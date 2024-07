Mujer de la tercera edad se enfrentó a vendedor ambulante en Transmilenio, a los pasajeros que lo defendieron y a varios agentes de Policía

El incidente habría iniciado luego de que la adulta mayor insultara a un vendedor ambulante que hablaba de religión - crédito @tiaclaudissortiz / TikTok

Transmilenio no solo es testigo de las famosas “colombianadas”, escenarios poco creíbles y leyendas urbanas. También se registran a diario enfrentamientos y situaciones delicadas de orden público que alteran la movilidad y el itinerario de quienes confían en el sistema de transporte masivo para trasladarse de un lugar otro de la ciudad.

Uno de esos enfrentamientos fue el incidente registrado la mañana del martes 9 de julio, cuando una mujer de la tercera edad se enfrentó con un vendedor ambulante, los pasajeros de la ruta que intentaron defenderlo e, incluso, varios agentes de Policía, con tal de no “dejarse bajar” del bus.

Así quedó registrado en una serie de videos compartidos a través de las redes sociales en los que alcanza a percibirse el mal humor de la señora para con los demás pasajeros y la manera irrespetuosa en la que trataba de evadir los comentarios en su contra.

El enfrentamiento, según testigos, habría iniciado luego de que insultara a un vendedor ambulante que trató de hablar sobre religión. Algo que no cayó bien entre los demás viajeros que decidieron defenderlo y ponerse en contacto con las autoridades.

Entonces, la mujer se puso a la defensiva y descargó su ira contra los agentes de Policía y pasajeros que seguían cuestionándola por su forma de dirigirse a otras personas. “No me busque que le zampo la mano, hijupu#%$@”, “Tengo 150 años y qué”, se escucha entre sus respuestas, poco convencionales, que molestaron incluso a los uniformados, al punto en el que le pidieron que se bajara.

Sin embargo, se negó a seguir sus instrucciones e insistió que si querían que el bus avanzara, debían permitirle continuar su camino hacía el trabajo: “Cállese, no me voy a bajar y le voy a demostrar que no. Llame a quien quiera ¿Cómo van a creer que me la van a montar, entonces me voy a dejar? No me voy a bajar, no me quiero bajar, tengo que ir a trabajar y si todos quieren trabajar ¿pa’ qué le paran bolas a un señor? No les voy a colaborar, ni me voy a bajar, no lo voy a hacer ¿y qué va a hacer usted?”.

