violencia contra la mujer, con 121 feminicidios reportados en los primeros seis meses del año, mayormente en los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Atlántico. Además, se registraron 8 transfeminicidios, aplicándose la tipificación del feminicidio contra personas transgénero.

Por todo lo anterior, la Procuraduría hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a ser rigurosas en los análisis de riesgos en los procesos penales de violencia intrafamiliar. Además, subrayó la importancia de evaluar los comportamientos y manifestaciones de las víctimas con un enfoque diferencial y de género, debido a la persistente cultura machista y patriarcal del país.

La entidad enfatizó que la violencia intrafamiliar es un delito grave que requiere investigaciones exhaustivas. Además, muchas víctimas no perciben la gravedad de su situación debido al ciclo de violencia o la dependencia económica, complicando su autodetección como víctimas: “Para el Ministerio Público, la violencia intrafamiliar es un delito grave que requiere investigación oficiosa y no se pueden ignorar los niveles de riesgo que enfrentan las víctimas, quienes en muchas ocasiones no se autoperciben como tales, debido al sometimiento al ciclo de violencia o por la dependencia económica”, indicó el órgano de control a través de un comunicado oficial.

El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó 177 homicidios de menores en 2024, una cifra preocupante que refleja el grave problema de violencia en el país - crédito iStock

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación instó a un esfuerzo conjunto para abordar y reducir estos niveles de violencia en Colombia.

“Es crucial evaluar los comportamientos y las manifestaciones de las víctimas con un enfoque diferencial y de género, considerando la cultura machista y patriarcal que ha afectado al país durante muchos años”, concluyó la misiva.

El más reciente caso de feminicidio

En Villavicencio causó conmoción el hallazgo del cuerpo sin vida de Alejandra del Pilar Moreno, de 32 años. La víctima fue encontrada en un río dentro de un costal, según informaron las autoridades locales.

Moreno fue asesinada por su excompañero sentimental, quien confesó el crimen y reveló haber pagado a un tercero para deshacerse del cuerpo, eligiendo el río Guatiquía, en la vereda San José Bajo, como el lugar para arrojarlo.

El crimen presuntamente se produjo en una vivienda del barrio Hierbabuena, donde el agresor habría solicitado un servicio de acarreo hacia las 5:40 p. m. del domingo 7 de julio de 2024. Tras llevar el cuerpo al precipicio, el trabajador denunció los hechos a las autoridades.

El cuerpo sin vida fue arrojado a un río por un hombre al que el agresor le habría pagado - crédito Colprensa

La víctima trabajaba en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, por lo que la alcaldesa Deisy Jhoana Moreno Mora condenó el acto y rechazó cualquier ataque contra la integridad de las mujeres, afirmando que este tipo de violencia afecta profundamente a la comunidad.

La hermana de Moreno hizo un llamado a las autoridades, exigiendo justicia y la captura del responsable, quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación, pero fue liberado al no existir una orden de captura en su contra. Sin embargo, sigue vinculado al proceso judicial.