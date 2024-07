Ornella Sierra respondió de forma contundente a las críticas por sus ‘outfits’: “No me visto para ustedes”

La conocida 'Barbie costeña' se caracterizó a lo largo del programa como una de las participantes más extrovertidas de la casa - crédito @ornellasierra/Instagram

Ornella Sierra llamó la atención desde su llegada el primer día a La casa de los famosos Colombia. Conocida en redes sociales como La Barbie costeña, se destacó en la competencia de convivencia por varios factores, entre los que estaban su constante llanto ante cualquier comentario y la vestimenta que llevó en varias oportunidades.

Y es que la joven llevó prendas con llamativos colores, bastante ajustadas, como los vestidos de las galas de eliminación y exuberantes escotes. En redes sociales varios internautas hicieron eco de esta situación, por lo que fue duramente cuestionada debido a que el reality se desarrolló en Bogotá, que se caracteriza por su clima frío.

Al parecer, las críticas continuaron al salir de la competencia y se intensificaron, cuando decidió entablar una relación con el cantante Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno. Esto no le gustó a Sierra, que dejó una contundente respuesta en sus redes sociales en vista de los comentarios negativos que recibió fuera y dentro del programa televisivo.

De acuerdo con la joven influencer, “sus comentarios ni me van, ni me vienen”, pues en algunos casos esos mismos que hoy en día la critican, le decían que se veía bien con shorts y croptop. Pero ahí no terminó todo, pues les recordó que esos mismos apuntes los hacían en el 24/7 de Vix llamándola “corroncha”.

La novia de Miguel Bueno concluyó su mensaje diciendo que ella se viste para sí misma y no para sus seguidores o haters. El contundente pronunciamiento de la barranquillera desató una ola de comentarios en la publicación replicada por Rechismes. en la que recibió apoyo.

Entre los más destacados están: “No se atacó, dijo la verdad, tantas que la critican y viven con el mismo trapo toda la semana”; “no es mi cuerpo, no es mi ropa, no opino, sencillo”; “me encanta cómo se está vistiendo ahora, que buen cambio”; “yo la amo, pero necesita un asesor de imagen de carácter urgente”, entre otros.

Así las cosas, la joven creadora de contenido aseguró que no cambiará sus outfits por las críticas que recibe, pues se siente cómoda con lo que utiliza y nadie tendría por qué opinar al respecto.

Casi se pierde el encuentro ‘papillente’

Después de la eliminación de Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, la caleña comenzó a orquestar un encuentro con el equipo que formó en la casa estudio. El destino elegido fue Panamá, pues querían compartir con Miguel Melfi, que se desplazó de inmediato a su tierra natal para reencontrarse con sus seres queridos.

Emocionada por el encuentro con sus amigos, Ornella Sierra se dispuso a arreglarse para poder viajar a Panamá con su novio, Miguel Bueno; sin embargo, los cálculos del tiempo no fueron suficientes y se quedó del vuelo, que de acuerdo con la influencer, había despegado.

“Bebés se acuerdan de que les dije que creía que iba a llegar tarde, pues mi avión despegó, se fue hace 20 minutos, hagan así para que encuentre otro vuelo, porque si no, no fui a Panamá… Así que mándenme buenas vibras”, expresó inicialmente.

Posteriormente, indicó que había logrado conseguir un nuevo vuelo, pero tuvo que pagar una fuerte suma de dinero, al igual que ocurrió con su equipaje, ya que llevaba sobrepeso y también debió abonar un costo adicional a la aerolínea: “No todo está perdido, mi vuelo a Panamá sale a las seis de la tarde, o sea, tengo que estar en Bogotá antes de las 6 de la tarde, estoy en lista de espera para otro vuelo, esperemos que si entre”.