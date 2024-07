Gustavo Petro posesionó a nuevos ministros y explicó las razones del “drástico” remezón

El nuevo equipo ministerial se comprometió a impulsar transformaciones profundas en áreas clave para el desarrollo social y económico de Colombia, según destacó el presidente - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En un evento oficial realizado en el Palacio de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, adelantó la posesión de varios de los funcionarios como parte de su tercer remezón ministerial desde el inicio de su mandato. Durante la ceremonia, el jefe de Estado destacó las razones detrás de estos cambios y abordó los desafíos económicos heredados de la administración anterior.

Entre los nuevos funcionarios posesionados se encuentran Juan Fernando Cristo, que asume la dirección del Ministerio de Interior; Ángela María Buitrago, designada como ministra de Justicia; Martha Carvajalino, que ocupará el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; María Constanza García, nombrada ministra de Transporte; César Palomino, ahora director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado; y Lilia Clemencia Solano, que liderará la dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Durante su discurso, el presidente Petro contextualizó los cambios ministeriales dentro de la necesidad de responder a los retos económicos que enfrenta el país, al destacar la importancia de un equipo ministerial comprometido con las transformaciones sociales y económicas que busca su Gobierno.

La razón del “drástico” cambio de los altos funcionarios se debe, según explicó el presidente, es porque “estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos”.

“Acá nos toca innovar, por eso cambió el gabinete, lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio, hay que darla e incluso desde una mirada internacional”, agregó el jefe de Estado.

Durante la ceremonia, Petro explicó que estos cambios responden a la necesidad de corregir errores estratégicos - crédito @infopresidencia / X

Durante su discurso, Petro enfatizó los desafíos enfrentados por su gabinete para implementar transformaciones significativas en el país. “El gabinete no logra asumir el reto porque eso deja dos caminos, o nos arrodillamos y se reduce a cero el gasto público, con lo cual no solo estalla la sociedad, sino, además, hundimos la economía. Es un suicidio no cambiar y el gabinete, en medio de las burocracias, de los miedos y de la Procuraduría y de los medios, en mi opinión, se dejó encerrar”.

Petro criticó severamente el programa económico de su predecesor, Iván Duque, calificándolo como un “suicidio económico” para Colombia. “Literalmente sobrendeudaron” al país bajo el pretexto de deuda por la pandemia de COVID-19, cuando en realidad fue utilizado para financiar proyectos de infraestructura como las vías 4G, aseguró Petro.

Más adelante, al discutir sobre la deuda externa, mencionó la necesidad de explorar nuevas soluciones y aseguró que no seguirá la “ruta radical” de no pagarla, a pesar de que no fue contraída durante su administración. “Aquí nos toca innovar y por eso cambió el gabinete. (...) Espero que den la batalla por el cambio”, señaló.

Petro enfatiza la importancia de la innovación frente a los desafíos económicos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Le hemos pedido a los banqueros que es el momento de la reactivación, de lo contrario la banca se desploma. Los primeros en perder son ellos y ahí surgen los fundamentalistas, que dicen que cómo así que va a haber inversión forzosa si es libre mercado. Pues toca hacerla, ya la ha hecho Colombia, transitoria se puede hacer, a mí no me preocupa eso. Este es el momento de asignar recursos a actividades productivas que son las verdaderas generadoras de la riqueza”, expresó, y posteriormente instó al Legislativo al anunciar que el “programa de reactivación” será presentado ante el Congreso en el nuevo periodo legislativo.

El presidente hizo un llamado a los nuevos funcionarios a trabajar arduamente para impulsar la economía del país, recordándoles que están en el “gobierno del cambio y ese no se apresa con conservatismo”. Además, destacó su compromiso personal con la integridad financiera, afirmando enfáticamente que nunca había robado dinero, que ha cometido muchos errores, pero ese no era uno de ellos.