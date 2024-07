La canción original de ‘Pedro, el Escamoso’ no era ‘El Pirulino’: conozca cuál era la elegida

El sencillo que bailaba Pedrito en la escena en realidad es 'Pa’ Mayté', de Carlos Vives - crédito Caracol Televisión

No hay duda de que Pedro, el Escamoso es una de las telenovelas colombianas más importantes e icónicas de todos los tiempos. Eso ha quedado demostrado con el anuncio de su regreso a las pantallas en Colombia a partir del 16 de julio de 2024 en Disney+ y Caracol Televisión, pero ahora como Pedro, el Escamoso: más escamoso que nunca, además de convertirse en un nuevo fenómeno digital con memes que se comparten de forma masiva en redes sociales.

La producción original de Caracol Televisión fue protagonizada por Miguel Varoni, Sandra Reyes, Marcela Mar, Alina Lozano y Javier Gómez y tuvo tres elementos que han hecho de esta novela una de las más grandes del país: actuaciones de lujo, un guion inigualable y un poderoso trabajo de sincronización musical.

La nueva serie ahora cuenta con el regreso de Varoni como Pedro Coral, que vuelve a Colombia tras veinte años en el extranjero, más excéntrico, divertido y romántico que nunca, junto a la incorporación de Carlos Torres como Pedro Junior, su hijo. La producción constará de 23 episodios de 45 minutos, y el argumento girará en torno a lo que el Mompirri se encuentra, un panorama muy distinto al que dejó cuando tuvo que buscar una vida mejor fuera de su tierra.

En particular, su hijo, Pedro Jr., se convirtió en un profesional exitoso. Esto obliga a su padre a inventar toda clase de historias para esconder lo que en realidad fue una vida marcada por privaciones para asegurar el respeto y admiración de su hijo.

El elenco principal de esta producción incluye, además de los protagonistas Varoni y Torres, a nombres que ya estuvieron en la telenovela original como Marcela Mar, Álvaro Bayona, Juan Carlos Arango y algunas nuevas incorporaciones como Ana María Trujillo, Carolina Serrano y Luz Estrada.

Por otra parte, El Pirulino de Calixto Ochoa se compuso originalmente a comienzos de los 60 y debido al éxito de Pedro, el Escamoso, se convirtió en un ejemplar que renació casi 40 años después. Sin embargo, esa no era la canción elegida originalmente en la producción. Cuando se filmó la recordada escena en la que Pedro Coral Tavera saca a bailar a Mayerli Pacheco (personaje interpretado por Marcela Mar), la canción que sonaba realmente era Pa’ Mayté, original de Carlos Vives, que por esos días era un éxito radial.

Sin embargo, tal y como contó Dago García, uno de los directores de la telenovela en The Suso’s Show, debido a problemas con los derechos de autor no se pudo incluir en la novela. Por esa razón y para no perder la escena, que resultó bastante divertida, la producción tuvo acceso a un catálogo de canciones tropicales y la que más se acopló con el baile de Pedro fue El Pirulino.

Anécdota de como llega ‘El Pirulino’ a la producción

García afirmó en la entrevista que todo empezó un día de trabajo en el que se encontraba armando el guion con Luis Felipe Salamanca. Al tomarse un descanso, empezaron a escuchar música y de pronto se puso a bailar de manera graciosa, algo que gustó a su compañero, quien le manifestó que esos pasos deberían ser los del actor principal.

“Tomamos el teléfono y llamamos a Miguel Varoni (el protagonista), quien iba a salir en una escena bailando (…). Él captó la idea y le agregó varias cosas, nos reímos y le dije: ‘Así tienes que bailar en la escena de mañana. Evidentemente, se rodó la escena con el tema Pa’ Mayté de Carlos Vives”, relató Dago.

Aparentemente, todo marchaba bien hasta que recibieron una llamada de Jorge Martínez, el abogado de Caracol Televisión, que alertado de lo que iban a emitir al aire les señaló que no podían hacer uso de esa canción porque no poseían los derechos. Según Dago García, el abogado manifestó: “Es un tema de Sonolux. Eso va a ser complicado, nos van a cobrar una gran cantidad de plata; así que, esa escena no puede ir en la novela”.

Ante lo dicho por la parte legal del canal, el libretista se comunicó con el gerente de producciones musicales para consultarle cuánto dinero tenían para comprar derechos de autor, pero le dijeron que ese fondo ya había sido utilizado. “No sabía qué hacer, pero recibí su llamada media hora después para indicarme que había conseguido un disco con 12 canciones por un millón y medio de pesos, y aunque eran temas de hace 50 años, era lo único que había”, expresó.

Una vez que le enviaron las canciones, Dago se lo pasó a la editora y su equipo para que las prueben y vean con cuál funcionaba el baile de Pedro, el Escamoso. “Cuando bajé a edición, vi a todos los técnicos riéndose. Era el tema El Pirulino. Es así como se convierte en un fenómeno”, puntualizó García.

La conexión que tiene ‘Pedro, el Escamoso’ y la Copa América

El motivo toma relación con la particular conexión que comparte la obtención de la Copa Continental en 2001, el cual fue organizado en Colombia, y el estreno de la telenovela Pedro, el Escamoso de Caracol Televisión en ese mismo año. Además, es bien recordada por una publicidad del canal en la que el personaje de Pedro Coral Tavera (interpretado por Miguel Varoni) jugaba con un balón sobre la grama del estadio El Campín, mientras usaba sus famosas botas de cuero y el uniforme de la selección Colombia.

Esta coincidencia volvió a cobrar forma ahora que Disney+ confirmó la realización de una segunda parte de la historia original de Luis Felipe Salamanca y Dago García, con el regreso de parte del elenco original, Varoni incluido. Como coincide con un año en que se celebra la Copa América, esto llevó a que algunos seguidores interpretaran el hecho como una señal de que Colombia está, en cierto modo, predestinada a ser campeón del certamen. “Ni mi ex me ilusionó tanto”, manifestó un usuario en un video de TikTok en el que expresaba esta singular coincidencia.

Para darle más fuerza la cábala, y antes de que se confirmara el regreso del personaje de Pedro Coral Tavera, en 2021 Miguel Varoni reveló durante un Instagram Live acompañado del argentino Javier Gómez (que interpretaba a su antagonista, César Luis Freydell) que el personaje y buena parte de la narrativa de la producción de Caracol Televisión, se inspiraron en el 5-0 que le propinó el combinado colombiano a Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.