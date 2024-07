Slipknot vuelve a Colombia para la celebración de los 25 años de su primer disco

Slipknot celebrará su 25 aniversario con conciertos en Guadalajara y CDMX (Slipknot)

La icónica banda de metal Slipknot anunció que vuelve a Bogotá cinco años después de su último concierto en la capital del país. El 5 de noviembre de 2024, en el Movistar Arena volverán a cantar todos sus éxitos ante 15.000 personas para celebrar el aniversario número 25 de su primer álbum.

En su trayectoria, Slipknot ha lanzado álbumes exitosos como Iowa (2001), Vol. 3: The Subliminal Verses (2004) y .5: The Gray Chapter (2014). Estos álbumes le han valido a la banda estadounidense premios, reconocimiento crítico y una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Los liderados por Corey Taylor tocarán éxitos como Wait and Bleed, Duality, o Before I Forget.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Estos son los precios de la boleteria para el concierto de Slipknot en Bogotá - crédito TuBoleta

Para los fanáticos que esperaban el regreso de la banda estadounidense al país, la boletería del concierto, que promete ser uno de los eventos más destacados del año por su estilo inigualable, estará disponible a través de www.tuboleta.com. Mientras que la preventa para clientes de Movistar comienza a las 11 a. m el 8 de julio de 2024 y finaliza a las 10:59 a. m. del 10 de julio de 2024, la preventa para clientes de Falabella estará disponible desde las 11 a. m. del 9 de julio de 2024 hasta las 10:59 a.m del 11 de julio de 2024. La venta general de boletos comenzará a las 11 a.m., el 11 de julio de 2024.

Los interesados en asistir a la cita musical deberán adquirir las entradas que cuestan $140.000 en la localidad del tercer piso del predio, mientras que la boleta más costosa tiene un valor de $520.000 sin la tarifa de servicio establecida por TuBoleta que es aproximadamente de $18.000.

Igualmente, deben tener en cuenta que por lo intenso de su presentación y el constante uso de pirotecnia, no se permite el ingreso de menores, la edad mínima para asistir al evento es de 14 años, la apertura de puertas se llevará a cabo a las 5:00 p. m.

¿Quiénes son Slipknot?

La banda cuenta con un Grammy a Mejor Interpretación de Metal el cual fue otorgado en 2006 - crédito TuBoleta

La banda estadounidense, conformada por Corey Taylor, Jim Root, Mick Thomson y Sid Wilson, es reconocida como una de las mejores agrupaciones de la historia del metal. Desde su formación en 1995, Slipknot fue vista como de las bandas más influyentes del género metal por su sonido estridente, su estilo agresivo, su distintiva imagen, al igual que sus espectáculos en vivo teatrales y su profunda conexión con los fans.

El lanzamiento de su álbum debut homónimo en 1999, la catapultó a la fama. Sin embargo, su primer disco era solo el inicio de una larga carrera de más de 20 años en los que publico álbumes exitosos, incluidos Iowa, Vol. 3: The Subliminal Verses y All Hope Is Gone, demostrando una evolución en su sonido sin perder su característica energía implacable.

La versatilidad de la agrupación la hizo merecedora de numerosos galardones en su historia musical, que incluye un Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en 2006 por su éxito Before I Forget, además de múltiples nominaciones. Por sus innovadores videos musicales, letras intensas y estilo visual único se han consolidado en la historia del género.

Además del éxito y reconocimiento de sus seguidores y de la industria musical, la banda originaria de Des Moines, Iowa, se impuso a varios traspiés a lo largo de su carrera. La muerte de Paul Garay, uno de los miembros de la banda por una sobredosis, representó un duro golpe y se llegó a pensar que la agrupación había llegado a su fin.

“La gente trata las cosas de formas muy distintas, pero sabía, para nosotros, que nos iba a tomar tiempo regresar a los escenarios y realmente ver si queríamos hacerlo sin Paul”, afirmó Corey Taylor, vocalista de Slipknot. Aunque le costó recuperarse de la pérdida, los otros integrantes se armaron de valor para seguir con la banda y seguir agigantando su repertorio musical.